Camphor Hair Oil: తట్టలు..తట్టలు..జుట్టు రాలిపోతుందా? జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, తెల్ల వెంట్రుకలకు ఒక్కటే ఔషధం!

Camphor For Hair Fall: మనలో చాలా మందికి జుట్టు రాలడం, తెల్లజుట్టు వంటి సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. జుట్టు రాలడానికి చుండ్రు, తలలో ఇన్ఫెక్షన్లు కారణం కావచ్చు. కర్పూరం వాడితే దీని ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు. కర్పూరం యాంటీ బాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది తలపై చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి, జుట్టును పోషణకు సహాయపడుతుంది.
ఈ రోజుల్లో ప్రజలు అనేక జుట్టు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అది తలలో ఇన్ఫెక్షన్ లేదా చుండ్రు కావచ్చు. ఇవన్నీ జుట్టు రాలడానికి దారితీస్తాయి. కానీ జుట్టు రాలడానికి కర్పూరం వాడటం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కర్పూరం మీ తలని శుభ్రపరచడమే కాకుండా అనేక సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. జుట్టుకు కర్పూరం ఎలా ఉపయోగించడంతో పాటు వాటి ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.
చుండ్రు, తలపై ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల జుట్టు రాలడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో కర్పూరం సహాయపడుతుంది. కర్పూరం యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది తలపై చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి, జుట్టు పోషణకు సహాయపడుతుంది. ఇది జుట్టులో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.
కర్పూరం జుట్టుకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది తెల్లని జుట్టును నివారించడంతో పాటు నల్లగా మార్చేందుకు చేయడానికి ఒక సహజ మార్గం. ఈ నూనెను మీ తలకు పూయడం వల్ల మీ జుట్టు శుభ్రంగా ఉండడంతో పాటు ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షిస్తుంది. ఇది జుట్టు తెల్ల రంగులోకి మారకుండా నిరోధిస్తుంది.
కొబ్బరి నూనెతో కర్పూరం..
కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి దానికి కర్పూరం పొడి కలపండి. ఈ రెండింటినీ కలిపి కాటన్ బాల్ తో మీ జుట్టుకు అప్లై చేయండి. తర్వాత మీ జుట్టును సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ తలపై చర్మం శుభ్రంగా ఉంచుతుంది.
ఆవనూనెతో కర్పూరం
ఆవనూనెకు కర్పూరం పూయడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల పెరుగుతుంది. ఆవనూనెను వేడి చేసి, దానికి కర్పూరం వేసి, మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది జుట్టు రాలడం తగ్గించడంలో, జుట్టు పెరుగుదలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. వీటిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
