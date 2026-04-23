Papaya Seeds: బొప్పాయి గింజల్ని పడేస్తున్నారా? వాటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు!

Papaya Seeds: బొప్పాయి పండును చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ అందులో ఉండే గింజలను మాత్రం పారేస్తుంటారు. అయితే బొప్పాయితోనే కాకుండా దాని గింజల్లో కూడా అనేక పోషక విలువలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి గింజలను డైరెక్ట్‌గా తినకుండా, ఎండబెట్టి పొడి రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల అనేక హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కలుగుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 23, 2026, 08:56 PM IST

Trending Photos

Papaya Seeds Health Benefits: బొప్పాయి పండును చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. కానీ అందులో ఉండే గింజలను మాత్రం పారేస్తుంటారు. అయితే బొప్పాయితోనే కాకుండా దాని గింజల్లో కూడా అనేక పోషక విలువలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి గింజలను డైరెక్ట్‌గా తినకుండా, ఎండబెట్టి పొడి రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల అనేక హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కలుగుతాయి. బొప్పాయి గింజల్లో ఫైబర్, ప్రొటీన్లతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు జింక్, ఫాస్పరస్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు, విటమిన్లు మరియు శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్స్ కూడా నిండి ఉన్నాయి.

బొప్పాయి గింజలతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే: 
1. వెయిట్ లాస్ 
బొప్పాయి గింజల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీవక్రియను వేగవంతం చేసి, శరీరంలోని వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. తద్వారా బరువు తగ్గడం సులభమవుతుంది. 

2. పేగుల శుద్ధి
వీటిలో ఉండే 'కార్పెన్' అనే పదార్థం పేగుల్లోని హానికర బ్యాక్టీరియా మరియు పురుగులను చంపుతుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచి మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది. 

3. కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ
బొప్పాయి గింజల్లో ఉండే ఒలీక్ యాసిడ్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి.. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

4. క్యాన్సర్ నివారణ
బొప్పాయి గింజల్లో ఉండే పాలీఫెనాల్స్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీర కణాలను రక్షించి.. వివిధ రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. 

5. కీళ్ల నొప్పుల ఉపశమనం
విటమిన్ సి మరియు ఇతర యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండటం వల్ల ఆర్థరైటిస్ వంటి నొప్పులు, మంటలను తగ్గించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. 

బొప్పాయి గింజలను ఎలా తీసుకోవాలి..? 
బొప్పాయి గింజలను నేరుగా తినడం కష్టంగా ఉంటే.. వాటిని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. ఈ పొడిని సలాడ్స్, జ్యూస్ లేదా స్మూతీస్‌లో కలుపుకొని తీసుకోవచ్చు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

