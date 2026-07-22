Cockroach Repellent Tips: రాత్రిపూట లైట్ వేయగానే గది మూలల నుంచో లేదా వంటగది సింక్ నుంచో బొద్దింకలు బయటకు రావడం చూస్తే ఎవరికైనా చిరాకు పుడుతుంది. ఇల్లు ఎంత శుభ్రం చేసినా, మార్కెట్లో దొరికే కెమికల్ స్ప్రేలు చల్లినా ఇవి పూర్తిగా నిర్మూలన కావు. పైగా ఆ రసాయనాల ఘాటైన వాసన ఇంట్లోని పిల్లలకు, వృద్ధులకు ఆరోగ్యం పరంగా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. రసాయనాల అవసరం లేకుండా, ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని 4 ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే సురక్షితమైన చిట్కాలతో బొద్దింకలను ఇంట్లోంచి పూర్తిగా తరిమికొట్టవచ్చు.
అసలు బొద్దింకలు ఎందుకు వస్తాయి?
బొద్దింకలు ముఖ్యంగా చెత్త, మురికి, తేమ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల వైపు ఆకర్షించబడతాయి. మూసివున్న, వెచ్చని, తేమగా ఉండే గది మూలలు ఇవి సంతానోత్పత్తి చేయడానికి అనువుగా ఉంటాయి. పగటిపూట ఇవి బాత్రూమ్ లేదా సింక్ డ్రెయిన్లలో దాక్కుని, రాత్రి వేళల్లో మాత్రమే బయటకు వస్తుంటాయి.
బొద్దింకలను తరిమేసే 4 అద్భుతమైన ఇంటి చిట్కాలు
1) వెనిగర్, బేకింగ్ సోడా స్ప్రే
డ్రెయిన్లు, డ్రైనేజీ రంధ్రాల నుండి వచ్చే బొద్దింకలను నివారించడానికి ఇది ఉత్తమమైన మార్గం. ఒక కప్పు వెనిగర్లో రెండు టీస్పూన్ల బేకింగ్ సోడా, కొద్దిగా నీరు కలిపి స్ప్రే బాటిల్లో నింపండి. ప్రతి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు వంటగది సింక్, బాత్రూమ్ డ్రెయిన్ల లోపల, చుట్టుపక్కల చల్లండి. వెనిగర్ యొక్క తీవ్రమైన వాసనకు బొద్దింకలు ఆ ప్రాంతం వైపు రావు.
2) ఉల్లిపాయ, బేకింగ్ పౌడర్ మిశ్రమం
హోమ్ రెమిడీ నిపుణురాలు పూనమ్ దేవనాని సూచించిన ఈ విధానం బొద్దింకలపై వేగంగా పనిచేస్తుంది. ఒక ఉల్లిపాయను పేస్ట్లా రుబ్బి, రసాన్ని వడకట్టండి. ఆ ఉల్లిపాయ రసంలో బేకింగ్ సోడా, బేకింగ్ పౌడర్, కొద్దిగా నీరు కలిపి స్ప్రేలా తయారు చేయండి. బొద్దింకలు దాక్కునే మూలల్లో దీనిని చల్లండి.
గమనిక: ఈ స్ప్రేని తక్కువ మోతాదులో తయారు చేసుకుని 1-2 రోజుల్లోనే ఉపయోగించాలి. నిల్వ ఉంచితే దీని ప్రభావం తగ్గుతుంది.
3) పిండి, బోరిక్ పౌడర్ ఉండలు
వార్డ్రోబ్లు, కప్బోర్డ్లు, కిచెన్ డ్రాయర్ల మూలల్లో దాక్కునే బొద్దింకలకు ఇది సరైన పరిష్కారం. దీని తయారీకి 4 టీస్పూన్ల గోధుమ పిండి, 2 టీస్పూన్ల బేకింగ్ సోడా, 1 టీస్పూన్ పంచదార, కొద్దిగా బోరిక్ పౌడర్ (మార్కెట్లో సులభంగా దొరుకుతుంది) కలిపి పిండిలా కలపండి. చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసి కప్బోర్డులు, డ్రాయర్లు, పెట్టెల వెనుక ఉంచడం వల్ల అవి పంచదార వాసనకు ఆకర్షించబడి ఇవి తినడం వల్ల బొద్దింకలు నశిస్తాయి.
4) బేకింగ్ పౌడర్, చక్కెర పొడి (మ్యాజిక్ పౌడర్)
లిక్విడ్ స్ప్రే లేదా పిండి ఉండలు పెట్టడానికి వీలులేని ప్రదేశాలలో ఈ పొడిని ఉపయోగించవచ్చు. దీని తయారీ 2 టీస్పూన్ల పొడి చేసిన చక్కెరను 4 టీస్పూన్ల బేకింగ్ పౌడర్తో బాగా కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని వంటగది సామగ్రి ఉంచే షెల్ఫుల మూలల్లో ఈ పొడిని చల్లండి. రసాయనాలు లేకపోవడం వల్ల ఆహార పాత్రల దగ్గర కూడా దీనిని సురక్షితంగా వాడవచ్చు.
మార్కెట్ లభించే ఘాటైన రసాయనాల కంటే ఈ సహజ సిద్ధమైన చిట్కాలు సురక్షితమైనవి, అత్యంత ప్రభావవంతమైనవి. క్రమం తప్పకుండా 3-4 రోజులు పాటించడం వల్ల మీ ఇల్లు బొద్దింకల బెడద నుంచి పూర్తిగా విముక్తి పొందుతుంది.
(గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
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