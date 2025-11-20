Coconut Chutney: 5 నిమిషాల్లో హోటల్ స్టైల్ కొబ్బరి చట్నీ రెసిపీ..లొట్టలేసుకొని తింటారు!

Coconut Chutney Making Recipe: దోశ, ఇడ్లీ, ఊతప్పం, లేదా వడ... ఏ దక్షిణ భారత టిఫిన్స్ అయినా కొబ్బరి చట్నీ లేకుండా అసంపూర్ణమే. ఈ రుచికరమైన, కమ్మని చట్నీని కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అచ్చం హోటల్ స్టైల్ రుచిని అందించే ఈ కొబ్బరి చట్నీ తయారీ విధానాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావలసిన పదార్థాలు:
1) కొబ్బరి తురుము: 1 కప్పు (రుచిని బట్టి ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు)
2) వేయించిన శనగపప్పు (లేదా పల్లీలు): 2-3 టేబుల్ స్పూన్లు
3) పచ్చి మిరపకాయలు: 3-4 (కారం బట్టి)
4) అల్లం: 1 చిటికెడు (లేదా చిన్న ముక్క)
5) వెల్లుల్లి రెబ్బలు 5
6) జీలకర్ర: హాఫ్ టీస్పూన్
7) ఉప్పు: తగినంత
8) నీరు: సరిపడా
9) తాలింపు కోసం: నూనె : 1 టేబుల్ స్పూన్
10) ఆవాలు: 1/2 టీస్పూన్
11) కరివేపాకు: కొద్దిగా
12) ఎండు మిరపకాయలు: 1-2 (ముక్కలుగా)
13) మెంతులు: 5 గింజలు (లేదా 1/4 టీస్పూన్ మెంతులు)
14) ఇంగువ: 1 చిటికెడు (మీఇష్టం)
తయారుచేసే విధానం:
రుబ్బుకోవడం: ముందుగా కొబ్బరి తురుము, వేయించిన శనగపప్పు (లేదా పల్లీలు), పచ్చి మిరపకాయలు, అల్లం, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, జీలకర్ర, తగినంత ఉప్పును మిక్సీ జార్లో వేయండి.
మొదటి దశ: నీరు కలపకుండా ముందుగా ఈ మిశ్రమాన్ని మెత్తగా పొడిలా రుబ్బుకోవాలి. దీనివల్ల కొబ్బరి బాగా గ్రైండ్ అవుతుంది.
నీరు కలపడం: ఇప్పుడు కొద్దిగా నీరు పోసి.. చట్నీని మెత్తని పేస్ట్ లాగా మళ్లీ రుబ్బుకోవాలి. మీకు కావలసిన చిక్కదనాన్ని బట్టి నీటి పరిమాణాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోండి. చట్నీని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి.
తాలింపు: ఒక చిన్న కళాయి లేదా పాన్లో నూనె వేడి చేసి.. నూనె వేడయ్యాక ఆవాలు వేసి చిటపటలాడనివ్వండి.
వేయడం: ఆవాలు చిట్లిన తర్వాత, ఎండు మిరపకాయలు, కరివేపాకు, మెంతులు వేసి వేయించండి. చివరగా ఇంగువ వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి.
బాగా కలపాలి: కొబ్బరి చట్నీని రుబ్బి పెట్టుకున్న మిశ్రమాన్ని తాలింపులో వేసి బాగా కలపండి.
అంతే! కేవలం 5 నిమిషాల్లో హోటల్ రుచిని తలపించే కమ్మని కొబ్బరి చట్నీ సిద్ధం. ఇది వేడి వేడి ఇడ్లీ, దోశ లేదా వడతో అద్భుతంగా ఉంటుంది.
