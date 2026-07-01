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Doctors Day Special: రక్తదానంపై ఉన్న అపోహలు.. నిజాలు ఏమిటో తెలుసా?

Doctors Day Special:రక్తదానం అనేది ఎంతో గొప్ప సేవ. ఒక వ్యక్తి ఇచ్చిన రక్తం మరొకరి ప్రాణాలను కాపాడగలదు. అయినప్పటికీ చాలా మంది రక్తదానం చేయడానికి భయపడుతుంటారు. దీనికి ప్రధాన కారణం రక్తదానం గురించి ఉన్న అపోహలే. డాక్టర్స్ డే స్పెషల్ సందర్భంగా హీమటాలజిస్ట్ డాక్టర్ గణేష్ జైశెట్వార్ రక్తదానంపై ఉన్న కొన్ని అపోహలు, వాటి వెనుక ఉన్న నిజాలను వివరించారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 01, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:36 PM IST
Doctors Day Special: రక్తదానంపై ఉన్న అపోహలు.. నిజాలు ఏమిటో తెలుసా?
Image Credit: blooddonation(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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