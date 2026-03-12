Macadamia Nuts Health Benefits: మెకడేమియా నట్స్.. ఈ పేరు వినడానికి చాలా వింతగా ఉన్నప్పటికీ.. ఇది అందించే పోషకాలు మాత్రం అన్నీ ఇన్నీ కాదు. అందుకే ఈ నట్స్ని పోషకాల నిధి అని కూడా అంటారు. నిజానికి మనకు తెలిసిన నట్స్ అంటే బాదం, కాజు, వాల్ నట్స్ మాత్రమే. కానీ మెకడేమియా నట్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. క్రీమ్ లాగా ఎంతో రుచిగా ఉండే ఈ మెకడేమియా నట్స్ ఆరోగ్యానికి అవసరమైన క్యాలరీలు, కొవ్వులు అందిస్తాయి. అందుకే ఈ నట్స్ను మన రోజువారీ ఆహరంలో భాగం చేసుకుంటే అనేక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి మెకడేమియా నట్స్ వల్ల మన శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మెకడేమియా నట్స్తో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటంటే..?
1. మెకడేమియా నట్స్లో మోనో అన్శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరరీంలో ఉండే చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడంలో సహాయపడతాయి. దీంతో గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండి, హార్ట్ ఎటాక్స్ వచ్చే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
2. అలాగే మెకడేమియా నట్స్లో ఉండే పొటాషియం రక్త సరఫరాను మెరుగు పరుస్తుంది. కాబట్టి బీపీ నియంత్రణలో ఉంటుంది.
3. ఇంకా వీటిలో ఉండే ఫ్లేవనాయిడ్స్, టోకోట్రియనోల్స్ జాబితాకు చెందిన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ ఇ.. శరీరానికి హాని చేసే ఫ్రీ ర్యాడికల్స్ను నిర్మూలించి ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. కాబట్టి క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, నాడీ సంబంధ సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
4. అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నవారికి ఈ నట్స్ ఒక వరం అనే చెప్పవచ్చు. రోజూ గుప్పెడు మెకడేమియా నట్స్ను తినడం వల్ల శరీరంలోని కొవ్వు కరుగుతుందని సైంటిస్టులు చేపట్టిన పరిశోధనల్లో తేలింది. శరీర మెటబాలిజం మెరుగుపడి కొవ్వు తొందరగా కరిగిపోతుంది.
5. అంతేకాకుండా మెకడేమియా నట్స్ వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి.. గ్యాస్, మలబద్దకం, అసిడిటీ నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
6. ఈ నట్స్లో ఉండే యాంటీ ఇన్ ఫ్లామేటరీ గుణాలు నొప్పుల నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి. ఆర్థరైటిస్ ఉన్నవారికి ఇది ఒక దివ్యౌషధం అనే చెప్పాలి.
7. మెకడేమియా నట్స్లో ఉండే ఒమెగా 7, ఒమెగా 9 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మెదడు పనితీరును మెరుగుపరిచి, మతిమరుపు తగ్గిస్తాయి. డిప్రెషన్, ఒత్తిడి, ఆందోళన వంటి మానసిక సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
