Total Lunar Eclipse: సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ప్రారంభం, ముగింపు సమయం ఎప్పుడో తెలుసా..?

Lunar Eclipse: ఈ ఆదివారం సెప్టెంబర్ 7న రాహు గ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. సాధారణంగా గ్రహణాలు అంటే ప్రజల్లో అనేక అపోహలు ఉంటాయి. ఏదో జరిగిపోతుందని అంతా భయపడతారు. అసలు చంద్ర గ్రహణం అంత ప్రత్యేకం ఎందుకు..? దీన్ని మనం డైరెక్ట్‌గా చూడవచ్చా..? శాస్త్రవేత్తలు ఏమంటున్నారు..? పండితులు ఏం చెబుతున్నారు..? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:52 AM IST

Total Lunar Eclipse: సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ప్రారంభం, ముగింపు సమయం ఎప్పుడో తెలుసా..?

Blood Moon 2025: చంద్ర గ్రహణం వచ్చేస్తోంది. ఈ ఆదివారం సెప్టెంబర్ 7న భాద్రపద పౌర్ణమి రోజున రాహు గ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ సమయంలో చంద్రుడు ఎర్రగా కనిపిస్తాడు. దీన్ని బ్లడ్ మూన్ అని కూడా అంటారు. కొందరు ఈ బ్లడ్ మూన్ గురించి భయపడతారు. ఏదో పెద్ద సంఘటన జరుగుతుందని అనుకుంటారు. కానీ ఇది సాధారణ ఖగోళ సంఘటన అని పండితులు చెబుతున్నారు. 

ప్రతి సంవత్సరం రెండు చంద్ర గ్రహణాలు, రెండు సూర్య గ్రహణాలు జరగడం సహజం. ఈ సంవత్సరం ఇది రెండవ చంద్ర గ్రహణం. మన దేశంలో కూడా ఇది కనిపిస్తుంది. శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని ఒక అద్భుతమైన ఖగోళ దృశ్యంగా చెబుతున్నారు. ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఈ గ్రహణం ప్రత్యేకమైనదని పండితులు అంటున్నారు.

గ్రహణం ప్రారంభం, ముగింపు సమయం ఇదే.. 
ఈ గ్రహణం రాత్రి 9:58 గంటలకు మొదలవుతుంది. రాత్రి 11:42 గంటలకు సంపూర్ణ గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. తెల్లవారుజామున 1:26 గంటలకు గ్రహణం ముగుస్తుంది. మొత్తం దాదాపు 3 గంటల 48 నిమిషాల పాటు గ్రహణం ఉంటుంది. దీన్ని రాహు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం అని కూడా అంటారు. పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం ఉన్నవారు మంత్ర జపం చేయాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

గ్రహణ సమయంలో మానసిక బలం కోసం భక్తి మార్గంలో ఉండాలని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇది భయాలను తొలగించి, మనసులోని ప్రతికూల ఆలోచనలను దూరం చేస్తుంది. గురువు ఇచ్చిన మంత్రం లేదా పూర్వీకులు చెప్పిన ఆరాధన చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. గుడి మూసి ఉంటుంది కాబట్టి, ఇంట్లోనే దేవుడి ముందు కూర్చుని ధ్యానం చేయవచ్చు. మంత్ర జపం కూడా చేయవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల మనసు బలంగా, శాంతిగా ఉంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Chandra Grahanam 2025blood moonBlood moon 2025Lunar EclipseTotal Lunar Eclipse

