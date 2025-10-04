English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Coriander Seed Water: ధనియాలు నానబెట్టిన నీళ్లు తాగితే మెరిసే చర్మంతోపాటు బోలెడు లాభాలు..

Coriander Seed Water Benefits: ధనియాలు నానబెట్టిన నీళ్లు తాగితే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి కూడా సహాయపడుతుంది. మీ ఆరోగ్యానికి మాత్రమేకా మీ బ్యూటీ కేర్‌ రొటీన్‌లో కూడా ధనియాల నీటిని చేర్చుకోండి. నమ్మలేని ఆరోగ్యా ప్రయోజనాలు చర్మ రంగు కూడా మెరుగు అవుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 4, 2025, 07:27 PM IST

Coriander Seed Water Benefits: ధనియాలు నానబెట్టిన నీళ్లు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. అంతేకాదు ఇది శరీరాన్ని డిటాక్సిఫై చేసే గుణాలు కలిగి ఉంటాయి. అయితే రెగ్యులర్‌గా ధనియాలు నానబెట్టిన నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల మీ చర్మం కూడా మెరుగవుతుంది. ఆరోగ్యంగా కనిపిస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా ధనియాలు నానబెట్టిన నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. 

ధనియాల నీటిలో కూలింగ్ గుణాలు ఉంటాయి. శరీరాన్ని డీటాక్సిఫై చేసే లక్షణాలు కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి. మన శరీరంలో ఉండే విష పదార్థాలు బయటికి పంపించి కడుపు ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. అంతేకాదు కడుపులో యాసిడిటీతో బాధపడుతున్న వారికి పేగు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు చేస్తుంది. శరీరంలో ఉన్న వేడిని తగ్గించి చర్మం మంట, దురద రాకుండా నివారిస్తుంది. ధనియాల నీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా కాపాడుతుంది. స్కిన్ సేల్స్ ని ఆరోగ్యంగా చేస్తుంది. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ధనియాలు నానబెట్టిన నీళ్లు తీసుకుంటారు. ఇది హార్మోన్ సమతులం చేస్తుందని కూడా నమ్ముతారు.  రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాలను ఒక గ్లాసు నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టి ఉదయం వడకట్టుకొని పరగడుపున తీసుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల మంచి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి .

 ధనియాలు నానబెట్టిన నీళ్లు చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని కూడా సహాయపడుతుంది. కడుపులో అజీర్తిని తగ్గిస్తుంది. మన చర్మాన్ని తాజాగా ఉండేలా ప్రేరేపిస్తుంది. రెగ్యులర్‌గా ఈ ధనియాలు నానబెట్టిన నీటిని తీసుకోవడం వల్ల చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా చేస్తుంది. ధనియాలు మీ హెల్త్ కేర్‌ రోటీన్లతో పాటు స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో కూడా ఇలా చేర్చుకోవచ్చు. ఇది ఒక సమతుల ఆహారం అవుతుంది. అంతేకాదు మంచి హైడ్రేషన్ కూడా అందిస్తుంది. నిద్రలేమి సమస్య కూడా ఈ ధనియాల నీరు చెక్‌ పెడతాయి.

ధనియాలను మనం వంటలో కూడా వినియోగిస్తాం. దీని పొడి చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడతాయి. ఎక్కువగా నాన్ వెజ్ వంటకాల్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు. ధనియాల నీరు మరిగించి టీ రూపంలో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. నేరుగా తాగకపోతే ఇందులో కాస్త తేనె వేసి కలుపుకొని ఉదయం పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. 

