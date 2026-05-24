Chiyaan Vikram Workout: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో చియాన్ విక్రమ్ తిరుగులేని నటుడిగా నిరూపించుకున్నారు. సినిమాలోని క్యారెక్టర్ కోసం ఆయన తన బాడీని పూర్తిగా ట్రాన్స్ఫర్మేన్ చేసుకోవడం దిట్ట. ఉదాహరణకు 'ఐ: మనోహరుడు' సినిమాలోని మూడు విభిన్న పాత్ర కోసం ఆయన శరీరాన్ని మలుచుకున్న తీరు ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిని ఇచ్చింది. దాదాపుగా 60 ఏళ్ల వయసున్న నటుడు విక్రమ్.. ఈ వయసులోనూ ఫిట్గా కుర్రాళ్లకు దీటుగా కనిపిస్తున్నాడు.
ఎంతో అంకితభావంతో తన ఫిట్నెస్ను ఆ విధంగా కొనసాగిస్తున్నాడు. తాజాగా ఆయన కొన్ని జిమ్ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు. వాటిని చూసిన ఫ్యాన్స్ 60 ఏళ్ల వయసులోనూ ఇంత యవ్వనంగా ఉండడం ఎలా సాధ్యమని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
చియాన్ విక్రమ్ ఎప్పుడూ ఒకే రకమైన వ్యాయామాలు చేయరట. అతను ప్రతి పాత్రకు తగినట్లుగా తన శిక్షణ దినచర్యను మార్చుకుంటాడని ఆయన సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్లైయోమెట్రిక్ వ్యాయామాలు అతని ఫిట్నెస్ దినచర్యలో ఒక ముఖ్యమైన భాగమని అన్నారు. ఈ వ్యాయామాలు శరీరానికి వేగం, చురుకుదనాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, కండరాల బలాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయట.
అదేవిధంగా, కార్డియో వ్యాయామాలు, వెయిట్లిఫ్టింగ్ వ్యాయామాలు అతని దినచర్యలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. 'ఐ' చిత్రంలో బాడీబిల్డర్ పాత్ర కోసం భారీ వెయిట్లిఫ్టింగ్, గూనన్ పాత్ర కోసం బరువు తగ్గడానికి కార్డియో వ్యాయామాలు వంటి పూర్తిగా భిన్నమైన వర్కౌట్లను అతను చేశాడు.
డైటింగ్ ఎంతో ముఖ్యం..
విక్రమ్ తన శరీరాకృతి మార్పులో ఆహార నియంత్రణకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇస్తాడు. శరీరాకృతి కేవలం వ్యాయామం వల్ల మాత్రమే కాకుండా, మనం తీసుకునే ఆహారం ప్రభావం వల్ల కూడా ఏర్పడుతుందని అతను నమ్ముతాడు. అందుకే, షూటింగ్ సమయంలో అతను చాలా ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆహారాన్ని పాటిస్తాడు. బరువు తగ్గే సమయంలో, అతను ఫైబర్ అధికంగా ఉండే కూరగాయలు, పండ్లను ఎక్కువగా తింటాడు. అతను కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారాలను తగ్గించి, గుడ్డులోని తెల్లసొన, ఉడికించిన చేపలు, చికెన్ వంటి ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటాడు.
దర్శకుడు శంకర్ 'ఐ' చిత్రంలోని పాత్ర కోసం విక్రమ్ చూపిన అంకితభావమే ఇందుకు ప్రధాన ఉదాహరణ. ఆ చిత్రంలో ఆయన దాదాపు 90 కిలోల బరువు తగ్గి 52 కిలోలకు చేరుకున్నారు. ఆ సినిమా కోసం, ఆయన కఠినమైన ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ, చాలా తక్కువ కేలరీలు తీసుకుంటూ తన శరీరాకృతిని పూర్తిగా మార్చుకున్నారు.
అదేవిధంగా పి.రంజిత్ 'తంగలన్' కోసం ఒక సాధారణ కూలీ పాత్రలో ఒదిగిపోవడానికి ఆయన తన శరీరాకృతిని మార్చుకున్నారు. ఆయన కండల శరీరం నుండి ముఖ కవళికల వరకు, పాత్రలోని భావోద్వేగాలను పండించడానికి ఎంతగానో కష్టపడ్డారనేది గమనించదగ్గ విషయం.
విక్రమ్ శారీరక పరివర్తన వెనుక గొప్ప పోరాటం ఉంది. అతని కళాశాల రోజుల్లో జరిగిన ఒక ఘోర ప్రమాదంలో, అతను మళ్లీ నడవలేడని వైద్యులు చెప్పారట. కాళ్లు తీసివేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా, విక్రమ్ వెనుకాడలేదు. ఎన్నో శస్త్రచికిత్సలు, సుదీర్ఘ విశ్రాంతి, ఊతకర్రల సహాయంతో ప్రయాణించడం వంటి వాటిని తట్టుకుని అతను ఈ రోజు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. ఆ అనుభవం అతని సంకల్ప బలాన్ని మరింత బలపరిచిందని అంటారు. ఈ రోజు తమిళ చిత్రసీమలో అత్యంత కష్టపడి పనిచేసే నటులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందడం అతనికి అంత సులభమైన విషయం కాదు.
