English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Chia Vs Flax: చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే చర్మానికి ఏవి బెస్ట్? 

Chia Vs Flax: చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే చర్మానికి ఏవి బెస్ట్? 

Chia Seeds Vs Flax Seeds: జుట్టు పెరుగుదలకు ముఖం చర్మం రంగు మెరుగుదలకు ఎన్నో ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మెరిసే ముఖానికి కూడా ఇది కొన్ని రకాల ఉత్పత్తులను ఉపయోగిస్తాం. చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు చర్మానికి ఏవి మంచివో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 15, 2025, 04:48 PM IST

Trending Photos

EPS Pension: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..EPS పెన్షన్ పెంపు..ఈ నెల నుండి కొత్త రేట్లు అమలులోకి వస్తాయా?
6
pension
EPS Pension: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..EPS పెన్షన్ పెంపు..ఈ నెల నుండి కొత్త రేట్లు అమలులోకి వస్తాయా?
Naveen Yadav: కొత్త ఎమ్మెల్యే నవీన్‌ యాదవ్‌ ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
5
Naveen Yadav Networth
Naveen Yadav: కొత్త ఎమ్మెల్యే నవీన్‌ యాదవ్‌ ఆస్తులు ఎన్ని కోట్లు తెలుసా?
Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!
7
Vegetable Prices
Vegetable Price Today: భయపెడుతున్న బెండకాయ..ఘాటెక్కెస్తున్న మిర్చీ.. వారాంతం సంతకు వెళ్తున్నారా? తాజా కూరగాయల ధరల లిస్ట్ ఇదిగో..!!
Free Bus: ఉచిత బస్సుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమిచ్చారో తెలుసా?
6
Free Bus Scheme
Free Bus: ఉచిత బస్సుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమిచ్చారో తెలుసా?
Chia Vs Flax: చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే చర్మానికి ఏవి బెస్ట్? 

Chia Seeds Vs Flax Seeds:  చియా విత్తనాలు అవిస గింజలు ఇవన్నీ శరీరా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. అందుకే రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలని అంటారు. అవిసె గింజలు అయితే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి. అదే విధంగా చియా విత్తనాలు మంచి హైడ్రేషన్ అందించడంతోపాటు ఇవి కూడా ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.   అయితే చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంతోపాటు జుట్టు, చర్మానికి కూడా మేలు చేశాయి. ఈ రెండు రకాల విత్తనాలు అవిస గింజలు లేదా ఈ చియా విత్తనాలు జుట్టు చర్మానికి రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ తెలుసుకుందాం.. 

Add Zee News as a Preferred Source

 అవిసె గింజలు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి నొప్పి సమస్యను తగ్గించేస్తాయి. అంతేకాదు చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తాయి. చర్మ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా కాపాడతాయి. ప్రధానంగా ఇందులో ఉండే లిగనన్‌ ఒక రకమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఇది ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా త్వరగా వృద్ధాప్య సమస్యలు మన చర్మంపై కనిపించకుండా కాపాడుతుంది. రెగ్యులర్‌గా అవిసగింజలు తీసుకోవడం వల్ల ముఖంపై ఉండే తగ్గిస్తుంది. సెబం ఉత్పత్తిని కూడా సమతులన చేసే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ఇక జుట్టు విషయాన్ని ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది ఇది పెరుగుతో కలిపి ఈ అవి గింజలను ఆ స్మూతీ రూపంలో తీసుకోవాలి 

 ఇక చియా విత్తనాల విషయానికి వస్తే మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. కాబట్టి చర్మం, జుట్టుకు ఎంతో మంచిది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సిడేటీవ్‌ స్ట్రెస్‌ పడకుండా ముఖంపై త్వరగా వృద్ధాప్య సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి, ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా మందంగా, నల్లగా పెరిగేలా చేస్తుంది. చియా విత్తనాలు నానబెట్టి రెగ్యులర్‌గా నీళ్లలో కలిపి తీసుకోవాలి. లేకపోతే స్మూథీ లేదా యోగార్ట్‌ వేసుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు

అవిస గింజలు చర్మం, జుట్టు రెండిటికి మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ మంచి పోషణ అందిస్తాయి. నొప్పి, మంట సమస్యను తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు రక్త సరఫరా అని కూడా మెరుగు చేసే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ఇక హెయిర్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. సహజంగా హెయిర్ కి మంచి షైన్ కూడా అందిస్తుంది 

 చియా విత్తనాలు కూడా జుట్టు చర్మానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఒమేగా 3s కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. జుట్టుకు సరిపడే ప్రోటీన్ కూడా అందిస్తుంది. ఫ్రీ ర్యాడికల్ డామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు ఇందులో ఐరన్, జింక్ రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తాయి. జుట్టు పెరుగుదలకు బూస్టింగ్ అందిస్తాయి. చర్మం కూడా నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మంచి హైడ్రేషన్ అందించి చర్మానికి సాగే గుణం కూడా అందిస్తాయి.

Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

Read more: ఈ 10 ఫుడ్స్‌ తింటే ఫ్యాటీ లివర్‌ కొని తెచ్చుకున్నట్లే.. బీకేర్‌ఫుల్‌..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chia Seeds Vs Flax Seedschia vs flax benefitsFlax seeds for hair growthchia seeds for Skin glowchia benefits telugu

Trending News