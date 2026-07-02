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Daycare Child Safety: పిల్లలను డేకేర్‌లో చేర్చే ముందు తల్లిదండ్రులు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి..!

Daycare Child Safety:ఉద్యోగాల కారణంగా ప్రస్తుతం చాలా కుటుంబాల్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ పనిచేస్తున్నారు. ఇంట్లో పిల్లలను చూసుకునే వారు లేకపోవడంతో చాలామంది తల్లిదండ్రులు డేకేర్ కేంద్రాలపై ఆధారపడుతున్నారు. చిన్నారులను కొన్ని గంటలు లేదా రోజంతా డేకేర్‌లో ఉంచి తమ పనులకు వెళ్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డేకేర్ కేంద్రాల భద్రత, సిబ్బంది ప్రవర్తనపై ప్రతి తల్లిదండ్రి తప్పనిసరిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 02, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:42 PM IST
Daycare Child Safety: పిల్లలను డేకేర్‌లో చేర్చే ముందు తల్లిదండ్రులు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి..!
Image Credit: Daycare Child Safety(source:FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Daycare Child Safety: పిల్లలను డేకేర్‌లో చేర్చే ముందు తల్లిదండ్రులు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి..!
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