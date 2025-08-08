Rakhi Gifts: రాఖీకి ఈ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నారా.. అయితే కోరి మరి అరిష్టానికి వెల్ కమ్ చెప్పినట్టే..!

Rakhi gifts for sister: రాఖీ పండుగ ఈ ఏడాది ఆగస్టు 9న వస్తోంది. ఈ ఫెస్టివల్ అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముల బంధాన్ని గుర్తుచేసే పవిత్రమైన రోజు. ఈ రోజున అక్కలు, చెల్లెళ్లు తమ అన్నదమ్ములకు రాఖీ కట్టి ఆశీస్సులు తీసుకుంటారు. అన్నదమ్ములు కూడా ప్రేమగా తమ అక్కలకు, చెల్లెళ్లకు బహుమతులు ఇస్తారు. అయితే హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం కొన్ని వస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వడం మంచిది కాదని పెద్దలు చెబుతారు. అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..
స్మార్ట్ వాచ్లు..
స్మార్ట్ వాచ్లు ఈ రోజుల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. అయితే గడియారం సమయాన్ని సూచిస్తుంది. అది ఆగిపోతే బంధంపై ప్రభావం పడుతుందని కొందరు నమ్ముతారు. స్మార్ట్ వాచ్లు బ్యాటరీతో పనిచేస్తాయి, అవి కూడా ఆగిపోవచ్చు. అందుకే, గడియారాలకు బదులు సోదర బంధానికి చిహ్నంగా నిలిచే మరో బహుమతిని ఎంచుకోవడం మంచిది.
నలుపు రంగు వస్తువులు..
బ్లాక్ కలర్ వస్తువులు కూడా ఇవ్వకూడదు. హిందూ సంప్రదాయంలో నలుపు రంగును అశుభంగా భావిస్తారు. రాఖీ ఒక శుభకరమైన పండుగ కాబట్టి.. నలుపు రంగు వస్తువులకు బదులు రంగురంగుల, శుభప్రదమైన వస్తువులను బహుమతిగా ఇవ్వడం మంచిది.
గ్లాస్ వస్తువులు..
గాజుతో చేసిన వస్తువులు బహుమతిగా ఇవ్వకూడదు. గాజు త్వరగా పగిలిపోతుంది. అది పగిలితే అన్నాచెల్లెళ్ల బంధంలో సమస్యలు వస్తాయని నమ్ముతారు. అందుకే గాజు వస్తువులకు బదులు ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండే వస్తువులను ఎంచుకోవడం చాలా మంచిది.
పర్ఫ్యూమ్లు..
పర్ఫ్యూమ్లు బహుమతిగా ఇవ్వడం కూడా అంత మంచిది కాదు. పర్ఫ్యూమ్ వాసనలు అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. కొన్ని పర్ఫ్యూమ్లలో రసాయనాలు చర్మ సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. అంతేకాక, అవి ఎక్కువ కాలం ఉండవు. కాబట్టి శాశ్వతమైన బంధానికి చిహ్నంగా ఉండే మరో వస్తువును ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
