Lipstick with the Heaviest Price: లిప్స్టిక్ మహిళలు రోజూ వాడే సౌందర్య సాధనం. సాధారణంగా దీని ధర కొన్ని వందలు లేదా వేల రూపాయలు ఉంటుంది. కానీ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన లిప్స్టిక్ ధర అక్షరాలా $14 మిలియన్లు. అంటే భారత కరెన్సీలోసుమారు 115 కోట్ల రూపాయలు. దీని పేరు H. Couture Beauty Diamond Lipstick.
ఈ లిప్స్టిక్ ఇంత ఖరీదైనది కావడానికి కారణం దాని కేస్. ఈ కేస్ను 18 క్యారెట్ల బంగారంతో తయారు చేశారు. అంతేకాదు దానిపై 1200 పింక్ కలర్ వజ్రాలను జాగ్రత్తగా పొదిగారు. ఇది కేవలం లిప్స్టిక్గా కాకుండా ఒక ఆభరణంలా, కళాఖండంలా తయారైంది.
ఈ బ్రాండ్ గతంలో 115 కోట్ల విలువైన మస్కారాను కూడా తయారు చేసింది, దాని కేస్పై 2500 బ్లూ కలర్ వజ్రాలు ఉపయోగించారు. ఈ లిప్స్టిక్తో కొనుగోలుదారులకు జీవితకాల సేవలు, ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే సపోర్ట్.. ఉచిత రిఫిల్స్ వంటి విలాసవంతమైన సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.
ఈ లిప్స్టిక్ సామాన్యుల కోసం కాదు.. కోటీశ్వరులు లేదా కళాఖండాల సేకరణకు ఆసక్తి ఉన్నవారి కోసం రూపొందించబడింది. దీని విలువ లిప్స్టిక్ రంగులో లేదు, బంగారం, వజ్రాలు, విలాసవంతమైన సేవల్లో ఉంది. ఇది సంపద, విలాస జీవనశైలికి చిహ్నంగా నిలుస్తుంది.
