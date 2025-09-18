English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Weight Loss Tips: నో జిమ్.. నో డైట్.. జస్ట్ ఇలా వాటర్ తాగండి.. ఈజీగా వెయిట్‌లాస్ అవ్వండి..!

Easy Weight Loss Diet: ఈ రోజుల్లో బరువు తగ్గేందుకు రకరకాల ప్రతి ఒక్కరూ రకరకాల మార్గాలను ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే బరువు తగ్గడం అంత కష్టమేమి కాదు.. వెంటనే బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు తమ ఆహారం మీద మాత్రమే కాకుండా.. నీరు తాగే విధానంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. భోజనానికి ముందు మరియు భోజనానికి తరువాత సరైనా మొత్తంలో నీరు త్రాగడం వల్ల.. శరీరంలో పేరుకుపోయిన ఫ్యాట్ వేగంగా తగ్గుతుంది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 18, 2025, 12:27 PM IST

How To Loss Weight Easily: చాలా మంది బరువు తగ్గేందుకు అనేక రకాల డైటింగ్‌లు చేస్తున్నారు. అయితే బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తమ ఆహారం మీద మాత్రమే కాకుండా.. నీరు తాగే విధానంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. భోజనానికి ముందు మరియు భోజనానికి తరువాత సరైనా మొత్తంలో నీరు తాగడం వల్ల.. శరీరంలో పేరుకుపోయిన ఫ్యాట్ వేగంగా తగ్గుతుంది. నీరు మాత్రమే తాగడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చని అనేక అధ్యయనాలు నిరూపించాయి. అయితే బరువు తగ్గడానికి నీరు తాగడం ఏ విధంగా సహాయపడుతుందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం..

మీ రోజు ఇలా మొదలుపెట్టండి..
మొదట ఉదయం లేవగానే మీ రోజుని వేడి నీటితో స్టార్ట్ చేయాలి. ఇలా వేడి నీరు తాగడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది. అలాగే శరీర కణాలకు సరైన పోషణ అందుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా  వేడి నీరు తాగితే చెమట ఎక్కువగా వచ్చి.. శరీరంలోని విష పదార్థాలు బయటకు వెళ్తాయి. ఈ విధంగా శరీరం శుభ్రపడుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. 

నీటితో బరువు తగ్గడం సాధ్యమేనా..?
హెల్త్‌లైన్ నివేదిక ప్రకారం.. నీరు తాగడం వల్ల క్యాలరీలు వేగంగా బర్న్ అవుతాయి మరియు ఆకలి కూడా తగ్గుతుంది. అందుకే బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి నీరు తాగడం చాలా మంచి ఆప్షన్.  అయితే నీరు తాగమన్నారు కదా అని కేవలం నీరు మాత్రమే తాగితే సరిపోదు. దాంతో పాటు మంచి హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటేన్ చేయాలి. అంతేకాకుండా వారంలో 5 నుండి 6 రోజులు.. కనీసం అరగంట అయినా వ్యాయామం చేస్తే రిజల్ట్ చాలా తొందరగా కనిపిస్తుంది. 

నీరు తాగడానికి సరైన సమయం ఏంటి..?
బరువు తగ్గడానికి ముఖ్యంగా నీరు తాగే సమయం చాలా ముఖ్యం. భోజనానికి 30 నిమిషాల ముందు ఒక గ్లాసు నీరు తాగితే ఆకలి తగ్గుతుంది. ఓ అధ్యయనంలో  ప్రతిరోజూ భోజనానికి ముందు నీరు తాగిన వాళ్లు 12 వారాల్లో సుమారు 2 కిలోల బరువు తగ్గారు. మరొక అధ్యయనంలో భోజనానికి ముందు నీరు తాగిన అధిక బరువు గల మధ్య వయస్సు వారు.. నీరు తాగని వారి కంటే 44 శాతం ఎక్కువ బరువు తగ్గారు.

నీరు తాగడం వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు..
1. నీరు తాగడం వల్ల శరీరంలో జీవక్రియ రేటు వేగవంతమవుతుంది. ఇది కేలరీలను కరిగించడానికి సహాయపడుతుంది. 
2. భోజనానికి ముందు నీరు తాగితే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. దీనివల్ల తక్కువ ఆహారం తింటాం. 
3. కేవలం నీరు తాగడం ద్వారానే అనేక వ్యాధులు కూడా తగ్గుతాయి. అందుకే వైద్యులు నిరంతరం నీరు తాగమని సలహా ఇస్తారు. 
4. నీరు శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుతుంది. విష పదార్థాలను మూత్రం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది. కాబట్టి సరైన సమయంలో సరైన రీతిలో నీరు తాగడం అలవాటు చేసుకుంటే ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది. బరువు తగ్గడంలో కూడా విజయం సాధించవచ్చు.

