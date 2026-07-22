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Cockroach Repellent: బొద్దింకల పాలిట యమరాజు..నాలుగో చిట్కా ఎంతో పవర్‌ఫుల్ అండ్ డేంజరస్!

Cockroach Repellent Tips: ఇళ్లలోని ప్రతి వంటగదిలో బొద్దింకల బెడద తప్పక ఉంటుంది. వంటింట్లో బొద్దింకల సంచారం వల్ల ఇంట్లో నివసించే వారికి అనేక అనారోగ్య సమస్యలు రావొచ్చు. అయితే ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 22, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:11 PM IST
Cockroach Repellent: బొద్దింకల పాలిట యమరాజు..నాలుగో చిట్కా ఎంతో పవర్‌ఫుల్ అండ్ డేంజరస్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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