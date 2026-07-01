/Doctors Day Special: రక్తదానంపై ఉన్న అపోహలు.. నిజాలు ఏమిటో తెలుసా?

Doctors Day Special:చాలామంది రక్తదానం చేస్తే చాలా నొప్పి వస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ ఇది నిజం కాదు. సూది గుచ్చినప్పుడు కొద్దిసేపు మాత్రమే స్వల్ప నొప్పి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. రక్తదానం చేసే కేంద్రాల్లో శుభ్రమైన, ఒక్కసారి మాత్రమే ఉపయోగించే సూదులను వాడుతారు. అందువల్ల ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉండదు.
మరికొందరు రక్తదానం చేస్తే తర్వాత అనారోగ్యం వస్తుందని భావిస్తారు. ఇది కూడా అపోహే. రక్తదానం సమయంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కొందరికి తాత్కాలికంగా తల తిరగడం లేదా బలహీనంగా అనిపించడం మాత్రమే జరగొచ్చు. అలాంటి పరిస్థితిలో వైద్యులను వెంటనే సంప్రదించాలి.
డయాబెటిస్, బీపీ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు రక్తదానం చేయకూడదని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ వ్యాధి నియంత్రణలో ఉండి, హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి, బరువు వంటి అర్హతలు సరిపోతే వారు కూడా రక్తదానం చేయవచ్చు. రక్తహీనత ఉన్నవారు మాత్రం ముందుగా వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి.
తరచూ రక్తదానం చేస్తే శరీరం బలహీనపడుతుందని కూడా ఒక అపోహ ఉంది. నిజానికి శరీరం కోల్పోయిన రక్తాన్ని కొద్ది వారాల్లో తిరిగి తయారు చేసుకుంటుంది. నిర్ణయించిన వ్యవధి తర్వాత రక్తదానం చేస్తే ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి హాని ఉండదు.
మహిళలు నెలసరి సమయంలో లేదా గర్భధారణ సమయంలో రక్తదానం చేయకూడదని చెబుతారు. గర్భిణీలు రక్తదానం చేయరాదు. అయితే నెలసరి ఉన్నప్పటికీ హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి సరిపోతే, ఆరోగ్యం బాగుంటే వైద్యుల సూచన మేరకు రక్తదానం చేయవచ్చు.
రక్తదానం చేసే ముందు మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. తగినంత నీరు తాగాలి. గుర్తింపు కార్డు వెంట తీసుకెళ్లాలి. ఏదైనా సందేహం ఉంటే ముందుగా వైద్యులను లేదా రక్త సేకరణ కేంద్రంలోని సిబ్బందిని సంప్రదించాలి.
రక్తదానం ఒక చిన్న సహాయం అయినా, అది మరొకరికి కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వగలదు. అపోహలను నమ్మకుండా సరైన సమాచారం తెలుసుకుని రక్తదానం చేయడం ప్రతి ఒక్కరి సామాజిక బాధ్యత.
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