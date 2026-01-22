Black Garlic Benefits: వెల్లుల్లిని మన వంటింట్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాం. అయితే సాధారణంగా వెల్లుల్లి అంటే దాని ఘాటైన వాసన, తిన్న తర్వాత వచ్చే నోటి దుర్వాసన మనకు గుర్తొస్తాయి. ఆరోగ్యానికి వెల్లుల్లి ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ.. ఆ ఘాటు వల్ల చాలా మంది దీనిని నేరుగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అలాంటి వారి కోసం 'నల్ల వెల్లుల్లి' ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం. అలాంటి వారి కోసం 'నల్ల వెల్లుల్లి' ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం. ఇది రుచికి తీపిగా ఉండటమే కాకుండా, సాధారణ వెల్లుల్లి కంటే రెట్టింపు పోషకాలను అందిస్తుంది. అసలు ఈ నల్ల వెల్లుల్లి ఎలా తయారవుతుంది..? దీనివల్ల కలిగే లాభాలేంటో ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం.
నల్ల వెల్లుల్లి అనేది వెల్లుల్లిలో దొరికే ఒక ప్రత్యేక రకం కాదు. సాధారణ వెల్లుల్లినే 'ఏజింగ్' అనే ప్రక్రియ ద్వారా ఇలా మారుస్తారు. వెల్లుల్లి పాయలను 60 నుంచి 77 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద, సరైన తేమ ఉన్న గదుల్లో 15 – 90 రోజుల పాటు నిల్వ ఉంచుతారు. ఈ సమయంలో వెల్లుల్లిలోని చక్కెరలు, అమినో యాసిడ్ల మధ్య రసాయన చర్యలు జరిగి, తెల్లటి రెబ్బలు నల్లగా మారి, జెల్లీలా మెత్తగా మారతాయి. దీనివల్ల వెల్లుల్లిలోని ఘాటు పోయి, బాల్సమిక్ వెనిగర్ లాంటి తీపి రుచి వస్తుంది.
నల్ల వెల్లుల్లి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..
1. రోగనిరోధక శక్తి
ఏజింగ్ ప్రక్రియలో వెల్లుల్లిలోని అల్లిసిన్, ‘ఎస్-అల్లైల్ సిస్టీన్’ అనే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా మారుతుంది. ఇది శరీర రోగనిరోధక శక్తిని గణనీయంగా పెంచి వ్యాధుల బారి నుంచి కాపాడుతుంది.
2. గుండె ఆరోగ్యం
ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగుపరిచి, రక్తనాళాల్లో కొవ్వు చేరకుండా చూస్తుంది. తద్వారా గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
3. కాలేయ రక్షణ
వాయు కాలుష్యం, ఇతర కారణాల వల్ల శరీరంలో చేరే విషతుల్యాలను బయటకు పంపడంలో ఇది కీలకంగా పనిచేస్తుంది.
4. జీర్ణక్రియ
పచ్చి వెల్లుల్లి తింటే వచ్చే ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు దీనితో ఉండవు. ఇది జీర్ణకోశానికి ఎంతో స్నేహపూర్వకమైనది.
5. క్యాన్సర్ నివారణ
కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, ఇందులోని ప్రత్యేక రసాయనాలు శరీరంలో క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకుంటాయి.
ప్రస్తుతం ఆన్లైన్లో 100 గ్రాముల నల్ల వెల్లుల్లి సుమారు రూ. 250 నుంచి రూ. 400 వరకు లభిస్తుంది. రోజూ ఆహారంలో రెండు రెబ్బలు తీసుకుంటే చాలు.. ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా అందుతాయి.
