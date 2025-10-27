English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Capsicum Benefits: క్యాప్సికంతో ఖతర్నాక్‌గా ఆరోగ్యం.. మీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటే ఈ రోగాలన్నీ మాయం..!!

Capsicum Benefits: క్యాప్సికంతో ఖతర్నాక్‌గా ఆరోగ్యం.. మీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటే ఈ రోగాలన్నీ మాయం..!!

Capsicum Benefits: గ్రీన్ కలర్‌లో ఉండే కూరగాయల్లో క్యాప్సికం ఒకటి. దీన్ని తెలుగులో బెల్లం మిరపకాయ అని కూడా పిలుస్తారు. క్యాప్సికం మన శరీరానికి అవసరమైన అనేక విటమిన్స్, ఖనిజాలను అందిస్తుంది. అయితే క్యాప్సికం కేవలం రుచి కోసం మాత్రమే కాదు.. దీనిని మన ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:34 PM IST

Trending Photos

Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
5
Gold mines
Gold Mines: దేశంలో రూ.60 లక్షల కోట్ల విలువైన బంగారు నిధి! భారతదేశానికి జాక్‌పాట్‌!
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
5
Schools Holidays
Schools Holiday: బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజులు స్కూళ్లు.. కాలేజీలకు సెలవులు
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
BSNL Discount: BSNL యూజర్లు ఎంజాయ్ పండగో.. రూ. 199 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్.. ఎంత సేవ్ అవుతుందంటే..!
5
Bsnl Prepaid Offer
BSNL Discount: BSNL యూజర్లు ఎంజాయ్ పండగో.. రూ. 199 రీఛార్జ్ ప్లాన్‌పై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్.. ఎంత సేవ్ అవుతుందంటే..!
Capsicum Benefits: క్యాప్సికంతో ఖతర్నాక్‌గా ఆరోగ్యం.. మీ ఆహారంలో చేర్చుకుంటే ఈ రోగాలన్నీ మాయం..!!

Amazing Health Benefits Of Capsicum: దక్షిణ భారతీయ వంటకాలలో క్యాప్సికంని ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. క్యాప్సికంలో విటమిన్ C, విటమిన్ A, విటమిన్ B6, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, పొటాషియం పోషకాలు ఉంటాయి. మన రోజువారీ ఆహారంలో ఆకుపచ్చ క్యాప్సికమ్ చేర్చుకోవడం వల్ల ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా మన హెల్త్‌ని కాపాడుకోవచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

క్యాప్సికం తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..
1.కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది 
క్యాప్సికంలో కంటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విటమిన్ A, బీటాకెరోటిన్ వంటివి పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల కంటి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

2. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది 
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికంలో విటమిన్ C అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరానికి బలమైన రోగనిరోధక శక్తి అందిస్తుంది. వైరల్, బాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లను నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.

3. జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది 
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికంలో ఉండే డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు నిండిన భవాన్ని కలిగించడం వల్ల ఆకలి భావాన్ని తగ్గిస్తుంది.

4. శక్తి ప్రదాతగా పని చేస్తుంది 
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికంలోని విటమిన్ B6, మెగ్నీషియంలా కలయిక శరీరంలోని ఎనర్జీ మెటబాలిజాన్ని పెంచుతుంది. తద్వారా శారీరక అలసటను తగ్గిస్తుంది.

5. బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది 
క్యాప్సికంలో తక్కువ కేలరీలు, ఎక్కువ ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది ఒంట్లో గ్లూకోజ్ శాతాన్ని తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి దీనిని డైట్‌లో చేర్చుకోవడం చాలా మంచింది. శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహకరిస్తుంది.

6. క్యాన్సర్‌ నిరోధంలో సహాయకారి 
ఇవి యాంటీఆక్సిడెంట్లు కణాల మ్యూటేషన్‌ను నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి. శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తగ్గించి క్యాన్సర్ కారకాలను నాశింపజేస్తాయి.

జాగ్రత్తలు..
* పచ్చ క్యాప్సికం మితంగా మాత్రమే తీసుకోవాలి. అధికంగా తింటే జీర్ణ సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
* నిల్వ ఉంచకుండా ఎప్పటికప్పుడూ ఫ్రెష్‌గా తీసుకోవడం మంచిది.
ఆకుపచ్చ క్యాప్సికం ఒక సాధారణమైన కూరగాయలా కనిపించినా.. దాని ప్రయోజనాలు అసాధారణం. దీన్ని మన డైలీ ఆహారంలో చేర్చితే శరీరానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

Also Read: Muskmelon Seeds: కర్బూజ గింజలతో కలిగే అమేజింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇవే.. మీ డైట్‌లో తప్పక చేర్చుకోండి..!

Also Read: Kitchen Check: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీరు తినే ఈ ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీ ఉందో.. లేదో.. మీరే ఇంట్లో ఇలా చెక్ చేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Capsicum Super BenefitsAmazing Benefits Of Capsicumhealth benefits of capsicumHealth TipsLife Style news

Trending News