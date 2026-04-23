Banana Flower Benefits: షుగర్ పేషెంట్లకు దివ్యౌషధం.. ఈ అద్భుత పుష్పం గురించి మీకు తెలుసా..?

Banana Flower: అరటి చెట్టుతో మానవ ఆరోగ్యానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అరటి పండ్లు, ఆకులు, కాండం మాత్రమే కాకుండా ఈ చెట్టు నుండి వచ్చే పువ్వు కూడా ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది మంచి పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. షుగర్  సమస్య ఉన్నవారికి ఇది ఒక దివ్యౌషధంగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ అరటి పువ్వును రోజు తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 23, 2026, 01:52 PM IST

Banana Flower Benefits: షుగర్ పేషెంట్లకు దివ్యౌషధం.. ఈ అద్భుత పుష్పం గురించి మీకు తెలుసా..?

Banana Flower Benefits: అరటి చెట్టుతో మానవ ఆరోగ్యానికి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అరటి పండ్లు, ఆకులు, కాండం మాత్రమే కాకుండా ఈ చెట్టు నుండి వచ్చే పువ్వు కూడా ఆరోగ్యపరంగా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అరటి పువ్వు ఫైబర్, ప్రోటీన్, ఐరన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్లు A, C, E, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫ్లావనాయిడ్లు, టానిన్లు వంటి మంచి పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. షుగర్  సమస్య ఉన్నవారికి ఇది ఒక దివ్యౌషధంగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ అరటి పువ్వును రోజు తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

అరటి పువ్వు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..
1. స్త్రీలకు హార్మోన్ల సంతులనం 
అరటి పువ్వు PCOD, మెనోర్రాగియా (భారీ రక్తస్రావం), మెనస్ట్రుయల్ క్రాంప్స్ లాంటి స్త్రీల ఆరోగ్య సమస్యలకు సహజ నివారణ. ఇది హార్మోన్ల సంతులనాన్ని సాధించడంలో సహాయపడుతుంది.

2. రక్తహీనత నివారణ 
ఇందులో ఐరన్ అధికంగా ఉండడం వల్ల ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. ఇది హీమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి అలసటను తగ్గిస్తుంది.

3. జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది 
అరటిపువ్వులో అధికంగా ఉండే డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది. ఇది మలబద్ధకం, గ్యాస్, బ్లోటింగ్ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

4. హృదయ ఆరోగ్యానికి మేలు 
ఇందులో ఉండే ఫ్లావనాయిడ్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. బీపీని నియంత్రించడంలో కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

5. షుగర్ నియంత్రణ 
అరటి పువ్వులో ఉండే న్యూట్రియంట్స్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని స్థిరంగా ఉంచుతాయి. ఇది డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి చాలా మంచిది.

6. వాపులు,ఇన్‌ఫెక్షన్ల నివారణ 
ఇందులో ఉండే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో వాపును తగ్గిస్తాయి. అలాగే బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌లను ఎదుర్కొనే శక్తిని పెంచుతాయి.

7. మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు 
అరటి పువ్వులో ఉండే మెగ్నీషియం, B విటమిన్లు మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తుంది.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

