  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Curry Leaves: ఈ ఆకుతో కొలెస్ట్రాల్‌ కట్‌.. వెయిట్‌లాస్‌, షుగర్‌ కంట్రోల్..!

Curry Leaves: ఈ ఆకుతో కొలెస్ట్రాల్‌ కట్‌.. వెయిట్‌లాస్‌, షుగర్‌ కంట్రోల్..!

Curry Leaves Benefits: కరివేపాకులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఇందులోని మెడిసినల్ గుణాలు మన శరీరానికి అందుతాయి. సాధారణంగా కరివేపాకుని కూరలో వాడటం చేస్తాం. అయితే, దీంతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏం ఉంటాయో తెలుసుకుందాం.

Nov 18, 2025, 05:50 PM IST

Curry Leaves: ఈ ఆకుతో కొలెస్ట్రాల్‌ కట్‌.. వెయిట్‌లాస్‌, షుగర్‌ కంట్రోల్..!

Curry Leaves Benefits: కంటి ఆరోగ్యం నుంచి జుట్టు ఆరోగ్యం వరకు కరివేపాకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఏళ్ల నుంచి కరివేపాకును వంటలో వినియోగిస్తాం. ఇది వంట రుచి మాత్రమే కాదు.. ఆరోగ్యకరం కూడా. అందుకే కరివేపాకును ప్రతిరోజు నమలడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

 జీర్ణ ఆరోగ్యం..
 రెగ్యులర్‌గా కరివేపాకు తీసుకోవడం వల్ల ఇందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది. అంతే కాదు దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా ఇది మంచి రెమెడీ. కడుపులో గ్యాస్ తగ్గిస్తుంది. యాసిడ్‌ని సమతులం చేస్తుంది, ఆరోగ్యకరమైన పేగు కదలికలకు తోడ్పడుతుంది.

 హెయిర్ కేర్..
 హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో కూడా కరివేపాకు ఖచ్చితంగా ఇందులో బేటా కారోటిన్ ఆంటీ ఆక్సిడెంట్ లో ఉంటాయి కరివేపాకు జుట్టును మందంగా నల్లగా మారుస్తుంది త్వరగా తెల్ల జుట్టు రాదు దీన్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. కరివేపాకు కలిపినా హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేసుకొని అప్లై చేయాలి

 షుగర్ కంట్రోల్..
 కరివేపాకు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపు చేస్తుంది. ఇది ఇన్సులిన్ నిరోధకత కూడా తోడ్పడుతుంది. కరివేపాకు రోజూ నమలవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర హఠాత్తుగా పెరగదు. పరగడపున తీసుకోవడం వల్ల డయాబెటిస్ వారికి మంచిది

 అంతేకాదు వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కరివేపాకు తీసుకోవాలి. ఇది జీర్ణ ఆరోగ్యానికి మంచిది. మెటబాలిజం రేటును పెంచుతుంది. వెయిట్‌ లాస్‌ జర్నీలో ఉన్న వాళ్ళు తీసుకోవాలి. ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. తద్వారా బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

 కరివేపాకు జీర్ణ ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాదు చర్మ రంగును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. హానికర సూర్యకిరణాల నుంచి కూడా ఇది రక్షిస్తుంది. తద్వారా చర్మ రంగు మెరుగవుతుంది. ఇందులో విటమిన్స్ మన శరీరానికి కావాల్సినవి ఉంటాయి. ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్‌ బారిన పడకుండా సెల్ డ్యామేజ్ కాకుండా నివారిస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

