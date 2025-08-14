English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Early Puberty: తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త..! త్వరగా యౌవనదశలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆడపిల్లలు.. అసలెందుకీ అకాల మార్పులు..?

Early Puberty in Girls: ఈరోజుల్లో చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం.. చిన్న వయసులోనే ఆడపిల్లల్లో యౌవనదశ మొదలవ్వడం. 6 నుండి 7 ఏళ్ల వయసులోనే శారీరక మార్పులు కన్పించడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి ప్రభావాలు మొదలైనవి ఇందుకు ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ అకాల మార్పులు పిల్లల మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 14, 2025, 09:31 AM IST

Trending Photos

Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
5
Recharge Plans
Best OTT Recharge Plans: బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. ఫ్రీగా అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్‌ఫ్లిక్స్, హాట్‌స్టార్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ కావాలా..!
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
5
Schools Holiday
School Holiday: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రేపు, ఎల్లుండి అన్నీ స్కూల్స్‌కు సెలవు?
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
6
Ella D Verma
Ella D Verma: ఈ బ్యూటీ షేపులు చూస్తే అదిరిపోతారు..అమ్మాయిగా మారిన స్టార్ క్రికెటర్ కొడుకు..
Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి కొండ మీదకు రావాలంటే ఈ రూల్ తప్పనిసరి.. టీటీకీ కీలక ఆదేశాలు..
6
tirumala
Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి కొండ మీదకు రావాలంటే ఈ రూల్ తప్పనిసరి.. టీటీకీ కీలక ఆదేశాలు..
Early Puberty: తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్త..! త్వరగా యౌవనదశలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆడపిల్లలు.. అసలెందుకీ అకాల మార్పులు..?

Girls and Early Puberty: ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్న ప్రధాన సమస్యల్లో ఒకటి ఆడపిల్లలు సాధారణ సమయం కంటే ముందుగానే యౌవనంలోకి అడుగుపెట్టడం. ఇది ఆరోగ్యం మీద మానసిక స్థితి మీద సమాజంలో వారి పరిస్థితి మీద కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. యౌవనం అంటే శరీరంలో హార్మోన్లు మార్పులు చెందడం. ఈ సమయంలో బ్రెస్ట్ అభివృద్ధి చెందడం రుతుక్రమం మొదలవడం లాంటి మార్పులు వస్తాయి. సాధారణంగా ఈ దశ 8 నుంచి 13 సంవత్సరాల మధ్య ప్రారంభమవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది ఆడపిల్లల్లో 6 నుంచి 7 సంవత్సరాల వయసులోనే యౌవన లక్షణాలు కనిపించడం మొదలవుతోంది. దీన్ని ప్రికోషస్ ప్యూబర్టీ అని అంటారు. దీనికి చాలా భయానక కారణాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆ విషయాల గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం..

త్వరగా యౌవనదశలోకి  రావడానికి గల కారణాలు..  
1. ఈ రోజుల్లో చిన్న పిల్లలు జంక్ ఫుడ్ ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్,  మిఠాయిలు ఎక్కువగా తింటున్నారు. ఇవి కృత్రిమ రసాయనాలు ప్రిజర్వేటివ్‌లు కలిగి ఉంటాయి. ఇలాంటి ఆహారాలు శరీరంలో ఎస్ట్రోజెన్ స్థాయిలను పెంచి చిన్న వయసులోనే యౌవన లక్షణాలు కనిపించేలా చేస్తాయి. 

2. అధిక బరువు ఉన్న పిల్లల్లో కొవ్వు కణాలు ఎస్ట్రోజెన్‌ను విడుదల చేస్తాయి. ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను దెబ్బతీసి యౌవనదశను ముందుగా తెస్తుంది. పశువులకు ఇచ్చే హార్మోన్లు పాలు మాంసంలోకి వచ్చి పిల్లలు తిన్నప్పుడు శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత కలిగిస్తాయి. ఇది కూడా త్వరగా యౌవనానికి కారణమవుతుంది. 

3. పిల్లలు ఎక్కువ సమయం మొబైల్, టీవీ, ట్యాబ్ చూడటం వల్ల నిద్రలేమి వస్తుంది. దీనివల్ల మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ తగ్గి యౌవనం ముందుగా ప్రారంభమవుతుంది. 

4. ప్లాస్టిక్ సబ్బులు క్రీములు వంటివి శరీరంలోని హార్మోన్లను దెబ్బతీసే రసాయనాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇవి కూడా యౌవనదశను త్వరగా తెచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.

త్వరగా యౌవనదశలోకి రావడం వల్ల కలిగే సమస్యలేంటి..? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..?

* చిన్న వయసులోనే ఆడపిల్లలు యౌవనదశలోకి రావడం వల్ల శరీరంలో మార్పులు వస్తాయి. ఇది వారిలో గందరగోళం ఒత్తిడి ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం లాంటి మానసిక సమస్యలను తెస్తుంది. అలాగే పెద్దవాళ్లలా కనిపించడం వల్ల సమాజంలో అనుచిత దృష్టులు లైంగిక వేధింపుల ప్రమాదం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా కూడా గర్భాశయ క్యాన్సర్ రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటి హార్మోన్ల సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 

* తల్లిదండ్రులు ఈ సమస్యను నివారించడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పిల్లలకు సహజమైన తక్కువ ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారం ఆర్గానిక్ పండ్లు కూరగాయలు పాలు ఇవ్వాలి. రోజూ ఒక గంట వ్యాయామం లేదా ఆటలు ఆడేలా ప్రోత్సహించాలి. మొబైల్ టీవీ స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించాలి. 

* శరీరంలో వచ్చే మార్పుల గురించి పిల్లలకు సరళంగా వివరించాలి. యౌవనదశ త్వరగా రావడం సాధారణ విషయం కాదు. ఇది శరీరం మనసు సమాజంపై ప్రభావం చూపుతుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు బాధ్యతగా ఉండి పౌష్టికాహారం సరైన జీవనశైలి ప్రేమతో కూడిన మార్గదర్శనం ద్వారా ఈ సమస్యను నిరోధించవచ్చు.

Also Read: Banana Leafes: వావ్.. అరిటాకులో భోజనం చేయడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి ఇన్ని ప్రయోజనాలా..!!

Also Read: Health Alert: ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్నాక ఈ పనులు చేస్తున్నారా.. తస్మాత్ జాగ్రత్త..! ఈ కొత్త రోగాలు మొదలైనట్టే..!!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Early Puberty In Today’s GirlsEarly Puberty CausesPubertyEarly PubertyEarly Puberty Prevention

Trending News