/అందం, డబ్బు కాదు.. జీవిత భాగస్వామిలో ఈ లక్షణాలే ముఖ్యమంటున్న చాణక్యుడు!

Chanakya Niti Latest News: మానవ జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన మధురమైన ఘట్టం వివాహంగా చెప్పుకోవచ్చు.. సరైన జీవిత భాగస్వామి దొరికితే ఆ బంధం ఎంతో మధురంగా మారుతుంది. అదే భాగస్వామి ఎంపికలో ఏ చిన్న పొరపాటు పడిన జీవితాంతం నరకం అనుభవించాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అందుకే పెళ్లి చేసుకునే ముందు కేవలం అందంతో పాటు హోదా, డబ్బు మాత్రమే కాకుండా ఎదుటి వారి స్వభావం.. ఆలోచన విధానం.. ఇతరులతో వ్యవహరించే తీరును క్లియర్గా గమనించి పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా మంచిదని చాణక్య నీతి శాస్త్రం చెబుతోంది..
భారతదేశపు గొప్పతత్వవేత్తతో పాటు రాజనీతి జ్ఞానుడిగా పేరున ఆచార్య చానక్యుడు తన చాణక్యనీతి శాస్త్రంలో జీవిత భాగస్వామి ఎంపిక గురించి అద్భుతమైన సూచనలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఐదు రకాల లక్షణాలున్న వ్యక్తులకు పెళ్లికి ముందే దూరంగా ఉండాలని ఆయన హెచ్చరించారు.. ఆ లక్షణాలు ఏమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పైకి అందంగా ఉండడం..
చాలామంది పెళ్లి అనగానే ముందుగా అందానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యతిస్తూ ఉంటారు.. కానీ కేవలం అందం చూసి పెళ్లి చేసుకోవడం ఒక పెద్ద పొరపాటని చాణక్యనీతి శాస్త్రం చెబుతోంది. ఒక వ్యక్తి చూడడానికి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నప్పటికీ.. వారి స్వభావంతో పాటు ఆలోచనలు, సంస్కారం సరిగ్గా లేకపోతే ఆ వైవాహిక బంధం ఎంత కాలం నిలబడదు.. పై అందం కంటే ఎదుటి వ్యక్తి మనస్తత్వంతో పాటు ఆలోచన తీరుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడే ఆ బంధం ఎంతో మరింత అద్భుతంగా ఉంటుంది..
కఠినంగా మాట్లాడేవారు..
చిన్న చిన్న విషయాలకి తీవ్రంగా కోపగించుకునే వారితో పాటు కఠినమైన, కించపరిచే పదాలతో ఇతరులను దూషించే వారితో వివాహ బంధం ఏమాత్రం మంచిది కాదని చాణక్యుడు చెబుతున్నాడు. ఏ బంధం లోనైనా ప్రశాంతత ఉండాలంటే సమానంతో పాటు సరైన కమ్యూనికేషన్ చాలా అవసరమని ఆయన అన్నారు. ఎప్పుడూ కోపంతో రగిలిపోయేవారు.. తమ మాటే నెగ్గాలని వారితో జీవితం గడిపితే ప్రతిరోజు గొడవలతో పాటు మనస్పార్ధాలు తప్పవని చాణక్యనీతి శాస్త్రం క్లియర్గా చెబుతోంది..
అత్యాశ..
డబ్బుతో పాటు ఆస్తుల మీద విపరీతమైన వ్యామోహం ఉన్నవారికి వీలైనంత దూరంగా ఉండాలని చాణక్యనీతి శాస్త్రం తెలుపుతోంది. అనుబంధాల కంటే కేవలం డబ్బుకే ఎక్కువగా వెలుగునిచ్చే వారు భవిష్యత్తులో ఏదైనా చిన్న ఆర్థిక కష్టం రాగానే మిమ్మల్ని ఒంటరి చేసే ప్రమాదం ఉంది. వివాహ బంధం అనేది నిస్వార్ధమైన ప్రేమ, నమ్మకం పై ఆధారపడి ఉండాలి కానీ.. ఆర్థిక ప్రయోజనాల మీద కాదని చాణక్యనీతి వివరిస్తోంది..
ఇతరులను గౌరవించని వారు..
ఒక వ్యక్తి మీతో ఎంత ప్రేమగా ఉన్నారనే దానికంటే.. ఇతరులతో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారనేది చాలా ముఖ్యం.. ఇతరులను గౌరవించాలని వారు.. వారితో చులకనగా మాట్లాడేవారు.. పెళ్లి తర్వాత మీకు లేదా మీ కుటుంబానికి కూడా తగిన గౌరవం ఇవ్వకపోవచ్చు. కనీస మర్యాద ఇవ్వని వారితో జీవితం పంచుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాదని చాణక్యనీతి శాస్త్రం క్లియర్గా చెబుతోంది..
తప్పుడు మార్గంలో నడిచేవారు..
నిజాయితీ లేని వారు.. పదేపదే అబద్ధాలు చెప్పేవారు.. ఇతరులను మోసం చేసేవారు లేదా చెడు అలవాట్లకు బానిసైన వారు ఎప్పటికీ మంచి జీవిత భాగస్వామి కాలేరు.. ఏది నిజం..ఏది అబద్దం అని కనీస వ్యత్యాసం తెలియని వ్యక్తులతో జీవితాన్ని ముడి పెట్టుకోవడం అంటే చేజేతులారా కష్టాన్ని కొనితెచ్చుకోవడమేనని చాణక్యనీతి శాస్త్రం చెబుతోంది.. పెళ్లి అనేది ఒక రోజుతో ముగిసిపోయే వేడుక కాదు.. ఇది జీవితకాలం పాటు సాగే ఓ సుదీర్ఘ ప్రయాణం... కాబట్టి ఆకర్షణ వలలో పడి..తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోకుండా..పై విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని సరైన భాగస్వామిని ఎంచుకోవాలని ఆచార్య చానక్యుడు సూచిస్తున్నాడు.
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