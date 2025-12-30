English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Chicken Vs Mutton Liver: మటన్ లివర్ Vs చికెన్ లివర్..ఏది తినొచ్చు? ఏది తినకూడదు? నిప్పులాంటి నిజం!

Chicken Liver vs Mutton Liver Benefits: మాంసాహార ప్రియుల్లో చాలా మందికి చికెన్, మటన్ కంటే వాటి 'లివర్' (కాలేయం) అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టంగా తింటుంటారు. రుచితో పాటు వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటమే దీనికి కారణం. అయితే, చికెన్ లివర్ మంచిదా? లేక మటన్ లివర్ మంచిదా? అన్న సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 30, 2025, 05:09 PM IST

Chicken Liver vs Mutton Liver Benefits: మాంసాహార ప్రియుల్లో చాలా మందికి చికెన్, మటన్ కంటే వాటి 'లివర్' (కాలేయం) అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టంగా తింటుంటారు. రుచితో పాటు వీటిలో పోషకాలు పుష్కలంగా ఉండటమే దీనికి కారణం. అయితే, చికెన్ లివర్ మంచిదా? లేక మటన్ లివర్ మంచిదా? అన్న సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం వీటి ఉపయోగాలు, పరిమితులను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

చికెన్ లివర్ ప్రయోజనాలు
చికెన్ లివర్ తక్కువ ధరలో లభించే అద్భుతమైన పౌష్టికాహారం. ఇందులో ఐరన్, సెలీనియం, విటమిన్ A, B12, ఫోలేట్, ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇందులోని సెలీనియం క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. 

విటమిన్ A, B12 కంటి చూపును మెరుగుపరచడమే కాకుండా మెదడు చురుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పరిమితంగా తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించవచ్చు. ఉడికించిన లివర్ తింటే శరీరంలో కొవ్వు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

మటన్ లివర్ ప్రయోజనాలు
చాలా మంది రుచి కోసం మటన్ లివర్‌ను ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. రక్తహీనత (Anemia) సమస్యతో బాధపడేవారికి మటన్ లివర్ ఒక ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతాన్ని పెంచుతుంది. ఇందులో జింక్, పొటాషియం, కాపర్ ఉండటం వల్ల కణాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా మెరుగుపడుతుంది. విటమిన్ B12 పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే శక్తి (రోగనిరోధక శక్తి) పెరుగుతుంది.

వీళ్లు తినకపోవడమే మంచిది!
లివర్‌లో పోషకాలు ఉన్నప్పటికీ, అందరికీ ఇది సరిపడదు. ఈ క్రింది సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకే తీసుకోవాలి. లివర్‌లో కొలెస్ట్రాల్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి గుండె జబ్బులు ఉన్నవారు లేదా కొలెస్ట్రాల్ సమస్య ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉండాలి. కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నవారు లివర్ తింటే సమస్య మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంది. 

ఇందులో విటమిన్ A అతిగా ఉండటం వల్ల గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువగా తీసుకోకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. యూరిక్ యాసిడ్ సమస్య ఉన్నవారు కూడా లివర్‌ను తక్కువగా తీసుకోవాలి.

చివరిగా.. మటన్ లివర్, చికెన్ లివర్.. ఈ రెండూ ఆరోగ్యానికి మేలు చేసేవే. రక్తహీనత ఉన్నవారు మటన్ లివర్‌ను, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు లేదా బడ్జెట్‌లో పోషకాలు
కావాలనుకునే వారు చికెన్ లివర్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. అయితే, వారానికి ఒకసారి కంటే ఎక్కువగా తీసుకోకపోవడం ఉత్తమం.

