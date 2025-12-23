English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Black Dates: నల్ల ఖర్జూరం ఆరోగ్యానికి ఓ వరం.. ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలున్నాయో తెలుసా..?

Black Dates Benefits: నల్ల ఖర్జూరాలు ప్రకృతి ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన పోషకాహారం. ఇవి చాలా విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్ మరియు యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని రోజు తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఈ నల్ల ఖర్జూరాలను ఎలా తీసుకోవాలి.. వీటి వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 23, 2025, 01:38 PM IST

Black Dates: నల్ల ఖర్జూరం ఆరోగ్యానికి ఓ వరం.. ప్రతిరోజూ తినడం వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలున్నాయో తెలుసా..?

Black Dates Health Benefits: నల్ల ఖర్జూరాలు ప్రకృతి ఇచ్చిన ఒక అద్భుతమైన పోషకాహారం. ఇవి చాలా విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్ మరియు యాంటీఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని రోజు తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. మరి ఈ నల్ల ఖర్జూరాలను ఎలా తీసుకోవాలి.. వీటి వల్ల కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. తక్షణ శక్తి కోసం 
నల్ల ఖర్జూరాలలో న్యాచురల్ షుగర్స్, గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, సుక్రోజ్ వంటివి అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి త్వరగా శక్తిని అందిస్తాయి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో లేదా వర్కౌట్ తర్వాత తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.

2. రక్తహీనత నివారణ 
నల్ల ఖర్జూరంలో ఐరన్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది హీమోగ్లోబిన్ లెవల్స్‌ను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. మహిళలు, గర్భిణీలు, హీమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉన్నవారు వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

3. జీర్ణ వ్యవస్థకు మేలు 
నల్ల ఖర్జూరాలలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనిని రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల గ్యాస్, మలబద్దకం వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి.

4. గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది
నల్ల ఖర్జూరంలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. దీనివల్ల హై బీపీ నియంత్రణలో ఉంటుంది. గుండెపోటు రిస్క్ కూడా తగ్గుతుంది.

5. ఇమ్యూనిటీని మెరుగుపరుస్తుంది
నల్ల ఖర్జూరంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తాయి. వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఇన్‌ఫెక్షన్లు, వైరల్స్, వ్యాధులను తగ్గిస్తుంది.

6. ఎముకల ఆరోగ్యం 
కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు అధికంగా ఉండే నల్ల ఖర్జూరం ఎముకల బలానికి తోడ్పడుతుంది. ఆస్తియోపోరోసిస్ నివారణ, వృద్ధాప్యంలో ఎముకల నొప్పులను తగ్గిస్తుంది.

7. మానసిక ఆరోగ్యానికి మేలు
నల్ల ఖర్జూరాలలో బి-కాంప్లెక్స్ విటమిన్లు, మగ్నీషియం వంటివి మెదడు ఫంక్షన్‌ను మెరుగుపరుస్తాయి. తద్వారా స్ట్రెస్, మూడ్ స్వింగ్‌లు, మెమొరీ మెరుగుదల అవుతుంది.

8. గర్భిణీ స్త్రీలకు మేలు 
నల్ల ఖర్జూరం గర్భధారణ సమయంలో తీసుకుంటే శక్తిని, ఐరన్‌ను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం ప్రసవ సమయంలో అద్భుతంగా పని చేస్తుంది.

9. చర్మ ఆరోగ్యానికి మేలు 
నల్ల ఖర్జూరలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని తేజంగా ఉంచుతాయి. ఇవి ముడతలు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

