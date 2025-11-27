Deceased Jewelry: మన ఇంట్లో చనిపోయిన వారి ఆభరణాలు ధరించవచ్చా? కీడుకు సంకేతమా? గరుడ పురాణం ఏం చెప్తుంది!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
What To Do With Deceased Jewelry: మరణించిన కుటుంబ సభ్యుల ఆభరణాలను ధరించవచ్చా లేదా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఇది కేవలం సెంటిమెంట్‌కు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు, భక్తి, విశ్వాసం, మతపరమైన దృక్పథంతో ముడిపడి ఉంది. దీనికి సంబంధించి గరుడ పురాణంలో కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు, పరిష్కారాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:00 PM IST

What To Do With Deceased Jewelry: మరణించిన కుటుంబ సభ్యుల ఆభరణాలను ధరించవచ్చా లేదా అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంటుంది. ఇది కేవలం సెంటిమెంట్‌కు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు, భక్తి, విశ్వాసం, మతపరమైన దృక్పథంతో ముడిపడి ఉంది. దీనికి సంబంధించి గరుడ పురాణంలో కొన్ని ప్రత్యేక నియమాలు, పరిష్కారాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆభరణాలు, ఆత్మ బంధం
గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా వారి ఆత్మ కొన్ని రోజుల పాటు తనకు ఇష్టమైన వస్తువులు, ఆభరణాలతో సూక్ష్మ బంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ కారణంగా, మరణించిన వ్యక్తి బంగారాన్ని వెంటనే ధరించడం వల్ల ఆత్మలో అశాంతి ఏర్పడుతుందని, ఆ సూక్ష్మ శక్తులు జీవించి ఉన్న వ్యక్తి జీవితాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని నమ్ముతారు.

సాధారణంగా మరణించిన వ్యక్తికి చెందిన దుస్తులు, పరుపులు, చెప్పులు వంటి ఏ వస్తువును కూడా మరణించిన తర్వాత 13 రోజుల వరకు ఉపయోగించకూడదని పురాణ నియమం. ఈ కాలాన్ని ఆత్మ శాంతికి, శుద్ధికి సంబంధించినదిగా భావిస్తారు.

Also Read: Cyclone Update: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం..తుపానుగా మారితే రాష్ట్రంలో అల్లకల్లోలం!

బంగారం ధరించడానికి పరిష్కారం
అయితే అలాంటి బంగారు ఆభరణాలను వదులుకోవడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి, గరుడ పురాణం దీనికి ఒక పరిష్కారాన్ని సూచిస్తుంది. ముందుగా ఆభరణాలను నేరుగా ధరించకుండా, వాటిని శుద్ధి చేయాలి. శుద్ధి చేసిన తర్వాత, బంగారాన్ని కరిగించి కొత్త రూపంలోకి మార్చినట్లయితే, వాటిని ధరించడం శుభప్రదమని నమ్ముతారు.

ఆభరణాన్ని తిరిగి ఆకృతి మార్చడం వల్ల పాత శక్తి తగ్గిపోయి.. దానికి కొత్త ప్రారంభం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యం, పురాణాలు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల ఆత్మకు హాని జరగదని, ఆ నగలు ధరించిన వ్యక్తి సురక్షితంగా ఉంటాడని నమ్మకం.

గడియారాలు, ఖరీదైన బట్టలు వంటి ఇతర విలువైన వస్తువులను పారవేయవచ్చు, శుభ్రపరచవచ్చు లేదా తరువాత ఉపయోగం కోసం ఇంటి దేవత దగ్గర భద్రపరచవచ్చు. అయితే, మరణించిన వారితో లోతైన భావోద్వేగ సంబంధం ఉన్న వస్తువులను ఉపయోగించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పురాణాలు సూచిస్తున్నాయి.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Police Department Jobs: నిరుద్యోగులకు శుభవార్త..పోలీసు శాఖలో 11,639 ఖాళీలు.. 6 వారాల్లో నోటిఫికేషన్ రెడీగా ఉండండి?!

 

