English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Camphor Hair Oil: తట్టలు..తట్టలు..జుట్టు రాలిపోతుందా? జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, తెల్ల వెంట్రుకలకు ఒక్కటే ఔషధం!

Camphor Hair Oil: తట్టలు..తట్టలు..జుట్టు రాలిపోతుందా? జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, తెల్ల వెంట్రుకలకు ఒక్కటే ఔషధం!

Camphor For Hair Fall: మనలో చాలా మందికి జుట్టు రాలడం, తెల్లజుట్టు వంటి సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. జుట్టు రాలడానికి చుండ్రు, తలలో ఇన్ఫెక్షన్లు కారణం కావచ్చు. కర్పూరం వాడితే దీని ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 12, 2025, 04:36 PM IST

Trending Photos

Top 5 Best Stocks To Buy: ఈ 5 కంపెనీల స్టాక్స్ కొంటే లాభాల పంటే.. ఇక్కడి నుంచి 40 శాతం పెరిగే అవకాశం..బైరేటింగ్ ఇచ్చిన షేర్ ఖాన్..!!
6
Stocks to buy
Top 5 Best Stocks To Buy: ఈ 5 కంపెనీల స్టాక్స్ కొంటే లాభాల పంటే.. ఇక్కడి నుంచి 40 శాతం పెరిగే అవకాశం..బైరేటింగ్ ఇచ్చిన షేర్ ఖాన్..!!
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. రూ.189 ఎంట్రీ లెవల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ రద్దు..!
6
Airtel Rs 189 plan discontinued
Airtel: ఎయిర్‌టెల్‌ యూజర్‌లకు బిగ్‌ షాక్‌.. రూ.189 ఎంట్రీ లెవల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ రద్దు..!
Hair Transplant: స్టార్ హీరోల్లో ఎవరిది విగ్..ఎవరిది ఒరిజినల్ జుట్టు తెలుసా? బిత్తరపోయే సీక్రెట్ బయటపెట్టారు!
5
Hair transplant
Hair Transplant: స్టార్ హీరోల్లో ఎవరిది విగ్..ఎవరిది ఒరిజినల్ జుట్టు తెలుసా? బిత్తరపోయే సీక్రెట్ బయటపెట్టారు!
Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?
6
50 Note Sale
Old 50 Rs Note Sale: ఈ 50 రూపాయల నోట్లతో మీరు రూ.30 లక్షలు ఎలా సంపాదించవచ్చో తెలుసా?
Camphor Hair Oil: తట్టలు..తట్టలు..జుట్టు రాలిపోతుందా? జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, తెల్ల వెంట్రుకలకు ఒక్కటే ఔషధం!

Camphor For Hair Fall: మనలో చాలా మందికి జుట్టు రాలడం, తెల్లజుట్టు వంటి సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. జుట్టు రాలడానికి చుండ్రు, తలలో ఇన్ఫెక్షన్లు కారణం కావచ్చు. కర్పూరం వాడితే దీని ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడొచ్చు. కర్పూరం యాంటీ బాక్టీరియల్ యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది తలపై చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి, జుట్టును పోషణకు సహాయపడుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రోజుల్లో ప్రజలు అనేక జుట్టు సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. అది తలలో ఇన్ఫెక్షన్ లేదా చుండ్రు కావచ్చు. ఇవన్నీ జుట్టు రాలడానికి దారితీస్తాయి. కానీ జుట్టు రాలడానికి కర్పూరం వాడటం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కర్పూరం మీ తలని శుభ్రపరచడమే కాకుండా అనేక సమస్యలను పరిష్కరించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. జుట్టుకు కర్పూరం ఎలా ఉపయోగించడంతో పాటు వాటి ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.

Also Read: 8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉలిక్కిపడే వార్త..వారికి జీతం పెరుగుదల లేనట్టే..8వ వేతన సంఘం కీలక నిర్ణయం!

చుండ్రు, తలపై ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల జుట్టు రాలడం జరుగుతుంది. ఈ విషయంలో కర్పూరం సహాయపడుతుంది. కర్పూరం యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది తలపై చర్మాన్ని శుభ్రపరచడానికి, జుట్టు పోషణకు సహాయపడుతుంది. ఇది జుట్టులో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. జుట్టు రాలడాన్ని నివారిస్తుంది.

కర్పూరం జుట్టుకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది తెల్లని జుట్టును నివారించడంతో పాటు నల్లగా మార్చేందుకు చేయడానికి ఒక సహజ మార్గం. ఈ నూనెను మీ తలకు పూయడం వల్ల మీ జుట్టు శుభ్రంగా ఉండడంతో పాటు ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షిస్తుంది. ఇది జుట్టు తెల్ల రంగులోకి మారకుండా నిరోధిస్తుంది.

కొబ్బరి నూనెతో కర్పూరం..
కొబ్బరి నూనె వేడి చేసి దానికి కర్పూరం పొడి కలపండి. ఈ రెండింటినీ కలిపి కాటన్ బాల్ తో మీ జుట్టుకు అప్లై చేయండి. తర్వాత మీ జుట్టును సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుంది. మీ తలపై చర్మం శుభ్రంగా ఉంచుతుంది.

ఆవనూనెతో కర్పూరం
ఆవనూనెకు కర్పూరం పూయడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల పెరుగుతుంది. ఆవనూనెను వేడి చేసి, దానికి కర్పూరం వేసి, మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. ఇది జుట్టు రాలడం తగ్గించడంలో, జుట్టు పెరుగుదలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. వీటిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: OnePlus 15: రేపే మార్కెట్లోకి OnePlus 15 మొబైల్ విడుదల..అతితక్కువ ధరతో అదిరిపోయే ఫీచర్స్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

White Haircamphor for haircamphor for hair licecamphor for hair fallcamphor for hair growth

Trending News