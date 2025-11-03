Diabetes: డయాబెటీస్‌ ఉంటే పొరపాటున తినకూడని 10 ఫుడ్స్‌ ఇవే..

Diabetes Do Not Take: డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న వారు కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ డైట్లో చేర్చుకోవాలి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. షుగర్ అదుపులో ఉంచుకోవాలి కొన్ని రకాల లైఫ్ స్టైల్ మార్పులు చేసుకొని డైట్ అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో అదుపులో ఉంటాయి. అయితే ఈ 10 ఫుడ్స్ పొరపాటున కూడా తినకూడదు
షుగర్ డ్రింక్స్..
షుగర్ తో బాధపడుతున్నవారు షుగర్ అధికంగా ఉండే స్పోర్ట్స్ డ్రింక్స్, సోడా తీపిగా ఉండే బీవరేజెస్ వంటివి తీసుకోకూడదు ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలో హఠాత్తుగా పెంచేస్తాయి అంతేకాదు ఎక్కువ మోతాదులో క్యాలరీలు కూడా ఉంటాయి షుగర్ బరువు పెరగడానికి కూడా కారణం అవుతుంది
కార్బోహైడ్రేట్స్..
రిఫైన్ చేసిన కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్ల కూడా రక్తంలో చక్కెర హఠాత్తుగా పెరిగిపోతుంది. బ్రెడ్, షుగర్ డ్రింక్స్, బేక్ ఫుడ్స్ రక్తంలో చక్కెర సాయిలు హఠాత్తుగా పెంచుతాయి. క్యాలరీలు ఎక్కువ మోతాదులో కూడా ఉంటాయి. ఇందులో అనారోగ్య కరమైన కొవ్వులు కూడా కలిగి ఉంటాయి.
ప్రాసెస్ మాంసం..
ప్రాసెస్ చేసిన హాట్ డాగ్, సాసేజ్, బేకన్ వంటివి కూడా సోడియం ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటాయి. ఇందులో శాచురేటెడ్ కొవ్వులు కూడా కలిగి ఉండటం వల్ల బ్లడ్ ప్రెజర్, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను కూడా పెంచుతుంది. ఇది కార్డియో ఆరోగ్యం పై ప్రభావం చూపుతుంది..
ఫ్రై ఫుడ్స్..
షుగర్ తో బాధపడుతున్న వారు ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రై, చికెన్ ఫ్రై, డోనాట్ క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలు తీసుకోకూడదు. ఇందులో చక్కెర కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ఫుడ్స్ బరువు పెంచుతాయి.
ఇవి మాత్రమే కాదు సోడియం ఎక్కువగా ఉండే క్యాన్ సూప్స్, ప్రాసెస్ స్నాక్స్, ఫ్రోజెన్ ఫుడ్ వంటివి బ్లడ్ ప్రెషర్, కార్డియో ప్రమాదాన్ని తీసుకువస్తాయి. డయాబెటిస్ వారు ఈ ఫుడ్స్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి.
శాచ్యురేటెడ్ కొవ్వులు ..
శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్కు కూడా దూరంగా ఉండాలి. బట్టర్ లో హైడ్రోజన్ ఆయిల్స్ లో కొద్ది శాతం కొలెస్ట్రాల్ పెంచుతాయి. ఇది కార్డియో ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ఎక్కువగా ఫ్యాట్స్ ఉండే ఫుడ్స్ కూడా తినకూడదు. బంగాళదుంపలో రక్తంలో చక్కెర హఠాత్తుగా పెంచుతాయి
క్యాండీ ఫుడ్స్ లో షుగర్ క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కర స్థాయిలను హఠాత్తుగా పెంచుతాయి. బరువు పెరుగుతుంది ఇది ప్రాణాంతక డయాబెటిస్ గుండె ప్రమాదంలో పడేస్తుంది.
బియ్యం కూడా ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోకూడదు. ఇవి కూడా షుగర్ పెంచుతాయి ఇందులో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి. ఇది మాత్రమే కాదు అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి ఇవి రక్తంలో చక్కెరను పెంచుతాయి. పరగడుపున తీసుకుంటే మరింత ప్రమాదం.
