  Dark Spots: ముఖంపై నల్ల మచ్చలు తగ్గించి.. కాంతివంతంగా చేసే ఇంటి చిట్కాలు..

Dark Spots: ముఖంపై నల్ల మచ్చలు తగ్గించి.. కాంతివంతంగా చేసే ఇంటి చిట్కాలు..

Dark Spots Remedies: నల్ల మచ్చలు ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు ముఖం అందవిహీనంగా కనిపిస్తుంది. దీనికి వేలు ఖర్చుపెట్టి క్రిములు వాడే బదులు ఇంట్లో కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సులభంగా తగ్గిపోతాయి. ప్రధానంగా హైపర్ పిగ్మెంటేషన్, నల్లమచ్చలు ఉన్నవాళ్లు ఈ చిట్కా పాటించడం వల్ల మంచి రెమెడీ అవుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 21, 2025, 02:41 PM IST

Dark Spots: ముఖంపై నల్ల మచ్చలు తగ్గించి.. కాంతివంతంగా చేసే ఇంటి చిట్కాలు..

Dark Spots Remedies: హానికర సూర్య కిరణాల వల్ల ..కాలుష్యం వల్ల ముఖంపై నల్ల మచ్చలు హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది. ఇది ముఖం అందంవిహీనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. అయితే కొన్ని రకాల ఇంటి చిట్కాలు పాటించటం వల్ల సహజంగా నల్ల మచ్చలు, పిగ్మెంటేషన్‌ తగ్గిపోతాయి. దీనికి వేలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పనిలేదు. ఎలాంటి సైడ్‌ఎఫెక్ట్స్‌ కూడా ఉండవు.

 కెమికల్ అధికంగా ఉండే క్రిములు వాడటం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అయితే నల్ల మచ్చలు తగ్గించడానికి కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు ఉన్నాయి వాటితో సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చు.

 కలబంద ..

 కలబంద ఉపయోగించడం వల్ల ముఖంపై నల్ల మచ్చలు సహజంగా తగ్గిపోతాయి. ఇది పిగ్మెంటేషన్ సమస్యను కూడా తగ్గిస్తుంది. అంతేకాదు మీ ముఖం సహజంగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. తాజా అలోవెరా జెల్ తీసుకొని ముఖానికి అప్లై చేయాలి. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఇది ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల ఉదయం మీ ముఖం తాజాదనంతో కనిపిస్తుంది. 

 యోగర్ట్‌..
యోగార్ట్‌లో లాక్టిక్‌ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇందులో ఎక్స్‌ఫోలియేట్‌ చేసే గుణాలు ఉంటాయి. తద్వారా మీ ముఖం అందంగా.. తాజాగా మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది. యోగార్ట్‌ వల్ల మీ ముఖంపై ఉండే నల్ల మచ్చలు కూడా తగ్గిపోతాయి. మీ ముఖానికి సహజంగా మెరిసే గుణం కూడా వస్తుంది. సాధారణ యోగర్ట్‌ తీసుకొని ముఖానికి అప్లై చేసి 20 నిమిషాల తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల త్వరగా ముఖం కాంతివంతంగా మారిపోతుంది.

 పసుపు..
 పసుపులో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇందులో హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ తగ్గించే గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ఒక చెంచా పసుపు ముఖానికి పేస్టు మాదిరి అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత 20 నిమిషాల తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో ముఖాన్ని వాష్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ముఖం కాంతివంతంగా మెరుస్తుంది.

 నిమ్మరసం..
 నిమ్మరసం ముఖానికి బ్లీచ్‌ మాదిరి పనిచేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ముఖంపై ఉండే నల్ల మచ్చలను తగ్గించి, ముఖానికి సహజంగా కాంతివంతం చేస్తుంది. నిమ్మరసం కాటన్ బాల్ తో తీసుకొని నల్ల మచ్చలు ఉన్న ప్రదేశంలో రుద్దాలి. ఇలా ఒక 15 నిమిషాలు అలాగే ఉంచిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో ముఖం కడగాలి.. నిమ్మరసం ఉపయోగించి ఫేస్ మాస్కులు కూడా వేసుకోవచ్చు.  తద్వారా ముఖం ట్యాన్ కూడా తగ్గిపోతుంది 

 బంగాళదుంప రసం..
 బంగాళ దుంపలో ఉండే ఎంజైమ్‌ ముఖంపై ఉండే నల్లమచ్చలు తగ్గిపోతాయి. బంగాళదుంప జ్యూస్ తీసి ముఖానికి అప్లై చేయడం వల్ల నల్ల మచ్చలు తగ్గిపోతాయి. ముఖానికి అప్లై చేసి 20 నిమిషాల తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలి. తద్వారా మీ ముఖంపై ఉండే నల్ల మచ్చలు త్వరగా తగ్గిపోయి ముఖం కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది.

