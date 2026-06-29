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Cumin Water: వెయిట్ లాస్ నుంచి డైజెషన్ వరకు.. జీలకర్ర నీటితో టాప్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మీ సొంతం!

Cumin Water Benefits: జీలకర్ర చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, ఆరోగ్యానికి మాత్రం పెద్ద మేలు చేస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో జీలకర్ర నీరు తాగడం వల్ల శరీరంలో అద్భుతమైన మార్పులు జరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 29, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:08 AM IST
Cumin Water: వెయిట్ లాస్ నుంచి డైజెషన్ వరకు.. జీలకర్ర నీటితో టాప్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ మీ సొంతం!
Image Credit: Bumper Health Benefits Of Drinking Cumin Water In Telugu (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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