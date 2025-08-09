English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Costliest Lipstick: ఇది లిప్‌స్టిక్‌నా..? లేక విలువైన జ్యువెలరీనా..? ఇంత ఖరీదైన లిప్‌స్టిక్ ఉందంటే నమ్మగలరా..? దీనికి ఉన్న డిజైన్, దానిలో వాడిన మెటీరియల్స్..  ఇంకా దాని ధర వింటే నిజంగా కళ్లు బైర్లు కమ్మడం ఖాయం. ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాస్ట్లీ లిప్‌స్టిక్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 9, 2025, 03:09 PM IST

Expensive Lipstick: లిప్‌స్టిక్‌నా లేక డైమండ్‌నా..? ప్రపంచంలోనే అత్యంత కాస్ట్లీ లిప్‌స్టిక్ ఇదే..!

Lipstick with the Heaviest Price: లిప్‌స్టిక్ మహిళలు రోజూ వాడే సౌందర్య సాధనం. సాధారణంగా దీని ధర కొన్ని వందలు లేదా వేల రూపాయలు ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన లిప్‌స్టిక్ ధర  అక్షరాలా $14 మిలియన్లు. అంటే భారత కరెన్సీలోసుమారు 115 కోట్ల రూపాయలు. దీని పేరు H. Couture Beauty Diamond Lipstick. 

ఈ లిప్‌స్టిక్ ఇంత ఖరీదైనది కావడానికి కారణం దాని కేస్. ఈ కేస్‌ను 18 క్యారెట్ల బంగారంతో తయారు చేశారు. అంతేకాదు దానిపై 1200 పింక్ కలర్ వజ్రాలను జాగ్రత్తగా పొదిగారు. ఇది కేవలం లిప్‌స్టిక్‌గా కాకుండా ఒక ఆభరణంలా, కళాఖండంలా తయారైంది. 

ఈ బ్రాండ్ గతంలో 115 కోట్ల విలువైన మస్కారాను కూడా తయారు చేసింది, దాని కేస్‌పై 2500 బ్లూ కలర్ వజ్రాలు ఉపయోగించారు. ఈ లిప్‌స్టిక్‌తో కొనుగోలుదారులకు జీవితకాల సేవలు, ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే సపోర్ట్.. ఉచిత రిఫిల్స్ వంటి విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు లభిస్తాయి. 

ఈ లిప్‌స్టిక్ సామాన్యుల కోసం కాదు.. కోటీశ్వరులు లేదా కళాఖండాల సేకరణకు ఆసక్తి ఉన్నవారి కోసం రూపొందించబడింది. దీని విలువ లిప్‌స్టిక్ రంగులో లేదు, బంగారం, వజ్రాలు, విలాసవంతమైన సేవల్లో ఉంది. ఇది సంపద, విలాస జీవనశైలికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది.

