/చాణక్యుడి ఈ 6 రహస్యాలు తెలుసుకుంటే.. జీవితంలో ఎప్పుడూ మోసపోరు!

Chanakya Niti: ఆచార్య చానక్యుడు తన నీతి శాస్త్రంలో మానవ జీవితాన్ని సున్నితంగా.. సులభతరంగా.. విజయవంతంగా మలుచుకోవడానికి ఎన్నో అద్భుతమైన మార్గాలను సూచించారు.. ప్రస్తుతం పోటీ ప్రపంచంలో స్వార్థం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగిపోతోంది.. మన అవసరం తీరగానే వదిలేసే కపట.. స్వార్థపరులను గుర్తించడం చాలా కష్టమైపోయింది.. అయితే, అటువంటి మోసగాళ్ల బారిన పడకుండా.. ఆర్థిక నష్టాల పాలు కాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని అద్భుతమైన ఉపాయాలను చాణక్యనీతి స్పష్టంగా వివరిస్తోంది. ఆచార్య చానక్యుడు సూచించిన ఆ ఆరు కీలకమైన రహస్యాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆర్థికపరమైన విషయాలను సీక్రెట్ గా ఉంచండి..
వీరి ఎంత సంపాదించుతున్నారు? మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ ఎంత? మీరు ఎక్కడైనా అప్పు చేశారా? లేదా పెట్టుబడులు ఎక్కడైనా పెట్టారా? లాంటి మీ ఆర్థిక పరిస్థితికి సంబంధించిన విషయాలను ఎవరితోనూ పంచుకోకండి.. మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే కొందరు అసూయ పడవచ్చు.. లేదంటే మిమ్మల్ని వాడుకొని ఆర్థికంగా మోసం చేస్తే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపారు..
మీ బలహీనతలు ఎవరికి చెప్పకండి..
ప్రతి మనిషిలోనూ ఏదో ఒక బలహీనత లేదా భయం ఉంటుంది.. కానీ దానిని అందరి ముందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెప్పకూడదని చాణక్యనీతి శాస్త్రం చెబుతోంది. ఆశావాదులతో పాటు ఫీడ్ చేసేవారు మీ బలహీనతను ఆసరాగా చేసుకుని మిమ్మల్ని మానసికంగా.. ఆర్థికంగా దెబ్బతీయవచ్చు.. మీ వ్యక్తిగత కష్టాలను అత్యంత నమ్మకమైన సన్నిహితులతో మాత్రమే పంచుకోవడం చాలా మంచిది..
గుడ్డిగా అసలు నమ్మకండి..
మానవ సంబంధాలలో నమ్మకం చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావించవచ్చు. కానీ ఇతరులను గుడ్డిగా నమ్మడం మిమ్మల్ని తీవ్ర అగాధంలో నెట్టేస్తుందని చాణక్యనీతి శాస్త్రం చెబుతోంది. మీతో తీయగా మాట్లాడే వారంతా మీ శ్రేయోభిలాషులు అస్సలు కారు.. అవతలి వ్యక్తి అసలు రంగు ఏంటి.. వారి అంతర్గత ఉద్దేశాలను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నాకే వారిని నమ్మడం చాలా మంచిది..
భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను కూడా చాలా సీక్రెట్ గా ఉంచుకోండి..
మీ భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనులతో పాటు ప్రారంభించబోయే కొత్త వ్యాపారాలు లేదా లక్ష్యాల గురించి ముందుగానే డబ్బా కొట్టుకోకండి.. మీ ప్రణాళికలు ఆచరణలోకి రాకముందే ఇతరులకు తెలిస్తే.. వారు మీ విజయానికి అవసరమైన అడ్డంకులు సృష్టించే ప్రమాదం అధికంగా ఉన్నాయి.
వ్యక్తిగత నిర్ణయాల్లో ఇతరుల జోక్యం..
మీ జీవితానికి సంబంధించిన ఐదు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మీరే స్వయంగా లోతుగా ఆలోచించి తీసుకోవలసి ఉంటుంది. సలహాలు తీసుకోవాలనుకుంటే మీకు నిజమైన శ్రేయోభిలాషులైన వారిని.. ఆ రంగంలో అపారమైన అనుభవం ఉన్న వారిని మాత్రమే అడగండి.. అనవసరంగా ఎక్కువమందిని అడిగితే మీలో గందరగోళం పెరిగి.. తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..
తక్కువగా మాట్లాడండి..
అవసరానికి మించి ఎక్కువగా ఎక్కువగా మాట్లాడేవారు తెలియకుండానే తమ రహస్యాలను ఇతరుల ముందు బయట పెట్టేస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఎల్లప్పుడూ తక్కువగా మాట్లాడడం మంచిదని చాణక్యనీతి శాస్త్రం చెబుతుంది.. క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు సమన్వయం కోల్పోకుండా.. ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఎదుటివారి ప్రవర్తనను గమనించడం అత్యంత తెలివైన వారి లక్షణం..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook