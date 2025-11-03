English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diabetes: డయాబెటీస్‌ ఉంటే పొరపాటున తినకూడని 10 ఫుడ్స్‌ ఇవే..

Diabetes Do Not Take: డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్న వారు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో ఎప్పుడు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వీరికి నీరసం, తరచూ ఆకలి, యూరిన్ వెళ్లే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అయితే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి, లేకపోతే కిడ్నీ గుండె సమస్యలు వస్తాయి. రక్తనాళాల సమస్య కూడా ఏర్పడుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 3, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

Employee Enrollment Scheme 2025: EPFO కొత్త స్కీమ్ ప్రారంభం.. ఆరు నెలలపాటు ఉద్యోగులకు ఛాన్స్..!
5
Employee Enrollment Scheme 2025
Employee Enrollment Scheme 2025: EPFO కొత్త స్కీమ్ ప్రారంభం.. ఆరు నెలలపాటు ఉద్యోగులకు ఛాన్స్..!
Old 5 Rupee Note: కేవలం రూ.5 నోటు ఉంటే చాలు..రూ.42 లక్షలు డబ్బు వచ్చిపడుతాయి!
5
Old 5 Rs Notes
Old 5 Rupee Note: కేవలం రూ.5 నోటు ఉంటే చాలు..రూ.42 లక్షలు డబ్బు వచ్చిపడుతాయి!
Tripushkar Yoga 2025: పవర్‌ఫుల్ త్రిపుష్కర యోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి సంపదను ప్రసాదించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..
6
Tripushkar Yoga
Tripushkar Yoga 2025: పవర్‌ఫుల్ త్రిపుష్కర యోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి సంపదను ప్రసాదించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..
PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!
5
banking
PF Balance: మీ ఈపీఎఫ్ పాస్ బుక్ ఓపెన్ అవ్వడం లేదా? ఇలా చేస్తే 5 నిమిషాల్లోనే బ్యాలెన్స్ తెలుసుకోవచ్చు..!!
Diabetes: డయాబెటీస్‌ ఉంటే పొరపాటున తినకూడని 10 ఫుడ్స్‌ ఇవే..

Diabetes Do Not Take: డయాబెటిస్‌తో బాధపడుతున్న వారు కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ డైట్‌లో చేర్చుకోవాలి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. షుగర్‌ అదుపులో ఉంచుకోవాలి కొన్ని రకాల లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు చేసుకొని డైట్ అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంటాయి. అయితే ఈ 10 ఫుడ్స్ పొరపాటున కూడా తినకూడదు

Add Zee News as a Preferred Source

 షుగర్ డ్రింక్స్..
 షుగర్ తో బాధపడుతున్నవారు షుగర్ అధికంగా ఉండే స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్, సోడా తీపిగా ఉండే బీవరేజెస్‌ వంటివి తీసుకోకూడదు ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెంచేస్తాయి అంతేకాదు ఎక్కువ మోతాదులో క్యాలరీలు కూడా ఉంటాయి షుగర్ బరువు పెరగడానికి కూడా కారణం అవుతుంది

 కార్బోహైడ్రేట్స్..
 రిఫైన్ చేసిన కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల కూడా రక్తంలో చక్కెర హఠాత్తుగా పెరిగిపోతుంది. బ్రెడ్, షుగర్ డ్రింక్స్, బేక్‌ ఫుడ్స్‌ రక్తంలో చక్కెర సాయిలు హఠాత్తుగా పెంచుతాయి. క్యాలరీలు ఎక్కువ మోతాదులో కూడా ఉంటాయి. ఇందులో అనారోగ్య కరమైన కొవ్వులు కూడా కలిగి ఉంటాయి.

 ప్రాసెస్ మాంసం..
 ప్రాసెస్ చేసిన హాట్ డాగ్, సాసేజ్, బేకన్ వంటివి కూడా సోడియం ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. ఇందులో శాచురేటెడ్‌ కొవ్వులు కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల బ్లడ్ ప్రెజర్, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను కూడా పెంచుతుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యం పై ప్రభావం చూపుతుంది..

ఫ్రై ఫుడ్స్..
 షుగర్ తో బాధపడుతున్న వారు ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్‌ ఫ్రెంచ్ ఫ్రై, చికెన్ ఫ్రై, డోనాట్ క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు తీసుకోకూడదు. ఇందులో చక్కెర కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఫుడ్స్ బరువు పెంచుతాయి.

 ఇవి మాత్రమే కాదు సోడియం ఎక్కువగా ఉండే క్యాన్ సూప్స్, ప్రాసెస్ స్నాక్స్, ఫ్రోజెన్ ఫుడ్ వంటివి బ్లడ్ ప్రెషర్, కార్డియో ప్రమాదాన్ని తీసుకువస్తాయి. డయాబెటిస్ వారు ఈ ఫుడ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి.

శాచ్యురేటెడ్ కొవ్వులు ..
 శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, ట్రాన్స్‌ ఫ్యాట్‌కు కూడా దూరంగా ఉండాలి. బట్టర్ లో హైడ్రోజన్ ఆయిల్స్ లో కొద్ది శాతం కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతాయి. ఇది కార్డియో ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ఎక్కువగా ఫ్యాట్స్‌ ఉండే ఫుడ్స్ కూడా తినకూడదు. బంగాళదుంపలో రక్తంలో చక్కెర హఠాత్తుగా పెంచుతాయి

 క్యాండీ ఫుడ్స్ లో షుగర్ క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కర స్థాయిలను హఠాత్తుగా పెంచుతాయి. బరువు పెరుగుతుంది ఇది ప్రాణాంతక డయాబెటిస్ గుండె ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.

 బియ్యం కూడా ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోకూడదు. ఇవి కూడా షుగర్‌ పెంచుతాయి ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. ఇది మాత్రమే కాదు అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి ఇవి రక్తంలో చక్కెరను పెంచుతాయి. పరగడుపున తీసుకుంటే మరింత ప్రమాదం.

Also Read:​  మీ ఏజ్ ప్రకారం రోజు ఎంత లిక్కర్ తీసుకోవాలి.. డాక్టర్లు ఏం చెబుతున్నారు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Diabetes Foods To Avoidfoods not to eat in diabeteshigh sugar foods to avoidDiabetes Control TipsDiabetic Diet Plan

Trending News