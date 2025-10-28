Beetroot Juice Health Risks: మనలో చాలా మందికి బీట్రూట్ అంటేనే నచ్చదు. కానీ బీట్రూట్, ఇంకా దాని జ్యూస్తో మన శరీరానికి అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. బీట్రూట్లో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇది రక్తహీనత మొదలు గుండె జబ్బుల వరకు అనేక ఆరోగ్య సమస్యల నివారణలో సహాయపడుతుంది. ముఖ్యంగా ఇది శరీరంలో రక్తం పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. తద్వారా మెరుగైన రక్త ప్రసరణను అందిస్తుంది. అయితే ఈ జ్యూస్ ఆరోగ్యానికి ఎంత మంచిదైనప్పటికి.. దీనిని కొందరు తాగకపోవడమే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అది ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఎవరెవరూ బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగకూడదంటే..
1. డయాబెటిస్
బీట్రూట్ జ్యూస్లో సహజమైన చక్కెర ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది షుగర్ పెషెంట్స్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతుంది. కాబట్టి ఇది డయాబెటిస్ ఉన్న వారికి సురక్షితం కాదు.
2. కిడ్నీ సమస్యలు
బీట్రూట్లో ఆక్సలేట్లు ఉంటాయి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడటానికి దోహదం చేస్తాయి. మూత్రపిండాల సమస్యలు ఉన్నవారు.. మరిన్ని సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి దీనిని తీసుకోకూడదు.
3. జీర్ణ సమస్యలు
జీర్ణ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవారు బీట్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే దానిలోని పీచు పదార్థం కడుపు ఉబ్బరం, ఇతర జీర్ణ సమస్యలకు కారణం అవుతుంది.
4. రక్తపోటు
బీట్రూట్ జ్యూస్ రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటికే తక్కువ రక్తపోటు ఉన్న వారు.. ఈ జ్యూస్ తాగితే మైకం లేదా వాంతులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
5. స్కిన్ అలెర్జీ
చర్మ సంబంధిత అలర్జీలు ఉన్నవారు బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం మానుకోవాలి. ఇది అలర్జీ, ప్రతిచర్యలను ఎక్కువ చేస్తుంది.
6. బౌల్ సిండ్రోమ్
బీట్రూట్ జ్యూస్ ఐబీఎస్ లక్షణాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. కడుపు తిమ్మిరితో సహా దీనితో బాధపడేవారు ఈ జ్యూస్ తాగకపోవడమే మంచిది.
