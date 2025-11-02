English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Chettinad Special: ఇంట్లోనే రుచికరమైన చెట్టినాడ్ స్పెషల్ మటన్ గ్రేవీ ఎలా తయారు చేయాల తెలుసుకుందాం!

Chettinad Special: ఇంట్లోనే రుచికరమైన చెట్టినాడ్ స్పెషల్ మటన్ గ్రేవీ ఎలా తయారు చేయాల తెలుసుకుందాం!

Chettinad Mutton Curry: తమిళనాడులో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సాంప్రదాయ వంటకాల్లో ఒకటైన చెట్టినాడ్ మటన్ గ్రేవీ. మసాలాలు, కొబ్బరి కలిపి తయారుచేసిన రుచికరమైన వంటకం. ఈ వంటకాన్ని తక్కువ సమయంలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 2, 2025, 08:12 PM IST

Chettinad Mutton Curry: తమిళనాడులో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన సాంప్రదాయ వంటకాల్లో ఒకటైన చెట్టినాడ్ మటన్ గ్రేవీ. మసాలాలు, కొబ్బరి కలిపి తయారుచేసిన రుచికరమైన వంటకం. ఈ వంటకాన్ని తక్కువ సమయంలోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. మాంసాహార గ్రేవీలను ఇష్టపడే వారికి ఈ వంటకం చాలా బాగుంటుంది. కొద్దిగా మసాలాతో కూడా ఇది రుచికరంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రధాన పదార్థాలు:

మటన్ - 1/2 కేజీ

చిన్న ఉల్లిపాయలు - 10 నుండి 15

టమోటా - 3

పచ్చిమిర్చి - 2 (నిలువుగా తరగాలి)

అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు

పసుపు పొడి - 1 స్పూన్

సోంపు - 1 టీస్పూన్

లవంగాలు - 3

దాల్చిన చెక్క బెరడు - 1 అంగుళం

యాలకులు - 2

నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు

కరివేపాకు - కొద్దిగా

కొత్తిమీర - కొన్ని

ఉప్పు, నీరు - అవసరమైనంత

చెట్టినాడ్ మసాలా పొడి

ఎండు మిరపకాయలు - 6

కొత్తిమీర విత్తనాలు - 4 టేబుల్ స్పూన్లు

జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్

సోంపు - 1 టేబుల్ స్పూన్

మిరియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్

దాల్చిన చెక్క బెరడు - 2 అంగుళాలు

యాలకులు - 5

పైనాపిల్ పువ్వు - 1

తురిమిన కొబ్బరి పేస్ట్ కోసం:

తురిమిన కొబ్బరి - 1 కప్పు

సోంపు - 1 టేబుల్ స్పూన్

తయారీ విధానం

ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్ వేడి చేసి, చెట్టినాడ్ మసాలా పొడి కోసం తయారుచేసిన కొత్తిమీర, మిరపకాయలు మొదలైన అన్ని పదార్థాలను వేసి, అవి గోధుమ రంగులోకి మారే వరకు వేయించి, వేయించిన తర్వాత చల్లబరచండి.

పొడి: వేయించిన పదార్థాలన్నీ పూర్తిగా చల్లబడిన తర్వాత, వాటిని పొడి మిక్సర్ జార్‌లో వేసి మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి.

కొబ్బరి పేస్ట్: అదే మిక్సర్ జార్ లో, తురిమిన కొబ్బరి, సోంపు, కొద్దిగా నీరు వేసి మెత్తని పేస్ట్ లా రుబ్బుకోవాలి.

విధానం: స్టవ్ మీద కుక్కర్ పెట్టి నూనె పోయాలి. నూనె వేడి అయిన తర్వాత దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఏలకులు, స్టార్ సోంపు వేసి వేయించాలి. తర్వాత తరిగిన ఉల్లిపాయ, కరివేపాకు, నిలువుగా కోసిన పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించాలి.

మసాలా తయారీ: ఉల్లిపాయ గోధుమ రంగులోకి మారిన తర్వాత, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి 2 నిమిషాలు వేయించాలి. పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత, పుష్కలంగా ఉప్పు, పసుపు వేసి బాగా కలపాలి.

టమాటా, మసాలా పొడి: తర్వాత తరిగిన టమాటా వేసి మెత్తగా అయ్యే వరకు వేయించాలి. టమాటా మెత్తగా అయిన తర్వాత, రుబ్బిన చెట్టినాడ్ మసాలా పొడి వేసి బాగా కలపాలి.

మటన్ ఉడికించాలి: కడిగిన మటన్ వేసి తగినంత నీరు పోసి కుక్కర్ మూత పెట్టి 8 విజిల్స్ వచ్చే వరకు తక్కువ మంట మీద ఉడికించాలి.

గ్రేవీ తయారు చేయడం: కుక్కర్ ప్రెజర్ ఆటోమేటిక్‌గా తగ్గిన తర్వాత, దానిని తిరిగి స్టవ్ మీద ఉంచండి. తురిమిన కొబ్బరి పేస్ట్ వేసి కలపండి. తరువాత తగినంత నీరు పోసి మరిగించాలి.

ఫినిషింగ్: మటన్ గ్రేవీ నుండి నూనె వేరు పడిన తర్వాత, తరిగిన కొత్తిమీర చల్లుకోండి. అంతే, రుచికరమైన చెట్టినాడ్ మటన్ గ్రేవీ ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉంది.

