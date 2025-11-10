Curd Weight Loss: పెరుగులో దీన్ని కలిపి తింటే పొట్ట చుట్టు ఉన్న కొవ్వు మటాష్..వారంలో మార్పు కనిపిస్తుంది!

Curd For Weight Loss: పెరుగుతున్న బరువును తగ్గించడానికి చాలా మంది తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తారు. కానీ వారు ఎంత ప్రయత్నించినా, వారు ఆశించిన ఫలితాలను పొందలేరు. అటువంటి పరిస్థితిలో వ్యాయామంతో పాటు పొట్ట, నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వును తగ్గించే కొన్ని ఆహారాలను తీసుకోవడం ప్రారంభించడం చాలా ముఖ్యం. పెరుగు సహాయంతో బరువు తగ్గడమే కాకుండా శరీరంలోని అనేక ఇతర సమస్యలను కూడా నయం చేయవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పెరుగు తింటే అది కడుపులోని పేగులను శుభ్రపరుస్తుంది. మలబద్ధకంతో బాధపడుతుంటే, పెరుగు తినడం వల్ల ప్రేగు కదలికలు సులభతరం అవుతాయి. పెరుగులో ప్రోబయోటిక్స్ ఉంటాయి. ఇది మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచడం ద్వారా జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది.
అవిసె గింజలు చాలా చిన్నగా కనిపించవచ్చు, కానీ అవి సూపర్ ఫుడ్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. అవి మన శరీర పెరుగుదలకు కూడా చాలా అవసరం. ఈ విత్తనాలలో అనేక పోషకాలు కనిపిస్తాయి. అవి శరీరానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి. అవిసె గింజలు ఫైబర్, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రోటీన్లు, ఫినోలిక్ సమ్మేళనాలు, ఖనిజాల గొప్ప మూలం. అవిసె గింజలను రోజువారీ ఆహారంలో సులభంగా చేర్చవచ్చు.
అవిసె గింజలు బరువు తగ్గడానికి ఎలా సహాయపడతాయి?
పెరుగుతున్న బరువును తగ్గించడంలో అవిసె గింజలు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఇది అదనపు కొవ్వును త్వరగా కాల్చేస్తుంది. కడుపు, నడుము చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు తగ్గుతుంది. బరువు తగ్గించే పోషకాలు ఈ విత్తనాలలో కనిపిస్తాయి.
అవిసె గింజలు ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మనం తక్కువ ఆహారం తీసుకుంటే, మన బరువు కూడా తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ విత్తనాల వల్ల శరీరంలో మంట తగ్గడం ప్రారంభమవుతుంది. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కారణంగా, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
అవిసె గింజలను ఎలా తినాలి
పడుకునే ముందు రాత్రిపూట ఒక కప్పు నీటిలో అవిసె గింజలను నానబెట్టండి. ఉదయం వాటిని బ్లెండర్లో రుబ్బుకోండి. మీకు కావాలంటే మీరు దానికి బెర్రీలు జోడించవచ్చు. ఈ రుబ్బిన మిశ్రమాన్ని ఒక కప్పు పెరుగులో కలిపి ఖాళీ కడుపుతో తినండి. కొన్ని వారాల్లోనే మీరు బరువు తగ్గడం ప్రారంభిస్తారు. పొట్ట, నడుమ చుట్టూ ఉన్న కొవ్వు కూడా కరిగిపోతుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
