Chia Seeds Summer Health Benefits: ఈ ఎండాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకు దారుణంగా పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో ఇంట్లో నుండి బయటకు రావాలంటేనే ప్రతి ఒక్కరూ జంకుతున్నారు. అయితే ఈ వేడిలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచేందుకు సరైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. అలాంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో చియా సీడ్స్ కూడా ఒకటి. ఇవి మన బాడీని కూల్గా ఉంచడమే కాకుండా అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు, అలాగే అనేక వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందాలనుకునేవారు తమ రోజువారీ ఆహారంలో చియా సీడ్స్ను తప్పనిసరిగా చేర్చుకుంటారు.
నలుపు-బూడిద రంగులో చిన్నగా కనిపించే ఈ గింజల్లో ఫైబర్, ప్రోటీన్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, కాల్షియం, మాంగనీస్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ వంటి అనేక పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన చియా సీడ్స్ అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందించడంతో.. ఆరోగ్య నిపుణులు కూడా వీటిని ఒక అద్భుతమైన ఆహారంగా సూచిస్తున్నారు. ఒక రోజులో 2 నుండి 3 స్పూన్ల చియా సీడ్స్ను తీసుకుంటే అది ఆరోగ్యానికి మంచిదని, దాని వల్ల ఎటువంటి సమస్య ఉండదని. విత్తనాలను నేరుగా తీసుకోవడం కంటే నీళ్లలో కలుపుకొని తాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
చియా సీడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కలిగే 9 ప్రయోజనాలు ఇవే..
1) చియా సీడ్స్ నీటిని పీల్చుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉండటంతో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచి, డీహైడ్రేషన్ నుంచి రక్షిస్తాయి.
2) దీనిలో ఫైబర్ పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండటంతో కడుపు త్వరగా నిండిన భావన కలిగించి ఎక్కువ తినకుండా నిరోధిస్తాయి. తద్వారా బరువు అదుపులో ఉంటుంది.
3) సులభంగా జీర్ణం అయ్యేలా చేసి, మలబద్ధకాన్ని తగ్గించడంలో చియా సీడ్స్ ముఖ్య పాత్ర వహిస్తాయి.
4) ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ – ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ మెండుగా ఉండడం వలన గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. గుండె జబ్బులు వచ్చే ముప్పు తగ్గి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ నివారించడంలో సహాయపడతాయి.
5) ఇందులో ప్రొటీన్, కొవ్వు పదార్థాలు ఉండటంతో శరీరానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని అందిస్తాయి.
6) షుగర్ ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే రక్తంలో ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని, బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ను తగ్గిస్తాయి.
7) చియా సీడ్స్లో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ అధికంగా ఉండటంతో ఎముకల బలం పెరిగి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు.
8) వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు మెండుగా ఉండడం వలన వృద్ధాప్య లక్షణాలను తగ్గించి చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
9) ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అధికంగా ఉంటాయి కాబట్టి మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడి మెమోరీ శక్తిని పెంచుతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook