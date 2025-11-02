English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pumpkin Juice: గుండె నుండి లివర్ వరకు చలికాలంలో గుమ్మడికాయ జ్యూస్‌తో కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే..!

Pumpkin Juice Benefits: చాలా మందికి గుమ్మడి కాయ అంటే.. కేవలం గుమ్మం ముందు దిష్టి కోసం కట్టేందుకే అని అనుకుంటారు. కానీ దీనిని రోజువారీ ఆహరంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా గుమ్మడి జ్యూస్‌తో కూడా చెప్పలేనన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 2, 2025, 07:00 PM IST

Pumpkin Juice Health Benefits: గుమ్మడి కాయ చాలా మందికి గుమ్మం ముందు దిష్టి కోసం కట్టేదిగానే తెలుసు. కానీ దీనిని మన ఆహరంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పప్పులో, కూరల్లో వేసుకొని మరీ తినవచ్చు. అలాగే గుమ్మడి జ్యూస్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఎన్నో లాభాలున్నాయి. ఇది పోషక విలువలతో నిండి ఉంటుంది. దీంతో సహజంగానే మన శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో గుమ్మడి జ్యూస్ తాగడం వల్ల అనేక హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి.

1. గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది 
గుమ్మడిలో ఉండే పొటాషియం, విటమిన్ C, ఫైటోకెమికల్స్ రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. దీనివల్ల బీపీ నియంత్రణ, గుండె వేగం సమతుల్యం, గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడం లాంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

2. కాలేయ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది 
గుమ్మడి జ్యూస్‌లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పేక్టిన్ పదార్థాలు లివర్‌ను డిటాక్స్ చేస్తాయి. ఇది మద్యం, అధిక కొవ్వు, మందుల వల్ల లివర్‌పై వచ్చే ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఇది లివర్‌ను శుభ్రపరచడం, లివర్ సమస్యలు తగ్గించడం, జలదోషం వంటి సమస్యల నివారణకు సహాయపడుతుంది.

3. మధుమేహ నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది 
గుమ్మడిలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది రక్తంలో షుగర్ స్థాయిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది. గుమ్మడి బీజాల్లో ఉండే మెగ్నీషియం కూడా ప్యాంక్రియాస్ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

4. జీర్ణ వ్యవస్థకు మేలు చేస్తుంది 
గుమ్మడిలో ఉండే డైటరీ ఫైబర్, నీటి శాతం అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సవ్యంగా పనిచేస్తుంది. మలబద్ధకం నివారణ, అజీర్ణం, వాంతులు తగ్గింపు, శరీరంలో వేడిమి తగ్గించి ఆంత్రముల ఆరోగ్యం మెరుగుపరచడం వంటి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

5. చర్మం, కంటి చూపు మెరుగుపరచడం 
గుమ్మడిలో విటమిన్ A, బీటా-కెరోటిన్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మానికి ఆరోగ్యాన్ని, మెరుపును అందిస్తుంది. అలాగే చూపును కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. వృద్ధాప్య లక్షణాల నుండి రక్షణ ఇస్తుంది.

గుమ్మడి జ్యూస్ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
తాజా గుమ్మడి ముక్కలు తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కోసి, మిక్సీలో కొద్దిగా నీళ్లు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో లేదా మధ్యాహ్నం తినే వేళ తాగడం వల్ల మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.

