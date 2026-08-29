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చాణక్యుడి ఈ 6 రహస్యాలు తెలుసుకుంటే.. జీవితంలో ఎప్పుడూ మోసపోరు!

Chanakya Niti: భవిష్యత్తులో మీరు ఎప్పుడూ మోసపోవద్దంటే తప్పకుండా చాణక్యనీతి శాస్త్రంలో చాణక్యుడు అందించిన కొన్ని రహస్యాలను తెలుసుకోవాల్సిందే. ముఖ్యంగా ఆరు రహస్యాలు తెలుసుకుంటే ఇతరుల చేతిలో ఎప్పుడు మీరు మోసపోరు.. అవేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 29, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:23 PM IST
చాణక్యుడి ఈ 6 రహస్యాలు తెలుసుకుంటే.. జీవితంలో ఎప్పుడూ మోసపోరు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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