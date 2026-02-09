Happy Chocolate Day 2026: చాక్లెట్ చాలా మందికి ఇష్టమైనది మాత్రమే కాదు. ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది. వాలెంటైన్స్ వీక్లోని మూడో రోజున చాక్లెట్ డే జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున చాలా మంది తమ ప్రేమను భాగస్వామికి లేదా తమకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యక్తికి చాక్లెట్లు బహుమతిగా ఇవ్వడం ద్వారా తెలియపరుస్తారు. నేడు మీ భాగస్వామి లేదా ప్రియురాలు, ప్రియమైన వారికి చాక్లెట్ బహుమతిగా ఇచ్చి చూడండి.. వారికి మీరెంత స్పెషల్ అని తెలియజేస్తుంది.
వాలెంటైన్ వీక్లో ప్రతి రోజుకూ ప్రత్యేకమైన అర్థం ఉంటుంది. వాటిలో చాక్లెట్ డే అత్యంత మధురమైన రోజుగా గుర్తించబడుతుంది. చాక్లెట్ డే రోజున ప్రేమికులు మాత్రమే కాకుండా స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఒకరికి ఒకరు చాక్లెట్లు ఇచ్చుకుంటూ తమ ప్రేమ, ఆప్యాయతలను వ్యక్తం చేస్తారు. చిన్న చాక్లెట్ కూడా పెద్ద భావాన్ని తెలియజేయగలదనే భావనతో ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందింది.
చాక్లెట్ చరిత్ర చాలా పురాతనమైనది. వేల సంవత్సరాల క్రితం మధ్య అమెరికాలోని అజ్టెక్ ప్రజలు కోకో గింజలను ఉపయోగించి ప్రత్యేకమైన పానీయం తయారు చేసేవారు. ఆ కాలంలో చాక్లెట్ తీపిగా కాకుండా కొంచెం చేదుగా ఉండేది. తరువాత యూరప్ దేశాలకు కోకో చేరిన తర్వాత అందులో చక్కెర కలిపి తీపి రుచిని అందించారు. అలా చాక్లెట్ క్రమంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజాదరణ పొందింది. విక్టోరియన్ కాలంలో హార్ట్ ఆకారంలో చాక్లెట్ బాక్సులు తయారు చేయడం ప్రారంభమయ్యాక చాక్లెట్ ప్రేమకు ప్రతీకగా మారింది.
ప్రేమికుల వారంలో ప్రేమ, ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి చాక్లెట్ డే ఒక రుచికరమైన మార్గం. చాక్లెట్లు ప్రేమ, ఆప్యాయతకు ఒక క్లాసిక్ ఐకాన్. ఈ ప్రేమ వారానికి చాక్లెట్ డే సరైన ట్రీట్గా చెప్పవచ్చు. చాక్లెట్లలో రొమాంటిక్ వాతావరణాన్ని సృష్టించే నేచురుల్ మూడ్ ఎలివేటర్ అయిన ఫినైల్థైలమైన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈరోజున మీ వాలెంటైన్కి మంచి చాక్లెట్ ఇచ్చి, వారిని ఫిదా చేసేయండి.
Also Read: School Holiday: స్కూల్ విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ వారంలో వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..!
Also Read: Power Cut: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు అలర్ట్.. నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కోతలు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook