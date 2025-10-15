Cooking Oil: ఇంట్లో వంట కోసం ఏ నూనె మంచిది? ఒకే రకమైన నూనె వాడితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

Cooking Oil Health Tips: భారతీయ వంటల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించే ముఖ్యమైన పదార్థాలలో నూనె ఒకటి. నూనె వంటకాల రుచిని పెంచడమే కాకుండా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను కూడా అందిస్తుంది. అందువల్ల, నూనెను సరైన పరిమాణంలో తీసుకోవడం అవసరం. కానీ చాలా మంది వంట కోసం వివిధ నూనెలను ఉపయోగిస్తారు.
కొందరు పొద్దుతిరుగుడు నూనెను ఉపయోగిస్తారు. మరికొందరు ఆలివ్ నూనె, కొబ్బరి నూనె, నెయ్యి మొదలైన వాటిని ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఏ నూనెను ఉపయోగించాలి. దానిని ఎలా ఉపయోగించాలి? ఏ వంటకాలకు ఉపయోగించాలి? మీరు ఒకే రకమైన నూనెను ఎక్కువ కాలం ఉపయోగిస్తే ఏమి జరుగుతుంది? ఈ అంశాలన్నింటి గురించి నిపుణులు చెప్పిన విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఆలివ్ నూనె: ఆలివ్ నూనెలోని పోషకాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. దీని యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. ఇవి చర్మం, జుట్టు, ఎముకల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచివి. ఆలివ్ నూనెను సలాడ్లు, తేలికగా వేయించిన కూరగాయలు, ఇటాలియన్ వంటకాలకు ఉత్తమంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ నూనెను పూరీల తయారీకి ఉపయోగించకూడదు. ఎందుకంటే దీని స్మోక్ పాయింట్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నూనెను ఎక్కువగా వేడి చేసినప్పుడు, హానికరమైన రసాయనాలు విడుదలవుతాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
పొద్దుతిరుగుడు నూనె: పొద్దుతిరుగుడు నూనెలో విటమిన్ E, మోనోఅన్శాచురేటెడ్, పాలీఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యానికి మంచివి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. పొద్దుతిరుగుడు నూనె వేయించడానికి మంచిది. కానీ ఇందులో ఒమేగా 6 కొవ్వు ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి దీనిని ఇతర నూనెలతో కలిపి వాడకపోవడం మంచిది. లేకపోతే, ఇది శరీరంలో మంట, వాపునకు కారణమవుతుంది.
ఆవాల నూనె: ఆవాల నూనెలో ఒమేగా 3, 6 కొవ్వు ఆమ్లాలు, ఇనుము, విటమిన్ E వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. కీళ్ల నొప్పుల నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. దీనిని సాంప్రదాయ వంటకాలలో, నిల్వ చేసిన ఊరగాయలలో ఉపయోగించవచ్చు.
కొబ్బరి నూనె: కేరళలో వంట, ఇతర అవసరాలకు కొబ్బరి నూనెను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. కొబ్బరి నూనె త్వరిత శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కానీ ఇందులో సంతృప్త కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి, కొబ్బరి నూనెను మితంగా ఉపయోగించడం ఉత్తమం.
నెయ్యి: నెయ్యి రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో విటమిన్లు ఎ, డి, ఇ, కెతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. మంచి జీర్ణక్రియకు, ఎముకల బలానికి, పేగు ఆరోగ్యానికి నెయ్యి చాలా మంచిది. అయితే, నిశ్చల జీవనశైలి ఉన్నవారు నెయ్యిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది.
ఏ నూనెనైనా సరైన పద్ధతిలో వాడటం ఆరోగ్యానికి మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, మీరు ఏ ఒక్క నూనెను ఎక్కువసేపు వాడకూడదని వారు సూచిస్తున్నారు . ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మీరు నూనెల మధ్య ప్రత్యామ్నాయంగా వాడాలి.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం ఇంటి చిట్కాలు లేదా ఇతర ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించినది. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
Also Read: Diwali Bonanza: ఉద్యోగులకు దీపావళి గుడ్న్యూస్..ఏకంగా 3 బోనస్లు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!
Also Read: Kajal Aggarwal: ఆస్పత్రిలో చేరిన హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్..ముక్కులో ట్యూబ్, ఐసీయూలో..అసలేం జరిగింది!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook