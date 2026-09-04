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గిన్నెలు తోమడానికి డిష్‌వాష్ బార్ వాడాలా? లిక్విడ్ వాడాలా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!

ప్రతిరోజూ మనం భోజనం చేసిన తర్వాత గిన్నెలు, కిచెన్ వస్తువులను శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే చాలామందిలో ఉండే సందేహం ఏమిటంటే, కేవలం నీటితో శుభ్రం చేయాలా లేక డిష్ వాష్ లిక్విడ్ వాడాలా? మనం చేసే శుభ్రత వల్ల పైన కనిపించే ఆహార మరకలు పోవచ్చు కానీ, డీప్ క్లీనింగ్ కోసం ఏది ఉత్తమమో తెలుసుకోవాలి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 04, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 06:29 PM IST
గిన్నెలు తోమడానికి డిష్‌వాష్ బార్ వాడాలా? లిక్విడ్ వాడాలా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!
Image Credit: Dish Wash Bar Vs Liquid:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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గిన్నెలు తోమడానికి డిష్‌వాష్ బార్ వాడాలా? లిక్విడ్ వాడాలా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే..!
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