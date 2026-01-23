English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Eggs: పిల్లలకు ప్రతిరోజూ ఒక కోడిగుడ్డు ఇస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా..?

Eggs: కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. గుడ్లలో ప్రోటీన్, విటమిన్లు బి12, డి, కోలిన్, లుటిన్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన ఫ్యాట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. మరి వీటిని పిల్లలకు అందిస్తే ఏమవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 23, 2026, 12:35 PM IST

Trending Photos

DMart vs SMART Bazaar: డీమార్ట్‌ కన్నా చాలా తక్కువ.. 26 వరకు స్మార్ట్‌ బజార్‌ బంపర్‌ ఆఫర్లు
6
Dmart
DMart vs SMART Bazaar: డీమార్ట్‌ కన్నా చాలా తక్కువ.. 26 వరకు స్మార్ట్‌ బజార్‌ బంపర్‌ ఆఫర్లు
Raja Yoga Effect: 3 రాశులవారికి ఫిబ్రవరి నెల వరకు బంపర్‌ లాభాలు.. డబ్బే, డబ్బు!
6
Lucky Zodiac 2026
Raja Yoga Effect: 3 రాశులవారికి ఫిబ్రవరి నెల వరకు బంపర్‌ లాభాలు.. డబ్బే, డబ్బు!
Tomorrow School Holiday: రేపు పబ్లిక్ హాలిడే.. అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు..!
6
Tomorrow School holiday
Tomorrow School Holiday: రేపు పబ్లిక్ హాలిడే.. అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు..!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అమలైతే జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు ఇవే..
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అమలైతే జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి.. ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కలు ఇవే..
Eggs: పిల్లలకు ప్రతిరోజూ ఒక కోడిగుడ్డు ఇస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా..?

Egg Diet For Kids: కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఏడాది వయసు దాటిన తర్వాత నుంచి పిల్లలకు ఈ కోడి గుడ్డును పెట్టొచ్చు.  గుడ్డులో ప్రోటీన్‌తో పాటు చాలా రకాల విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలన్నీ మెదడు శక్తికి, ఆరోగ్యకరమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సహాయపడతాయి. కోడి గుడ్డు కేవలం మంచి అల్పాహారం మాత్రమే కాదు.. పిల్లలలో పోషకాహారాన్ని పెంచడానికి ఇది ఒక గొప్ప ఆహారం. ఒక కోడిగుడ్డులో 6 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ఇది పిల్లల్లో మెదడు అభివృద్ధికి, తెలివితేటలు పెరగడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

పిల్లలకు రోజుకి ఒక గుడ్డు అందిస్తే..
పిల్లలకు రోజూ ఒక కోడి గుడ్డు ఇవ్వడం వల్ల  అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలను గుడ్డు అందిస్తుంది. కంటి చూపును మెరుగుపరిచే లుటిన్, జియాక్సంతిన్ కూడా గుడ్లలో ఉంటాయి. గుడ్లు ప్రోటీన్‌ను మాత్రమే కాదు. పిల్లలకు రోజూ అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలను అందిస్తాయి.

ఎన్ని గుడ్లు తినొచ్చు..?
1 నుంచి 8 ఏళ్ల పిల్లలు రోజుకు 1 నుంచి 2 గుడ్లు తినడం మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ మోతాదు పెరుగుతున్న పిల్లలకు అవసరమైన ప్రోటీన్, పోషకాలను అందిస్తుంది. శక్తిని నిలబెట్టడంలో, మెదడును ఉత్తేజపరచడంలో, శరీర పెరుగుదలలో ఇది పాత్ర పోషిస్తుంది.

గుడ్లు తినని పిల్లలతో పోలిస్తే, గుడ్లు తినే పిల్లలకు ప్రోటీన్, మంచి కొవ్వు, డిహెచ్‌ఏ, కోలిన్, విటమిన్ డి వంటి పోషకాలు ఎక్కువగా అందుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ పోషకాలన్నీ శక్తిని నిలబెట్టడంలో, మెదడును ఉత్తేజపరచడంలో, శరీర పెరుగుదలలో పాత్ర పోషిస్తాయి. రోజూ గుడ్డు తినడం వల్ల పిల్లల్లో పెరుగుదల వేగవంతమవుతుందని ఓ అధ్యయనంలో నిరూపితమైంది. రోజూ ఒక గుడ్డు తినడం వల్ల పెరుగుదల లోపం 47%, బరువు తక్కువగా ఉండటం 70% నివారించవచ్చని పీడియాట్రిక్స్ జర్నల్‌లో ప్రచురించిన ఈ అధ్యయనం తేల్చింది.

ఏ రూపంలో ఇవ్వొచ్చు..?
ఇతర ఆహారాలతో పాటు రోజుకు 1 నుండి 2 గుడ్లు ఇవ్వండి. కూరగాయలతో కలిపి స్క్రాంబుల్డ్ ఎగ్స్ లేదా ఆమ్లెట్ రూపంలో కూడా ఇవ్వొచ్చు. ఇంకో విషయం, పిల్లలకు మొదటిసారి గుడ్డు పెట్టినప్పుడు అలర్జీ సమస్య ఉందేమో గమనించండి. ఏవైనా ఇబ్బందులు కనిపిస్తే డాక్టర్‌ను సంప్రదించండి.

Also Read: Cardamom: యాలకులు ఇలా తీసుకుంటే ఈ ఐదు అనారోగ్య సమస్యలకు గుడ్‌బై చెప్పొచ్చు..!

Also Read: Secunderabad Railway Station: సికింద్రాబాద్ వెళ్లే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలెర్ట్.. ఎందుకంటే..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Egg DietEggsEgg Diet For KidsEgg Diet For Kids HealthEggs Benefits

Trending News