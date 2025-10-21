Chia Vs Flax Seeds: జుట్టు పెరుగుదలకు మెరిసే ముఖానికి చియా లేదా అవిసె విత్తనాలు బెస్ట్?

Chia Vs Flax Seeds Which Is Best: శాకాహారం తినేవారు గింజలు, విత్తనాలు డైట్ లో చేర్చుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతారు. ఇందులో ముఖ్యమైనది చియా లేదా అవిసె గింజలు. ఇందులో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఇవి గ్లూటెన్ ఫ్రీ డైట్ లో చేర్చుకోవడం వల్ల మన శరీరానికి ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది. ఈ రెండు విత్తనాల్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే అవిసె గింజలు లేదా చీయ విత్తనాలు రెండిట్లో ఏ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి తెలుసుకుందాం..
అవిసె లేదా చియా విత్తనాలు తీసుకోవడం వల్ల చర్మం, జుట్టుకు మేలు జరుగుతుంది. రెగ్యులర్ గా డైట్ లో ఈ విత్తనాలు చేర్చుకోవడం వల్ల కాంతివంతంగా మారుతుంది. విత్తనాలు ముఖానికి జుట్టు, చర్మానికి పునరుజ్జీవనం అందిస్తాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడతాయి. ఎక్కువ శాతం ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అవిస లేదా చియా విత్తనాలు రెండు ఆరోగ్యానికి మంచివి. ఇవి చర్మం, జుట్టుతోపాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు చేస్తాయి
పోషకాలకు పవర్ హౌస్ అవిసె గింజల్లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇది నొప్పి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. రోజంతటికి కావలసిన హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది. చర్మ సమస్యలు నివారిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే అవిస గింజలు చేర్చుకోవడం వల్ల ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతాయి. త్వరగా ముఖంపై వృద్ధాప్య సమస్యలు కూడా రాకుండా నివారిస్తుంది. అవిసె గింజలు పొడి రూపంలో తీసుకోవచ్చు. వీటిని జుట్టు కూడా అప్లై చేస్తారు. జుట్టు కుదుళ్ల ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. ఈ అవిసె గింజలు యోగార్ట్లో వేసుకొని తీసుకుంటే మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. స్మూథీ కూడా తయారు చేసుకొని తీసుకుంటారు.
ఇక చియా విత్తనాల విషయానికొస్తే ఇందులో నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది. మనకి రోజంతటికీ కావాల్సిన హైడ్రేషన్ అందిస్తుంది. ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా చియ విత్తనాలు తీసుకుంటారు. ఇది మాయిశ్చర్ అందిస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా ఉంటాయి. తద్వారా ఆక్సిడేటీవ్ స్ట్రెస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. చియా విత్తనాలలో ఫైబర్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది. కడుపులో మంచి బ్యాక్టిరియా పెరగడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టుకు మందంగా పెరగడానికి నల్లగా నిగనిగలాడటానికి సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతాయి.ఈ విత్తనాలు నీళ్లలో కలిపి తీసుకోవచ్చు లేదా యోగార్ట్లో వేసుకొని తింటారు
చియా విత్తనాల విషయానికి వస్తే ఇది రెండు జుట్టు, చర్మానికి ఎంతో మంచిది. ఇందులో జింక్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా అవిసె గింజలు కూడా ఐరన్ పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి. బ్లడ్ సర్క్యూలేషన్ కూడా మెరుగు చేస్తాయి. తద్వారా జుట్టు పెరుగుదలకు బూస్టింగ్ ఇస్తుంది. దీని వల్ల చర్మానికి సహజంగా మెరిసే గుణం కూడా అందుతుంది. చర్మం సాగే గుణం నిలుపుతుంది. ఇమ్యూనిటీ కూడా బూస్ట్ అవుతుంది. త్వరగా వృద్ధాప్య సమస్యలు కనిపించవు.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)
