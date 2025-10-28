English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • లైఫ్ స్టైల్
  • Beetroot Juice: బీట్‌రూట్ జ్యూస్ దరిదాపుల్లోకి కూడా వీరు వెళ్లొద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Beetroot Juice: బీట్‌రూట్ జ్యూస్ దరిదాపుల్లోకి కూడా వీరు వెళ్లొద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Beetroot Juice Effects: మనలో చాలా మందికి బీట్‌రూట్ అంటేనే నచ్చదు. కానీ బీట్‌రూట్, ఇంకా దాని జ్యూస్‌తో మన శరీరానికి అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. బీట్‌రూట్‌లో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రక్తహీనత మొదలు గుండె జబ్బుల వరకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యల నివారణలో సహాయపడుతుంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 28, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
6
Iran currency
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
Beetroot Juice: బీట్‌రూట్ జ్యూస్ దరిదాపుల్లోకి కూడా వీరు వెళ్లొద్దు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Add Zee News as a Preferred Source

Beetroot Juice Health Risks: మనలో చాలా మందికి బీట్‌రూట్ అంటేనే నచ్చదు. కానీ బీట్‌రూట్, ఇంకా దాని జ్యూస్‌తో మన శరీరానికి అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. బీట్‌రూట్‌లో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రక్తహీనత మొదలు గుండె జబ్బుల వరకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యల నివారణలో సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది శరీరంలో రక్తం పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. తద్వారా మెరుగైన రక్త ప్రసరణను అందిస్తుంది. అయితే ఈ జ్యూస్‌ ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదైనప్పటికి.. దీనిని కొందరు తాగకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అది ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఎవరెవరూ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగకూడదంటే..
1. డయాబెటిస్
బీట్‌రూట్‌​ జ్యూస్‌లో సహజమైన చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది షుగర్ పెషెంట్స్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతుంది. కాబట్టి ఇది డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి సురక్షితం కాదు.

2. కిడ్నీ సమస్యలు 
బీట్‌రూట్‌లో ఆక్సలేట్లు ఉంటాయి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దోహదం చేస్తాయి. మూత్రపిండాల సమస్యలు ఉన్నవారు.. మరిన్ని సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి దీనిని తీసుకోకూడదు.

3. జీర్ణ సమస్యలు 
జీర్ణ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవారు బీట్‌రూట్‌ జ్యూస్ తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే దానిలోని పీచు పదార్థం కడుపు ఉబ్బరం, ఇతర జీర్ణ సమస్యలకు కారణం అవుతుంది.

4. రక్తపోటు 
బీట్‌రూట్‌​ జ్యూస్ రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటికే తక్కువ రక్తపోటు ఉన్న వారు.. ఈ జ్యూస్ తాగితే మైకం లేదా వాంతులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
 
5. స్కిన్ అలెర్జీ 
చర్మ సంబంధిత అలర్జీలు ఉన్నవారు బీట్‌రూట్‌​ జ్యూస్ తాగడం మానుకోవాలి. ఇది అలర్జీ, ప్రతిచర్యలను ఎక్కువ చేస్తుంది.

6. బౌల్ సిండ్రోమ్ 
బీట్‌రూట్‌ జ్యూస్ ఐబీఎస్ లక్షణాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. కడుపు తిమ్మిరితో సహా దీనితో బాధపడేవారు ఈ జ్యూస్ తాగకపోవడమే మంచిది.

Also Read: Kitchen Check: అలర్ట్.. అలర్ట్.. మీరు తినే ఈ ఆహార పదార్థాల్లో కల్తీ ఉందో.. లేదో.. మీరే ఇంట్లో ఇలా చెక్ చేయండి..!

Also Read: Muskmelon Seeds: కర్బూజ గింజలతో కలిగే అమేజింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఇవే.. మీ డైట్‌లో తప్పక చేర్చుకోండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Beetroot Juice Side EffectsBeetroot Health RisksBeetrootBeetroot DisadvantagesBeetroot Juice

Trending News