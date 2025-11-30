English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Reverse Walking: కిలోల కొద్దీ బరువు తగ్గేందుకు అద్భుతమైన ప్రక్రియ రివర్స్‌ వాకింగ్‌

Five Amazing Health Benefits With Reverse Walking: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ముందు బద్ధకం వదిలేయాలి. శరీరానికి శ్రమ కల్పిస్తే ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు.. బరువు తగ్గేందుకు అద్భుతమైన ప్రక్రియ రివర్స్‌ వాకింగ్. వెనక నుంచి నడవడం ద్వారా ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 30, 2025, 10:31 AM IST

Weight Loss Tips: మారుతున్న కాలానికి.. అలవాట్లకు శరీరానికి అంతగా శ్రమ ఉండడం లేదు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు శరీరాన్ని వంచాలి. దీనికి చక్కటి పరిష్కారం నడక. ఆరోగ్యానికి నడక ఎంతో మేలు చేస్తోంది. అయితే సాధారణ నడక కన్నా రివర్స్ వాకింగ్ చేస్తే మరింత ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. వెనక్కి నడిచే పద్ధతితో శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. రివర్స్‌ వాకింగ్‌తో కలిగే ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాం.

వాకింగ్ అంటే సాధారణంగా ముందుకు నడుస్తుంటాం. కానీ రివర్స్‌ వాకింగ్‌ అంటే వెనక్కి నడవడం. వెనక్కి నడిచే పద్దతి వ్యాయామంలో ఒక భాగం. రివర్స్ వాకింగ్‌ను రెట్రో వాకింగ్ లేదా బ్యాక్ వర్డ్ వాకింగ్ కూడా అంటారు. వెనక్కి నడవడం ద్వారా బరువు తగ్గుదల సాధ్యమవుతుంది. శరీరానికి శ్రమ అధికంగా వినియోగమవుతుంది. రివర్స్‌ వాకింగ్‌తో తొడ వెనుక కండరాలకు చక్కటి వ్యాయామం లభిస్తుంది.

మడమ శస్త్రచికిత్సల తర్వాత ఫిజియోథెరపీలో భాగంగా రివర్స్‌ వాకింగ్‌ చేయిస్తుంటారు. వెనక్కి నడిపిస్తే కండరాలకు మేలు జరుగుతుంది. సాధారణ వాకింగ్‌తోపాటు రివర్స్ వాకింగ్ కూడా చేస్తుండాలి. కొత్తగా వెనక్కి కదులుతుంటే శరీరం బాగా స్పందిస్తుంది. దీని ద్వారా మెదడు చురుగ్గా స్పందిస్తుంది. రివర్స్ వాకింగ్‌తో ఇతర కండరాలకు మంచి శ్రమ లభిస్తుంది. వాకింగ్‌ అనేది మిత్రులు.. లేదా మీ సన్నిహితులతో కలసి చేస్తే మరింత ప్రయోజనం ఉంటుంది.

పార్కులో, వీధిలో వెనక్కి నడిచే ప్రయత్నం చేయాలి. రోజువారీ వ్యాయామంలో వెనక్కి నడవడం చేయాలి. మడమ గాయాల నుంచి కోలుకున్న వారికి లేదా శస్త్రచికిత్సల అనంతరం కోలుకుంటున్న వారికి ఈ రెట్రో వాకింగ్‌ చేయిస్తుంటారు. కండరాల నొప్పి, నడుము నొప్పి, జాయింట్ పెయిన్, ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్లు రివర్స్‌ వాకింగ్‌ చేయాలి. రోజూ నడకకు వెళ్లడం, రివర్స్‌ వాకింగ్‌ చేస్తే వయోభారం శరీరంపై పడదు.

రివర్స్‌ వాకింగ్‌తో ప్రయోజనాలు
==> రెట్రో వాకింగ్‌తో రెట్టింపు సంఖ్యలో కేలరీలు కరిగిపోతాయి
==> రివర్స్‌ వాకింగ్‌తో మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది
==> రోజూ రివర్స్‌ వాకింగ్‌ చేస్తే ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది

