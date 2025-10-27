Amazing Health Benefits Of Capsicum: దక్షిణ భారతీయ వంటకాలలో క్యాప్సికంని ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. క్యాప్సికంలో విటమిన్ C, విటమిన్ A, విటమిన్ B6, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం పోషకాలు ఉంటాయి. మన రోజువారీ ఆహారంలో ఆకుపచ్చ క్యాప్సికమ్ చేర్చుకోవడం వల్ల ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా మన హెల్త్ని కాపాడుకోవచ్చు.
క్యాప్సికం తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..
1.కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది
క్యాప్సికంలో కంటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విటమిన్ A, బీటాకెరోటిన్ వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
2. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికంలో విటమిన్ C అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి బలమైన రోగనిరోధక శక్తి అందిస్తుంది. వైరల్, బాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లను నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.
3. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికంలో ఉండే డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు నిండిన భవాన్ని కలిగించడం వల్ల ఆకలి భావాన్ని తగ్గిస్తుంది.
4. శక్తి ప్రదాతగా పని చేస్తుంది
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికంలోని విటమిన్ B6, మెగ్నీషియంలా కలయిక శరీరంలోని ఎనర్జీ మెటబాలిజాన్ని పెంచుతుంది. తద్వారా శారీరక అలసటను తగ్గిస్తుంది.
5. బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది
క్యాప్సికంలో తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది ఒంట్లో గ్లూకోజ్ శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి దీనిని డైట్లో చేర్చుకోవడం చాలా మంచింది. శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహకరిస్తుంది.
6. క్యాన్సర్ నిరోధంలో సహాయకారి
ఇవి యాంటీఆక్సిడెంట్లు కణాల మ్యూటేషన్ను నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి. శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ను తగ్గించి క్యాన్సర్ కారకాలను నాశింపజేస్తాయి.
జాగ్రత్తలు..
* పచ్చ క్యాప్సికం మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. అధికంగా తింటే జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
* నిల్వ ఉంచకుండా ఎప్పటికప్పుడూ ఫ్రెష్గా తీసుకోవడం మంచిది.
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికం ఒక సాధారణమైన కూరగాయలా కనిపించినా.. దాని ప్రయోజనాలు అసాధారణం. దీన్ని మన డైలీ ఆహారంలో చేర్చితే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
