Curry Leaves: ఏ షాంపూ, నూనె అవసరమే లేదు.. ఈ 2 ఆకులు ఉంటే చాలు..!

Curry Leaves For Hair Growth: జుట్టు రాలే సమస్యను అధిగమించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇందులో భాగంగా ఎన్నో ఆన్‌లైన్లో సెర్చింగులు చేసి మరీ రెమెడీలకు వెతుకుతుంటారు. అయితే దీనికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు కావచ్చు. మరి కొంతమంది సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడం కావచ్చు. ఎక్కువ రేటు పెట్టి అధిక మొత్తంలో ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేసే కంటే కొన్ని నేచురల్ రెమిడీని ఉపయోగించాలి. రోజు రెండు కరివేపాకులను నమిలితే జుట్టుకు కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 22, 2025, 02:10 PM IST

Curry Leaves For Hair Growth: కరివేపాకుని మనం కూరలో వినియోగిస్తాం. ఇది కంటికి, జుట్టుకు కూడా మంచిది. హెయిర్ కేర్ రొటీన్ లో కరివేపాకు చేర్చుకోవడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆన్‌లైన్లో సెర్చింగులు చేసి మరి రెమెడీలకు కనుగొంటారు. అయితే జుట్టు రాలే సమస్యను అధిగమించడానికి, తెల్ల జుట్టు సమస్యను నిరోధించడానికి అయినా కచ్చితంగా మీరు కరివేపాకు డైట్ లో చేర్చుకోవాలి. అది కరివేపాకుతో తయారుచేసిన ఆయిల్, హెయిర్ ప్యాక్ లతో పాటు రోజు రెండు కరివేపాకులు నమలడం వల్ల బోలెడు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి.

 కరివేపాకు డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. ప్రతిరోజు రెండు కరివేపాకులను నమలడం వల్ల ఇందులో ఉండే పోషకాలు మీ శరీరానికి జుట్టుకు అందుతాయి. ఇందులో బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్లు ఉంటాయి. ఇది జుట్టు, చర్మానికి మేలు చేస్తాయి. ప్రతి రోజు రెండు కరివేపాకులు నమలడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు కూడా తగ్గిపోతాయి. చిన్న మొత్తంలో కరివేపాకులను తీసుకొని బాగా నమిలి మింగటం వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. కరివేపాకు తాజా తీసుకొని బాగా కడిగి నమలడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇలా చేయటం వల్ల ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడకుండానే మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాదు తెల్ల జుట్టు సమస్య కూడా త్వరగా రాదు.

కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి..

 కరివేపాకులో విటమిన్ ఏ, బీ, సీ, డీ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో క్యాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్ ఉంటాయి. ఇది పాడైన జుట్టును కూడా రిపెయిర్‌ చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది. కరివేపాకు రెగ్యులర్‌గా తీసుకోవడం వల్ల సెల్‌ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుంది. తద్వారా మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుంది. కరివేపాకు కొల్లాజెన్‌ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. ఇందులో బేటా కెరోటీన్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది జుట్టు రాలే సమస్యను త్వరగా తగ్గించేసి జుట్టు సన్నబడకుండా కాపాడుతుంది. మీ జుట్టు ఆరోగ్యంగా బలంగా మెరుస్తూ ఉంటుంది.

మెరుగైన రక్తప్రసరణ..

 కరివేపాకులో జుట్టును కాపాడే గుణం ఉంటుంది. ఇది విటమిన్ ఏ సెబమ్‌ ఉత్పత్తిని నివారిస్తుంది. తద్వారా మీ కుదుళ్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు హెయిర్ పోలికల్స్ డ్యామేజ్ కాకుండా స్ప్లిట్  ఎండ్‌ సమస్య రాకుండా కాపాడతాయి. రోజు రెండు కరివేపాకులు నమలడం వల్ల కుదుళ్లలో రక్తప్రసరణను కూడా మెరుగవుతుంది. తద్వారా హెయిర్ పోలికల్స్ కూడా రిపెయిర్‌ చేస్తాయి. 

కుదుళ్ల ఆరోగ్యం..

కరివేపాకు తీసుకోవడం వల్ల కుదుళ్ల ఆరోగ్యం కుంటుపడకుండా ఉంటుంది. ఎలాంటి కెమికల్స్ వాడకుండా ఆరోగ్యంగా మీ జుట్టు పాడవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇంట్లోనే ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండే కరివేపాకును శుభ్రంగా కడిగి తినడం లేదా కరివేపాకుతో హెయిర్ ఆయిల్ తయారు చేసుకొని కూడా జుట్టుకు అప్లై చేయాలి. ఇలా చేయటం వల్ల కుదుళ్ల ఆరోగ్యం బాగుపడి ఆరోగ్యంగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇది కంటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా మేలు చేస్తుంది.(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు) 

Read more: ఈ నీళ్లతో మెరిసే పొడవైన జుట్టు.. చుండ్రుకు చెక్‌ పెట్టే లక్షణాలు..

Read more: ఈ నీళ్లు ఉదయం లేవగానే గ్లాసు తాగితే చాలు.. ఆరోజంతా షుగర్‌ 120 దాటదంటే నమ్మండి..!

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Curry Leaves For Hair GrowthCurry leaves benefitscurry leaves for hair fallNatural Hair Growth Tipshair fall control home remedy

