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సన్‌స్క్రీన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ 5 పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి.. లేదంటే పిగ్మంటేషన్ తప్పదు!

ప్రతిరోజూ సన్‌స్క్రీన్ వాడుతున్నా కూడా కొందరు పిగ్మెంటేషన్‌కు గురవుతున్నారు, దీనికి వారు చేసే కొన్ని తప్పులే కారణం. సన్‌స్క్రీన్‌ను బయటకు వెళ్లే ముందు ఎండ తగిలే ప్రాంతాలలో తప్పనిసరిగా రాసుకోవాలి. ముఖం, మెడ మరియు చేతులకు అప్లై చేయడం వల్ల ఇది హానికరమైన UV కిరణాల నుండి చర్మాన్ని రక్షిస్తుంది. అయినప్పటికీ, సన్‌స్క్రీన్ రాస్తున్నా పిగ్మెంటేషన్ వస్తుందంటే దానికి కారణం వారు చేసే తప్పులే.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:03 PM IST
సన్‌స్క్రీన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ 5 పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి.. లేదంటే పిగ్మంటేషన్ తప్పదు!
Image Credit: Common Sunscreen Mistakes:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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సన్‌స్క్రీన్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ 5 పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి.. లేదంటే పిగ్మంటేషన్ తప్పదు!
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