Micro Cheating: చిన్నచిన్న అబద్ధాలు.. చివరికి డివోర్స్.. భార్యభర్తల మధ్య దూరానికి కారణమవుతున్న మైక్రోచీటింగ్‌పై మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి..!

Micro Cheating Explained: ప్రేమ లేదా నమ్మకంతో కూడిన బంధాలు చాలా అందంగా ఉంటాయి. కానీ కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న విషయాలు పెద్ద సమస్యలుగా మారతాయి. ఇప్పుడు మైక్రోచీటింగ్ అనే పదం గురించి ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఇది సాధారణంగా మోసం కాదు కానీ భార్యభర్తల మధ్య సంబంధానికి హాని కలిగించేలా ఉంటుంది. అసలు మైక్రో చీటింగ్‌ను ఎలా గుర్తించాలి..? మరి మీ రిలేషన్ షిప్ లో కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉందా..? అయితే ఈ విషయాలను తప్పక తెలుసుకోండి. చిన్న చిన్న విషయాలను సరిచేస్తే మీ మధ్య సంబంధం మరింత బలపడుతుంది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 17, 2025, 05:51 PM IST

Micro Cheating in Marriage: ఈ మధ్య తరచుగా వినిపిస్తున్న పేరు మైక్రోచీటింగ్. ఇది స్టార్టింగ్ లో చిన్నగా మొదలై సంబంధాలను బలహీనపరిచే పెద్ద సమస్య. ఈ మైక్రోచీటింగ్ సంతోషంగా ఉన్న భార్యభర్తల సంసారంలో.. సైలెంట్ గా సమస్యలను సృష్టిస్తుంది. భాగస్వామి తెలియకుండా చేసే చిన్న చిన్న తప్పులు క్రమంగా పెద్ద సమస్యలుగా మారతాయి. ఇవి కుటుంబంలో గొడవలకు దారితీసి సంబంధాలను దెబ్బతీస్తాయి. 

మైక్రోచీటింగ్ అంటే ఏంటి..
మైక్రోచీటింగ్ అంటే సాధారణంగా పెద్ద మోసం కాదు కానీ చిన్న చిన్న చర్యలు నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో అతిగా చాటింగ్ చేయడం లేదా భాగస్వామిని పట్టించుకోకపోవడం వంటివి. ఇలాంటి చిన్న విషయాలు సంబంధంలో అసౌకర్యం కలిగించి కాపురం చెడిపోయేలా చేస్తాయి. ఈ సమస్యను ముందుగా గుర్తించి సరిచేస్తే సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి.

అసలు ఈ మైక్రోచీటింగ్ ఎలా మొదలవుతుంది..
ఉదాహరణకు భర్త భార్యతో అన్నీ పంచుకుంటానని చెప్పి కొన్ని విషయాలు చెప్పకుండా దాచడం. అలాగే భార్య కూడా రాత్రిళ్లు వేరే వాళ్లతో చాటింగ్ చేయడం, భర్తకు తెలియకుండా ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడటం. ఇలా మాజీ భాగస్వాములతో మళ్లీ మాటలు కలపడం లేదా ఆఫీస్ సహోద్యోగులతో అతిగా సన్నిహితంగా ఉండడం వంటివి మైక్రో చీటింగ్ కిందకు వస్తాయి. ఇవి అక్రమ సంబంధాల్లాగా స్పష్టంగా కనిపించవు. కానీ ఈ చిన్న మోసాలు దంపతుల మధ్య నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. ఎన్నో సంబంధాలు దీని వల్ల కూలిపోతున్నాయి. 

మైక్రోచీటింగ్ లక్షణాలు ఇవే..
ఈ మైక్రో చీటింగ్ లక్షణాలు ఏమిటంటే ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్ తో రహస్యంగా మాట్లాడటం. అంతేకాకుండా సోషల్ మీడియాలో పరిచయం లేని వాళ్లతో రొమాంటిక్ గా చాటింగ్ చేయడం మరియు ఆఫీస్ కొలిగ్స్ తో అతి సన్నిహితంగా ఉండడం. అలాగే ఇతరులకు బహుమతులు ఇవ్వడం లేదా డేటింగ్ సైట్లలో చేరడం వంటివి. ఇలాంటి చిన్న చిన్న చర్యలు భాగస్వామికి అసౌకర్యంగా అనిపించవచ్చు. 

ఈ మైక్రోచీటింగ్ ని ఎలా గుర్తించాలి..
ఇలాంటి ప్రవర్తనను గుర్తించడం కొంచెం కష్టమే. ఎందుకంటే ఇవి బయటికి సాధారణంగా కనిపిస్తాయి. కానీ మీ భార్య లేదా భర్త ఒకే వ్యక్తితో ఎక్కువ సమయం గడపడం లేదా వారితో  మాట్లాడటం గమనిస్తే అనుమానం రావచ్చు. ఉదాహరణకు ఆఫీస్ సహోద్యోగితో లంచ్ చేయడం లేదా ఆఫీస్ గంటలు మినహాయించి చాటింగ్ చేయడం వంటివి మైక్రో చీటింగ్ సంకేతాలు. ఈ చిన్న తప్పులు ఎక్కువగా మహిళలను ప్రభావితం చేస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. భావోద్వేగ సమస్యలు వారిని ఎక్కువగా బాధిస్తాయి. దీన్ని నివారించడానికి దంపతులు కలిసి మాట్లాడుకోవడం మంచిది. సమస్యను మొదట్లోనే గుర్తిస్తే సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. చిన్న మోసాలను అరికట్టడం వల్ల పెద్ద సమస్యలు రాకుండా చూసుకోవచ్చు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Micro Cheating In MarriageMicro CheatingWhat Is Micro CheatingMicro Cheating In Relationship

