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Chanakya Niti: తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా? ఈ 3 విషయాలు తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఓడిపోరు!

Chanakya Niti Life Lessons: చాలా మందిలో జీవితంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీవ్ర సమస్యలకు, నష్టాలకు దారి తీస్తూ ఉంటాయి. అయితే, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే క్రమంలో చాణక్యుడు తెలిపిన ఈ మూడు ప్రశ్నలను తప్పకుండా మనకు మనమే వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో మీ దగ్గర జవాబు ఉంటేనే జీవితంలో ముందుకు వెళ్లే ఛాన్స్‌లు ఉంటాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:29 PM IST
Chanakya Niti: తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారా? ఈ 3 విషయాలు తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఓడిపోరు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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