Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /లైఫ్ స్టైల్
  • /Brown Rice Benefits: బ్రౌన్ రైస్‌లో దాగున్న పోషకాల ఖజానా.. షుగర్ నుంచి గుండె వరకు రక్షణ!

Brown Rice Benefits: బ్రౌన్ రైస్‌లో దాగున్న పోషకాల ఖజానా.. షుగర్ నుంచి గుండె వరకు రక్షణ!

Brown Rice: ప్రస్తుత కాలంలో ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు.రోజు తీసుకునే ఆహరంలో కూడా చాలా మార్పులు చేస్తున్నారు. అలాంటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహార పదార్థాల్లో బ్రౌన్ రైస్ ఒకటి. ఇది పాలిష్ చేయని, సహజ రూపంలో ఉండే బియ్యం. బ్రౌన్ రైస్ అంటే తెల్ల బియ్యాన్ని పోలినప్పటికీ.. ఇది దాని చిప్పను తొలగించకుండా ఉంచిన బియ్యం. ఆ చిప్పలోనే పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఇది మన ఆరోగ్యానికి చాలా రకాల మేలు చేస్తుంది. మరి అలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 01, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 11:58 AM IST
Brown Rice Benefits: బ్రౌన్ రైస్‌లో దాగున్న పోషకాల ఖజానా.. షుగర్ నుంచి గుండె వరకు రక్షణ!
Image Credit: Do You Know The Health Benefits Of Eating Brown Rice Every Day (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇవి గమనించారా? ఆర్సీబీ Vs జీటీ మ్యాచ్‌లో 5 వింత ఘటనలు!
IPL 2026 Final43 min ago
2
Brown Rice Benefits1 hr ago
3
tg tet 2026 schedule2 hrs ago
4
Karimnagar2 hrs ago
5
jagtial thar car accident2 hrs ago