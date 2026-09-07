Common Sunscreen Mistakes: చాలామంది సన్స్క్రీన్ను కేవలం ఎండాకాలంలో మాత్రమే వాడాలి అనుకుంటారు, కానీ చలికాలం, వర్షాకాలంలో కూడా సన్స్క్రీన్ను తప్పనిసరిగా వాడాలి. లేకపోతే 80 శాతం UV కిరణాలు మీ చర్మాన్ని తాకుతాయి. ప్రతిరోజూ బయటకు వెళ్లేటప్పుడు సన్స్క్రీన్ అప్లై చేయాలి మరియు ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి మళ్ళీ రాసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇది స్కిన్ క్యాన్సర్ రాకుండా కాపాడుతుంది. సన్స్క్రీన్ వాడుతున్నా పిగ్మెంటేషన్ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా?
సరైన మోతాదు..
చాలామంది దాదాపు 50 శాతం వరకు సన్స్క్రీన్ను సరైన మోతాదులో ఉపయోగించడం లేదు. సాధారణంగా బయటకు వెళ్లేటప్పుడు ముఖం, మెడ మరియు చేతులు వంటి ఎండ తగిలే భాగాలకు సరిపడా సన్స్క్రీన్ను అప్లై చేయాలి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ప్రతిరోజూ తగినంత పరిమాణంలో సన్స్క్రీన్ను వాడాల్సి ఉంటుంది.
రీ-అప్లై..
ఒకసారి సన్స్క్రీన్ రాసిన తర్వాత 65 శాతం మంది మళ్ళీ అప్లై చేయడం మర్చిపోతారు. సన్స్క్రీన్ను తరచుగా అప్లై చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి. మీరు బయటకు వెళ్లడానికి 15 నిమిషాల ముందే రాసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీ చర్మం పొడిబారినప్పుడు లేదా ఎండలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి మళ్ళీ అప్లై చేయాలి.
కేవలం ఎండాకాలం మాత్రమేనా?
చాలామంది సన్స్క్రీన్ అంటే కేవలం ఎండ నుండి రక్షణ కోసం మాత్రమే అనుకుంటారు. కానీ వర్షాకాలం, చలికాలంలో కూడా సన్స్క్రీన్ను వాడాలి. 80 శాతం వరకు UV కిరణాల ప్రభావం అన్ని సీజన్లలోనూ ఉంటుంది..కాబట్టి అన్ని కాలాల్లోనూ సన్స్క్రీన్ను వాడటం అలవాటు చేసుకోండి.
ఎక్స్పైరీ చూడండి..
సన్స్క్రీన్ను కొనేటప్పుడు దాని సెల్ఫ్ లైఫ్ కనీసం మూడు సంవత్సరాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎక్స్పైరీ అయిన సన్స్క్రీన్ను అస్సలు వాడకండి. ఒకవేళ ఎక్స్పైరీ డేట్ లేకపోతే, తయారు చేసిన తేదీ నుండి మూడు ఏళ్ల వరకు అది వాడుకలో ఉంటుందో లేదో తనిఖీ చేసుకోండి.
SPF తప్పనిసరి..
మీరు వాడే సన్స్క్రీన్లో SPF తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఇది UVB కిరణాల నుండి రక్షణనిస్తుంది. కనీసం SPF 30 ఉన్న సన్స్క్రీన్ను కొనుగోలు చేయాలి, ఒకవేళ SPF 50 ఉంటే మరింత మంచిది. ఇది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
కొందరు సన్స్క్రీన్ను అప్లై చేసేటప్పుడు శరీరంలోని కొన్ని భాగాలను మర్చిపోతుంటారు. కేవలం ముఖానికి మాత్రమే కాకుండా కాళ్లు, మెడ, చెవులు, కాళ్ళ వెనుక భాగాలకు కూడా అప్లై చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. దీనివల్ల స్కిన్ క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు.సన్స్క్రీన్ 100 శాతం UV కిరణాలను అడ్డుకోలేదు. కాబట్టి బాగా ఎండ ఉన్న సమయంలో బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటమే మంచిది. ముఖ్యంగా ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు తీవ్రమైన ఎండలో ఉండకూడదు. అలాగే సూర్యరశ్మి నుండి రక్షణ ఇచ్చే దుస్తులను మాత్రమే ధరించండి.
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