Dish Wash Bar Vs Liquid: సాధారణంగా మనం ప్రతిరోజూ గిన్నెలను తోమేందుకు డిష్ వాష్ బార్ లేదా లిక్విడ్ను ఉపయోగిస్తాం. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవి. వీటిని మనం మళ్లీ మళ్లీ వాడుతుంటాం. అయితే ఎకో-ఫ్రెండ్లీ విధానం ప్రకారం, భారతీయ వంటగదులకు డిష్ వాష్ బార్, లిక్విడ్లలో ఏది బాగా సరిపోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ రెండు డిష్ వాష్ ఉత్పత్తులను ప్రధానంగా లెమన్ లేదా సిట్రస్ ఆరెంజ్ సువాసనతో తయారు చేస్తారు. దీని వల్ల మంచి తాజాదనం లభిస్తుంది. డిష్ వాష్ బార్ అనేది సబ్బు మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇది మంచి క్లీనింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేస్తూ, నేచురల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్తో తయారవుతుంది. మనం ఎన్నో ఏళ్లుగా ఈ సబ్బునే వాడుతున్నాం. ఇందులో ఉండే లెమన్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ గ్రీస్ కటింగ్ ఫార్ములా, గిన్నెలపై ఉండే నూనె, మసాలా మరకలను, బేక్ చేసిన పదార్థాల మచ్చలను సమర్థవంతంగా తొలగిస్తుంది. స్టీల్, గ్లాసు, సెరామిక్ , నాన్-స్టిక్ వస్తువులను కూడా దీనితో సులభంగా క్లీన్ చేయవచ్చు. సాధారణంగా 150 గ్రాముల సబ్బు కేవలం పది రూపాయలకే అందుబాటులో ఉంటుంది.
డిష్ వాష్ సబ్బు తక్కువ ధరలో లభిస్తుంది. ఒక సబ్బును కొంటే దాదాపు నాలుగు వారాల పాటు వాడుకోవచ్చు. స్క్రబ్బర్తో కలిపి వాడితే ఇది కఠినమైన మరకలను కూడా తొలగిస్తుంది. అయితే, సబ్బును ఉపయోగించేటప్పుడు స్క్రబ్తో కొంచెం బలంగా రుద్దాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ నీటితో సరిగ్గా కడగకపోతే, సబ్బు మచ్చలు గిన్నెలపై ఉండిపోయే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు డిష్ వాష్ లిక్విడ్ కూడా ప్రత్యేకమైన క్లీనింగ్ ఫార్ములాతో తయారవుతుంది. దీనిని నేరుగా స్పాంజ్ మీద లేదా నీటిలో కలుపుకొని సులభంగా వాడవచ్చు. ఇది నీటిలో త్వరగా కలిసిపోతుంది. కేవలం 60 రూపాయలకే 250 మి.లీ లిక్విడ్ లభిస్తుంది. ఇది ఆయిల్, పసుపు, మసాలా మరకలను సులభంగా తొలగిస్తుంది.
లిక్విడ్ను వాడేటప్పుడు మనం ఎక్కువ బలం ప్రయోగించి రుద్దాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది చాలా వేగంగా శుభ్రం చేస్తుంది. ఫ్రెష్ లైమ్ లేదా సిట్రస్తో తయారైన ఈ లిక్విడ్, చల్లని నీటిలో కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. అయితే, సబ్బుతో పోలిస్తే లిక్విడ్ ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఇది ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజీ రూపంలో లభిస్తుంది.
చివరగా, డిష్ వాష్ సబ్బు, లిక్విడ్ రెండిటిలో ఏది బెటర్ అంటే.. మసాలా పదార్థాలు ఎక్కువగా వండినవి, నూనె ఎక్కువగా ఉండే కడాయిలు, ప్రెషర్ కుక్కర్లను శుభ్రం చేయడానికి డిష్ వాష్ సబ్బు చాలా ఉపయోగకరం. స్క్రబ్బర్తో వీటిని బాగా శుభ్రం చేయవచ్చు. కానీ, ప్లేట్లు, గ్లాసులు, స్టీల్ పాత్రలు మరియు నాన్-స్టిక్ పాన్లను త్వరగా, సులభంగా క్లీన్ చేయడానికి లిక్విడ్ ఉత్తమమైనది. మన భారతీయ వంటగదిలో నూనెతో వంట చేయడం, డీప్ ఫ్రై చేయడం వంటివి ఎక్కువగా చేస్తాం కాబట్టి, కడాయిలు, కుక్కర్ల కోసం సబ్బు, రోజువారీ గిన్నెల కోసం లిక్విడ్ వాడటం మంచిది.
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