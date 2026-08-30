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షుగర్ లెవెల్స్ అమాంతం తగ్గిపోవాలా? ఉదయాన్నే ఈ 2 ఆకులు నమిలితే మధుమేహం కంట్రోల్!

డయాబెటిస్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారు ఎల్లప్పుడూ నియంత్రణలో ఉండాలి. వీరు సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే కాకుండా, జీవనశైలిలో కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉండే కరివేపాకు మరియు మునగాకు తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. వాటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 30, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:05 AM IST
షుగర్ లెవెల్స్ అమాంతం తగ్గిపోవాలా? ఉదయాన్నే ఈ 2 ఆకులు నమిలితే మధుమేహం కంట్రోల్!
Image Credit: Eat These 2 Leaves Every Morning:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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షుగర్ లెవెల్స్ అమాంతం తగ్గిపోవాలా? ఉదయాన్నే ఈ 2 ఆకులు నమిలితే మధుమేహం కంట్రోల్!
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