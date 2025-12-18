English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Phool Makhana: ఫూల్ మఖానాలతో ఫుల్ ఆరోగ్యం.. షుగర్ మొత్తం మాయం.. గుండె జబ్బులు పరార్..!

Phool Makhana: ఫూల్ మఖానాలతో ఫుల్ ఆరోగ్యం.. షుగర్ మొత్తం మాయం.. గుండె జబ్బులు పరార్..!

Phool Makhana Benefits: ఫూల్ మఖానా.. వీటినే లోటస్ సీడ్స్ అని కూడా అంటారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో చాలా కాలంగా ఔషధంగా, ఉపాహారంగా వాడుకలో ఉన్నాయి. ఇవి ఉత్తర భారతదేశం, చైనాలో ముఖ్యంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. తక్కువ కొవ్వు, లో క్యాలరీలతో పాటు అధిక ప్రోటీన్, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కలిగి ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన లైఫ్‌స్టైల్‌కి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. మరి వీటిని తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 18, 2025, 07:32 PM IST

Phool Makhana: ఫూల్ మఖానాలతో ఫుల్ ఆరోగ్యం.. షుగర్ మొత్తం మాయం.. గుండె జబ్బులు పరార్..!

Phool Makhana Health Benefits In Telugu: ఫూల్ మఖానా.. వీటినే లోటస్ సీడ్స్ అని కూడా అంటారు. భారతీయ సంప్రదాయంలో చాలా కాలంగా ఔషధంగా, ఉపాహారంగా వాడుకలో ఉన్నాయి. ఇవి ఉత్తర భారతదేశం, చైనాలో ముఖ్యంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. తక్కువ కొవ్వు, లో క్యాలరీలతో పాటు అధిక ప్రోటీన్, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు కలిగి ఉండటం వల్ల ఆరోగ్యకరమైన లైఫ్‌స్టైల్‌కి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి. చాలా మంది ఈ ఫూల్ మఖానాలను తినడానికి ఇష్టపడతారు. మరి వీటిని తినడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఫూల్ మఖానాలో ఉండే పుష్కలమైన పోషక విలువలు ఇవే..
ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, ఐరన్, కాల్షియం, పొటాషియం లాంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.

ఫూల్ మఖనాల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. 
1. జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది
ఫూల్ మఖానాలో ఫైబర్‌ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. దీంతో పేగుల పనితీరు మెరుగై.. అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. 

2. గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు 
ఫూల్ మఖనాలలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి రక్తపోటు నియంత్రణలో మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలోనూ ఇవి సహాయపడతాయి.

3. బరువు తగ్గించుకోవచ్చు
ఫూల్ మఖానాలలో తక్కువ క్యాలరీలు, అధిక ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇవి ఆకలిని తగ్గిస్తాయి. తద్వారా బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

4. రక్తంలో షుగర్ లెవెల్‌ని నియంత్రించగలదు 
ఫూల్ మఖానాలలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి చక్కటి ఆహార ఎంపికగా చెప్పుకోవచ్చు.

5. మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు 
ఫూల్ మఖానాలలో ఉండే మెగ్నీషియం, ఐరన్, జింక్ వంటి ఖనిజాలు మెదడు ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.  

Also Read: Regi Pandu in Winter: చలికాలంలో లభించే సూపర్ పండు.. రేగు పండ్లను తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా..?..

Also Read: Bank Holidays: రేపు బ్యాంకులు బంద్.. ఎక్కడ..? ఎందుకో తెలుసా..?

