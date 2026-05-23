Summer Herbal Drinks: ఈ ఎండాకాలంలో మన శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచడానికి హెర్బల్ డ్రింక్స్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. శరీరంలో హైడ్రేషన్ స్థాయిలను పెంచడానికి నీళ్లు చాలా అవసరం. అదనంగా హెర్బల్ డ్రింక్స్లో సాధారణంగా ఉపయోగించే కొన్ని మూలికలు, పదార్థాలు హైడ్రేటింగ్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. నీటిని పీల్చుకునే, నిలుపుకునే శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచుతాయి. మీరు వేసవి ఆహారంలో తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాల్సిన హైడ్రేటింగ్ హెర్బల్ డ్రింక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
వేసవిలో హైడ్రేట్గా ఉంచే 7 హెర్బల్ డ్రింక్స్ ఇవే..
1. నిమ్మరసం
నిమ్మరసం నీళ్లు రిఫ్రెష్గా ఉండటమే కాకుండా శరీరాన్ని ఆల్కలైజ్ చేసేందుకు సాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియతో పాటు విటమిన్ సి మంచి బూస్ట్ను అందిస్తుంది. తాజా నిమ్మరసాన్ని ఒక గ్లాసు నీటిలో పిండి వేసి రోజంతా తాగడం ద్వారా ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.
2. కొబ్బరి నీరు
కొబ్బరి నీరు సహజంగా హైడ్రేటింగ్, ఎలక్ట్రోలైట్స్తో నిండి ఉంటుంది. వ్యాయామం లేదా వేడికి గురైన తర్వాత రీహైడ్రేట్ అయ్యేందుకు అద్భుతమైన ఎంపిక. కొబ్బరికాయ నీళ్లను నేరుగా తాగండి లేదా సౌలభ్యం కోసం బాటిల్లో కొని తెచ్చుకుని తాగేయొచ్చు.
3. పుచ్చకాయ రసం
పుచ్చకాయ రసంతో హైడ్రేటింగ్, రిఫ్రెష్, వేడిని తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ ఎ, సి, అలాగే లైకోపీన్ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయి. సూర్యరశ్మి నుంచి రక్షించడంలో సాయపడుతుంది. తాజా పుచ్చకాయ ముక్కలను కలపి ఆపై రసాన్ని వడకట్టి చల్లగా తాగేయండి.
4. పుదీనా టీ
పుదీనా టీ చల్లదనాన్ని అందిస్తుంది. వేసవిలో మంచి డ్రింక్గా చెప్పవచ్చు. అజీర్ణం నుంచి తొందరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. మంటను తగ్గించడానికి, శ్వాసను తాజాగా ఉంచడానికి సాయపడుతుంది. పుదీనా టీ కోసం తాజాగా లేదా ఎండిన పుదీనా ఆకులను వేడి నీటిలో కొన్ని నిమిషాలు ఉంచి ఆపై వడగట్టి తాగేయండి.
5. అల్లం, నిమ్మరసం
అల్లం, నిమ్మరసంతో హైడ్రేటింగ్ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అల్లంలో జీర్ణక్రియపరంగా మంచి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అల్లం వికారం తగ్గించడమే కాదు.. జీర్ణక్రియకు సాయపడుతుంది. అల్లం నిమ్మరసం తయారీకి తాజాగా తురిమిన అల్లం, నిమ్మరసం, తేనెను నీరు, ఐస్ ముక్కలతో కలిపి తీసుకోండి.
6. కలబంద రసం
అలోవెరా జ్యూస్ హైడ్రేటింగ్, మంటను తగ్గించడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంతో పాటు చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. అదనపు రుచి కోసం సాదాగా తాగేయండి లేదా పండ్ల రసంతో కలిపి తీసుకోండి.
7. గ్రీన్ టీ
గ్రీన్ టీలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. గ్రీన్ టీ బ్యాగ్లను వేడి నీటిలో కొన్ని నిమిషాలు కాచిన తర్వాత వేడిగా లేదా ఐస్తో తాగేయండి.
