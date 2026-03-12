English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Macadamia Nuts: పోషకాల నిధి.. మెక‌డేమియా న‌ట్స్ గురించి మీకు తెలుసా..? బెనిఫిట్స్ వింటే మైండ్ బ్లాకే..!

Macadamia Nuts: పోషకాల నిధి.. మెక‌డేమియా న‌ట్స్ గురించి మీకు తెలుసా..? బెనిఫిట్స్ వింటే మైండ్ బ్లాకే..!

Macadamia Nuts: మెక‌డేమియా న‌ట్స్.. ఈ పేరు వినడానికి చాలా వింతగా ఉన్నప్పటికీ.. ఇది అందించే పోషకాలు మాత్రం అన్నీ ఇన్నీ కాదు. అందుకే ఈ నట్స్‌ని పోషకాల నిధి అని కూడా అంటారు. నిజానికి మనకు తెలిసిన నట్స్ అంటే బాదం, కాజు, వాల్ నట్స్ మాత్రమే. కానీ మెక‌డేమియా న‌ట్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 12, 2026, 08:32 AM IST

Trending Photos

Train Meal Suspend: IRCTC అలర్ట్.. LPG కొరతతో రైళ్లలో భోజనాలకు బ్రేక్.. వంట విధానం మార్చాలని ఆదేశాలు!
7
LPG Shortage
Train Meal Suspend: IRCTC అలర్ట్.. LPG కొరతతో రైళ్లలో భోజనాలకు బ్రేక్.. వంట విధానం మార్చాలని ఆదేశాలు!
Best Moisturizers: వేసవిలో హెల్తీ.. గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం.. రోజూ వాడాల్సిన 4 బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్లు ఇవే..!
5
best moisturizers for summer
Best Moisturizers: వేసవిలో హెల్తీ.. గ్లోయింగ్ స్కిన్ కోసం.. రోజూ వాడాల్సిన 4 బెస్ట్ మాయిశ్చరైజర్లు ఇవే..!
Induction Cooktop: సిలిండర్ కొరత ఎఫెక్ట్.. దుమ్ము రేపుతోన్న ఇండక్షన్ స్టవ్ అమ్మకాలు..!!
7
Induction Cooktop
Induction Cooktop: సిలిండర్ కొరత ఎఫెక్ట్.. దుమ్ము రేపుతోన్న ఇండక్షన్ స్టవ్ అమ్మకాలు..!!
Petrol Prices Today: బిగ్ న్అలెర్ట్..భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
6
Sri Lanka petrol prices
Petrol Prices Today: బిగ్ న్అలెర్ట్..భారీగా పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
Macadamia Nuts: పోషకాల నిధి.. మెక‌డేమియా న‌ట్స్ గురించి మీకు తెలుసా..? బెనిఫిట్స్ వింటే మైండ్ బ్లాకే..!

Macadamia Nuts Health Benefits: మెక‌డేమియా న‌ట్స్.. ఈ పేరు వినడానికి చాలా వింతగా ఉన్నప్పటికీ.. ఇది అందించే పోషకాలు మాత్రం అన్నీ ఇన్నీ కాదు. అందుకే ఈ నట్స్‌ని పోషకాల నిధి అని కూడా అంటారు. నిజానికి మనకు తెలిసిన నట్స్ అంటే బాదం, కాజు, వాల్ నట్స్ మాత్రమే. కానీ మెక‌డేమియా న‌ట్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. క్రీమ్ లాగా ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈ మెక‌డేమియా న‌ట్స్ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన క్యాల‌రీలు, కొవ్వులు అందిస్తాయి. అందుకే ఈ న‌ట్స్‌ను మన రోజువారీ ఆహరంలో భాగం చేసుకుంటే అనేక ప్ర‌యోజ‌నాల‌ను పొంద‌వ‌చ్చ‌ని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి మెక‌డేమియా న‌ట్స్‌ వల్ల మన శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

మెక‌డేమియా న‌ట్స్‌‌తో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటంటే..?
1. మెక‌డేమియా న‌ట్స్‌లో మోనో అన్‌శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శ‌ర‌రీంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను త‌గ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచడంలో సహాయపడతాయి. దీంతో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండి, హార్ట్ ఎటాక్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. 

2. అలాగే మెక‌డేమియా న‌ట్స్‌లో ఉండే పొటాషియం ర‌క్త స‌ర‌ఫ‌రాను మెరుగు పరుస్తుంది. కాబట్టి బీపీ నియంత్ర‌ణ‌లో ఉంటుంది. 

3. ఇంకా వీటిలో ఉండే ఫ్లేవ‌నాయిడ్స్‌, టోకోట్రియ‌నోల్స్ జాబితాకు చెందిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విట‌మిన్ ఇ.. శ‌రీరానికి హాని చేసే ఫ్రీ ర్యాడిక‌ల్స్‌ను నిర్మూలించి ఆక్సీక‌ర‌ణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. కాబట్టి క్యాన్స‌ర్‌, డ‌యాబెటిస్‌, నాడీ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు రాకుండా ఉంటాయి.

4. అధిక బ‌రువుతో బాధపడుతున్నవారికి ఈ న‌ట్స్‌ ఒక వ‌రం అనే చెప్ప‌వ‌చ్చు. రోజూ గుప్పెడు మెక‌డేమియా న‌ట్స్‌ను తినడం వల్ల శ‌రీరంలోని కొవ్వు క‌రుగుతుందని సైంటిస్టులు చేప‌ట్టిన ప‌రిశోధ‌న‌ల్లో తేలింది. శ‌రీర మెట‌బాలిజం మెరుగుప‌డి కొవ్వు తొందరగా కరిగిపోతుంది. 

5. అంతేకాకుండా మెక‌డేమియా న‌ట్స్‌ వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుప‌డి.. గ్యాస్‌, మ‌ల‌బ‌ద్ద‌కం, అసిడిటీ నుంచి ఉప‌శ‌మ‌నం ల‌భిస్తుంది.

6. ఈ న‌ట్స్‌లో ఉండే యాంటీ ఇన్ ఫ్లామేట‌రీ గుణాలు నొప్పుల నుంచి ఉప‌శ‌మ‌నాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆర్థ‌రైటిస్ ఉన్న‌వారికి ఇది ఒక దివ్యౌషధం అనే చెప్పాలి. 

7. మెక‌డేమియా న‌ట్స్‌లో ఉండే ఒమెగా 7, ఒమెగా 9 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెద‌డు ప‌నితీరును మెరుగుప‌రిచి, మ‌తిమ‌రుపు తగ్గిస్తాయి. డిప్రెష‌న్‌, ఒత్తిడి, ఆందోళ‌న వంటి మాన‌సిక స‌మ‌స్య‌లను దూరం చేస్తాయి. 

Also Read: Rain Alert: ఎండలకు బ్రేక్.. వారం రోజులు వానలేవానలు.. వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు..!    

Also Read: Telegram: టెలిగ్రామ్ యూజర్లకు అలర్ట్.. నోటీసులు జారీ చేసిన కేంద్రం.. ఎందుకో తెలుసా..?  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

macadamia nutsMacadamia Nuts Health BenefitsCancer Prevention FoodsHealthy Skin FoodsHealth Benefits Of Macadamia Nuts

Trending News