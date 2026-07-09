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కొల్లాజెన్ పౌడర్ అవసరం లేదు.. రోజూ ఈ పండ్లు తింటే చర్మం సహజంగా మెరిసిపోతుంది!

ఆరోగ్యకరమైన, అందమైన చర్మం అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది కొల్లాజెన్‌ పౌడర్లను వాడుతున్నారు.. అయితే మీ రోజువారీ డైట్‌లో ఈ పండ్లను చేర్చుకుంటే మీరు కొల్లాజన్ పౌడర్లను పక్కన పెట్టవచ్చు. ఇవి సహజంగా కొల్లాజన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడి, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా , మెరిసేలా చేస్తాయి.

Source:Bureau
Published: Jul 09, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:32 PM IST
కొల్లాజెన్ పౌడర్ అవసరం లేదు.. రోజూ ఈ పండ్లు తింటే చర్మం సహజంగా మెరిసిపోతుంది!

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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కొల్లాజెన్ పౌడర్ అవసరం లేదు.. రోజూ ఈ పండ్లు తింటే చర్మం సహజంగా మెరిసిపోతుంది!
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