English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

DJ Sound: ఎందుకు భయ్యా అంత సౌండ్‌? డీజే శబ్దాలతో ప్రాణాలు వదులుతున్న యువత..!

Side Effects Of DJ: గణేష్ నిమజ్జనం వేడుకనే కానీ.. పెళ్లి బరాత్ కానీ డీజేలు విపరీతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే, ఈ శబ్దాలకు అనేకమంది యువత ప్రాణాలు పోతున్నాయి. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్నాయి. డీజే శబ్దాలతో గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరుగుతుంది. తద్వారా వారి గుండె ఆగిపోయే ప్రమాదం ఉందని జర్మనీలో వర్సిటీ అధ్యయనం కూడా తేల్చింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 5, 2025, 11:31 AM IST

Trending Photos

Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
6
Happy Teacher Day
Happy Teachers Day Wishes: ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ కోట్స్, HD ఇమేజెస్..
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
7
GST council decisions 2025
Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన నిర్మలమ్మ.. గోల్డ్ రేట్స్ ఢమాల్.. జీఎస్టీ కౌన్సిల్ కీలక నిర్ణయం..!!
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా ప్రభాస్‌తో నటించను.. తెగేసి చెప్పిన స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరంటే..?
DJ Sound: ఎందుకు భయ్యా అంత సౌండ్‌? డీజే శబ్దాలతో ప్రాణాలు వదులుతున్న యువత..!

 Side Effects Of DJ: డీజే శబ్దాలతో ఆగిపోతున్న గుండె.. అవును అది నిజమనే చెబుతున్నాయి అధ్యయనాలు. డీజేల వద్ద డాన్సులు చేస్తూ చనిపోతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. బీపీ పెరిగి మెదడులో నరాలు చిట్లిపోయి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తో చనిపోయే అవకాశం ఉందని జర్మనీలోని వర్సీటీ అధ్యయనంలో తేలింది. ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్లకు అబార్షన్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉందట. గర్భం దాల్చిన నాలుగో నెల నుంచి డీజే శబ్దాలకు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. గుండె వేగం పెరిగిపోయి ఇలాంటి పరిస్థితులలో ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ఇటీవలే గుండెపోటు వల్ల కోనసీమ జిల్లాలో 37 ఏళ్ల యువకుడు వినాయక నిమజ్జనంలో చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. డిజె సౌండ్ కూడా అతని కుప్పకూలిపోయాడు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికి ఆయన చనిపోయినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఏ సంగీతమైన నిర్దిష్ట పరిమితి దాటి ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచితే గుండెపై హానికర ప్రభావం పడుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. 

 అంతేకాదు తాజాగా విజయనగరంలో బొబ్బాదిపేటకు చెందిన హరీష్ (22) యువకుడు కూడా డీజే సౌండ్‌ వల్ల మృతి చెందాడు. బుధవారం రాత్రి వినాయక ఊరేగింపులో హరీష్ డాన్స్ చేస్తూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పోవడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే మరణించారని ధ్రువీకరించారు. 

పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్ బరాత్‌లో అయినా కచ్చితంగా డీజే ఉండాల్సిందే. కానీ ఆ డీజే శబ్దాలకు శృతిమించడంతో గుండెలు ఆగిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా డీజే శబ్దం వల్ల ఒత్తిడి పెరిగి గుండె కొట్టుకోవడం డబల్ అయిపోతుంది. దీంతో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తో ప్రమాదం జరుగుతుంది. అంతేకాదు నరాలు దెబ్బతిని పక్షవాతం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు .ప్రధానంగా కూడా శబ్దం పరిది దాటితే వినికిడి లోపం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఇక అధిక శబ్దం వల్ల కేవలం మనుషులు మాత్రమే కాదు పర్యావరణం, జంతువుల పైన కూడా ప్రభావం చూపుతుంది, ఒకానొక సమయంలో మోయినాబాద్ రిసార్ట్లో డీజే శబ్దం కారణంగా 100 కోళ్ళకు పైగా మృతి చెందిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ డిజె సౌండ్ వల్ల బలహీనత కట్టడాలు కూడా కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.

ఇదీ చదవండి: పెచ్చులు పెచ్చులు డాండ్రఫ్.. తెల్ల వెంట్రుకలు.. హెయిర్‌ఫాల్‌కు జావెద్‌ హబీబ్‌ ట్రిక్‌తో చెక్‌..!

ఇదీ చదవండి: కేరళ స్టైల్‌ రుచికరమైన కొబ్బరి చట్నీ.. ఇలా తయారు చేస్తే వాహ్వా అని లొట్టలేసితింటారు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DJ sound side effectsloud music heart attackDJ death during danceGanesh immersion DJ death

Trending News