Colon Cancer: మగవారిలో వచ్చే కొలన్ క్యాన్సర్‌కి, ఆడవారిలో వచ్చే కొలన్ క్యాన్సర్‌కి మధ్య తేడా ఏంటి..? అపోహలు ఏంటి..? వాస్తవాలు ఏంటి..?

Colon Cancer Awareness: మన శరీరంలో కొలన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన భాగం. కొలన్ హెల్త్‌‌పై ఉన్న అపోహల వల్ల.. కొలన్ క్యాన్సర్‌ని కనుగొనడం, చికిత్స చేయడంలో ఆలస్యం అవుతుంది. కాబట్టి నిజాలు తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మగవారిలో వచ్చే కొలన్ క్యాన్సర్‌కి, ఆడవారిలో వచ్చే కొలన్ క్యాన్సర్‌కి మధ్య తేడా ఏంటి..? అపోహలు ఏంటి..? వాస్తవాలు ఏంటి..? ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..

అపోహ 1: కొలన్ క్యాన్సర్ వృద్ధాప్యంలోనే వస్తుంది..
వాస్తవం: సాధారణంగా అయితే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ కొలన్ క్యాన్సర్ రిస్క్ ఎక్కువ అవుతుంది. కానీ ఈ మధ్య యువతలో కూడా ఈ కేసులు పెరుగుతున్నాయి. జంక్ ఫుడ్, వ్యాయామం లేకపోవడం, ఊబకాయం, పొగతాగడం వంటి జీవనశైలిలోని అలవాట్లు కూడా ఇందుకు ప్రధాన కారణాలే.

అపోహ 2: కొలన్ క్యాన్సర్ వస్తే వెంటనే లక్షణాలు కనబడతాయి..
వాస్తవం: కొలన్ క్యాన్సర్ వస్తే మొదటి దశలో చాలా మందికి ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండవు. బరువు తగ్గిపోవడం, జీర్ణ సమస్యలు, రక్తస్రావం లాంటి లక్షణాలు తర్వాతి దశల్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. క్రమం తప్పకుండా స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం తప్పనిసరి.

అపోహ 3: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తింటే కొలన్ క్యాన్సర్ రాదు..
వాస్తవం: కూరగాయలు, పండ్లు, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కొలన్ క్యాన్సర్ రిస్క్ తగ్గుతుంది.. కానీ పూర్తిగా రాకుండా చేస్తుందనే గ్యారెంటీ లేదు. కుటుంబ చరిత్రలో ఎవరికైనా కోలన్  క్యాన్సర్ ఉన్నా, జన్యువులు, మలబద్ధకం( Inflammatory Bowel Disease) లాంటి ఇతర అనారోగ్యాలు కూడా ప్రభావం చూపుతాయి.

అపోహ 4 : కొలన్ క్యాన్సర్ కేవలం మగవారికి మాత్రమే వస్తుంది..
వాస్తవం: ఇది మగ, ఆడ ఇద్దరికీ వస్తుంది.. కానీ రూపం, రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వేరుగా ఉంటాయి.

* మగవారికి తక్కువ వయసులోనే వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. వీరికి ఎక్కువగా దిగువ భాగంలో (డిస్టల్ కొలన్) ట్యూమర్ వస్తుంది. ఇది కాలనోస్కోపీలో సులభంగా కనిపిస్తుంది.

* ఆడవారికి పై భాగంలో (ప్రాక్సిమల్ కొలన్) క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ. ఇవి డిటెక్ట్ చేయడం కొంచెం కష్టం. తరువాతి దశల్లో తప్ప బయటపడవు.

* హార్మోన్ల ప్రభావం కూడా కొలన్ క్యాన్సర్‌కి‌ కారణం కావచ్చు. ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ వల్ల, ప్రీ-మెనోపాజ్ మహిళల్లో కొంత ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. అందుకే ఆ వయసులోని మగవారి కంటే ఆడవారిలో కేసులు తక్కువ. కానీ మెనోపాజ్ తర్వాత మహిళల్లో రిస్క్ పెరుగుతుంది.

ఇక జీవనశైలి. మగవారిలో పొగ, మద్యం అలవాట్లు ఎక్కువగా ఉండడం వలన త్వరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మహిళలు అయితే లక్షణాలని గైనకాలజీ సంబంధిత సమస్యలుగా భావించి హాస్పిటల్‌కి ఆలస్యంగా వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.

చివరిగా ఒక మాట: ఆరోగ్య సంరక్షణపై అవగాహన, క్రమం తప్పకుండా చెకప్‌లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలి.. ఇవన్నీ కొలన్ హెల్త్‌కి చాలా ముఖ్యం. అపోహలను వదిలి, వాస్తవాలను అర్థం చేసుకుంటే, మగవారైనా, ఆడవారైనా ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకుని, మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. మీకు ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే డాక్టర్ శ్రావణ్ కుమార్, కన్సల్టెంట్ (మెడికల్ అంకాలజీ, మణిపాల్ హాస్పిటల్స్, విజయవాడ)ని సంప్రదించవచ్చు.
 

