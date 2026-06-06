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Corn Silk: చెత్త కాదు.. ఆరోగ్య సంపద! మొక్కజొన్న పీచు శరీరానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు!

Corn Silk Benefits: మనం సాధారణంగా మొక్కజొన్న తిన్న తర్వాత పీచును పనికిరాదని చెత్తలో పడేస్తుంటాం. కానీ అదే పీచులో శరీరానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు దాగి ఉంటాయి. కిడ్నీ ఆరోగ్యం నుంచి రోగనిరోధక శక్తి పెంపు వరకు అనేక ప్రయోజనాలు కలిగించే ఈ మొక్కజొన్న పీచు గురించి తెలుసుకుంటే ఇకపై అస్సలు వృథా చేయరు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:58 PM IST
Corn Silk: చెత్త కాదు.. ఆరోగ్య సంపద! మొక్కజొన్న పీచు శరీరానికి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు!
Image Credit: Do You Know The Amazing Health Benefits Of Corn Silk (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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