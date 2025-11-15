Chia Vs Flax: చియా విత్తనాలు లేదా అవిస గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే చర్మానికి ఏవి బెస్ట్? 

Chia Seeds Vs Flax Seeds: చియా విత్తనాలు అవిస గింజలు ఇవన్నీ శరీరా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది. అందుకే రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలని అంటారు. అవిసె గింజలు అయితే ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి. అదే విధంగా చియా విత్తనాలు మంచి హైడ్రేషన్ అందించడంతోపాటు ఇవి కూడా ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి. అయితే చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడంతోపాటు జుట్టు, చర్మానికి కూడా మేలు చేశాయి. ఈ రెండు రకాల విత్తనాలు అవిస గింజలు లేదా ఈ చియా విత్తనాలు జుట్టు చర్మానికి రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ తెలుసుకుందాం..
అవిసె గింజలు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి నొప్పి సమస్యను తగ్గించేస్తాయి. అంతేకాదు చర్మానికి మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తాయి. చర్మ సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా కాపాడతాయి. ప్రధానంగా ఇందులో ఉండే లిగనన్ ఒక రకమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఇది ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా త్వరగా వృద్ధాప్య సమస్యలు మన చర్మంపై కనిపించకుండా కాపాడుతుంది. రెగ్యులర్గా అవిసగింజలు తీసుకోవడం వల్ల ముఖంపై ఉండే తగ్గిస్తుంది. సెబం ఉత్పత్తిని కూడా సమతులన చేసే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ఇక జుట్టు విషయాన్ని ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది ఇది పెరుగుతో కలిపి ఈ అవి గింజలను ఆ స్మూతీ రూపంలో తీసుకోవాలి
ఇక చియా విత్తనాల విషయానికి వస్తే మంచి హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. కాబట్టి చర్మం, జుట్టుకు ఎంతో మంచిది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ పడకుండా ముఖంపై త్వరగా వృద్ధాప్య సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణ ఆరోగ్యానికి, ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా మందంగా, నల్లగా పెరిగేలా చేస్తుంది. చియా విత్తనాలు నానబెట్టి రెగ్యులర్గా నీళ్లలో కలిపి తీసుకోవాలి. లేకపోతే స్మూథీ లేదా యోగార్ట్ వేసుకొని కూడా తీసుకోవచ్చు
అవిస గింజలు చర్మం, జుట్టు రెండిటికి మేలు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో విటమిన్ ఇ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ ఆసిడ్స్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ మంచి పోషణ అందిస్తాయి. నొప్పి, మంట సమస్యను తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు రక్త సరఫరా అని కూడా మెరుగు చేసే గుణం ఇందులో ఉంటుంది. ఇక హెయిర్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. సహజంగా హెయిర్ కి మంచి షైన్ కూడా అందిస్తుంది
చియా విత్తనాలు కూడా జుట్టు చర్మానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఒమేగా 3s కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. జుట్టుకు సరిపడే ప్రోటీన్ కూడా అందిస్తుంది. ఫ్రీ ర్యాడికల్ డామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాదు ఇందులో ఐరన్, జింక్ రక్త సరఫరాను మెరుగు చేస్తాయి. జుట్టు పెరుగుదలకు బూస్టింగ్ అందిస్తాయి. చర్మం కూడా నిత్య యవ్వనంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మంచి హైడ్రేషన్ అందించి చర్మానికి సాగే గుణం కూడా అందిస్తాయి.
