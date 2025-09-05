DJ Sound: ఎందుకు భయ్యా అంత సౌండ్‌? డీజే శబ్దాలతో ప్రాణాలు వదులుతున్న యువత..!

Side Effects Of DJ: డీజే శబ్దాలతో ఆగిపోతున్న గుండె.. అవును అది నిజమనే చెబుతున్నాయి అధ్యయనాలు. డీజేల వద్ద డాన్సులు చేస్తూ చనిపోతున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియా వేదికగా వైరల్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. బీపీ పెరిగి మెదడులో నరాలు చిట్లిపోయి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తో చనిపోయే అవకాశం ఉందని జర్మనీలోని వర్సీటీ అధ్యయనంలో తేలింది. ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్లకు అబార్షన్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉందట. గర్భం దాల్చిన నాలుగో నెల నుంచి డీజే శబ్దాలకు దూరంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. గుండె వేగం పెరిగిపోయి ఇలాంటి పరిస్థితులలో ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఇటీవలే గుండెపోటు వల్ల కోనసీమ జిల్లాలో 37 ఏళ్ల యువకుడు వినాయక నిమజ్జనంలో చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. డిజె సౌండ్ కూడా అతని కుప్పకూలిపోయాడు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికి ఆయన చనిపోయినట్లు వైద్యులు ధృవీకరించారు. ఏ సంగీతమైన నిర్దిష్ట పరిమితి దాటి ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచితే గుండెపై హానికర ప్రభావం పడుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది.
అంతేకాదు తాజాగా విజయనగరంలో బొబ్బాదిపేటకు చెందిన హరీష్ (22) యువకుడు కూడా డీజే సౌండ్ వల్ల మృతి చెందాడు. బుధవారం రాత్రి వినాయక ఊరేగింపులో హరీష్ డాన్స్ చేస్తూ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పోవడంతో వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే మరణించారని ధ్రువీకరించారు.
పెళ్లిళ్లు ఫంక్షన్ బరాత్లో అయినా కచ్చితంగా డీజే ఉండాల్సిందే. కానీ ఆ డీజే శబ్దాలకు శృతిమించడంతో గుండెలు ఆగిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా డీజే శబ్దం వల్ల ఒత్తిడి పెరిగి గుండె కొట్టుకోవడం డబల్ అయిపోతుంది. దీంతో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తో ప్రమాదం జరుగుతుంది. అంతేకాదు నరాలు దెబ్బతిని పక్షవాతం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు .ప్రధానంగా కూడా శబ్దం పరిది దాటితే వినికిడి లోపం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఇక అధిక శబ్దం వల్ల కేవలం మనుషులు మాత్రమే కాదు పర్యావరణం, జంతువుల పైన కూడా ప్రభావం చూపుతుంది, ఒకానొక సమయంలో మోయినాబాద్ రిసార్ట్లో డీజే శబ్దం కారణంగా 100 కోళ్ళకు పైగా మృతి చెందిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ డిజె సౌండ్ వల్ల బలహీనత కట్టడాలు కూడా కుప్పకూలిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
